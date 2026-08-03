Selçuk Tepeli NOW TV'den Ayrıldı: Selçuk Tepeli'nin Yerine Ana Haber Bültenini Ozan Gündoğdu Sunacak
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NOW Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Selçuk Tepeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekranlara bir süre ara vereceğini duyurdu.
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Selçuk Tepeli'nin açıklaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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