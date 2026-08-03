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Selçuk Tepeli NOW TV'den Ayrıldı: Selçuk Tepeli'nin Yerine Ana Haber Bültenini Ozan Gündoğdu Sunacak

Selçuk Tepeli NOW TV'den Ayrıldı: Selçuk Tepeli'nin Yerine Ana Haber Bültenini Ozan Gündoğdu Sunacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.08.2026 - 11:55
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Altı yıldır NOW Ana Haber bülteniyle izleyici karşısına çıkan Selçuk Tepeli, ekranlara bir süreliğine veda ettiğini duyurdu. Başarılı sunucu, yeni yayın döneminde haber koltuğunu deneyimli gazeteci Ozan Gündoğdu'ya devretti.

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NOW Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Selçuk Tepeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekranlara bir süre ara vereceğini duyurdu.

NOW Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Selçuk Tepeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekranlara bir süre ara vereceğini duyurdu.

Altı sezon boyunca hafta içi her akşam izleyiciyle buluşmanın kendisi için 'tarifsiz bir onur' olduğunu belirten Tepeli, artık bir mola verme kararı aldığını açıkladı.

Paylaşımında, kendisine destek veren çalışma arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür eden Tepeli, şu ifadeleri kullandı:

'Altı sezon boyunca hafta içi her akşam ekranda sizlerle buluşmak, memleketin ve dünyanın gündemini beraber ele almak tarifsiz bir onurdu. Ancak artık bir mola verme kararı aldım. Sizden bir süreliğine müsaade istiyorum.'

Selçuk Tepeli, yeni sezonda ana haber bültenini deneyimli gazeteci Ozan Gündoğdu’nun sunacağını da açıkladı.

Selçuk Tepeli'nin açıklaması:

Selçuk Tepeli'nin açıklaması:

Ozan Gündoğdu 👇

Ozan Gündoğdu 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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