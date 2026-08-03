Selçuk Tepeli NOW TV'den Ayrıldı: Selçuk Tepeli'nin Yerine Ana Haber Bültenini Ozan Gündoğdu Sunacak

Altı sezon boyunca hafta içi her akşam izleyiciyle buluşmanın kendisi için 'tarifsiz bir onur' olduğunu belirten Tepeli, artık bir mola verme kararı aldığını açıkladı.

Paylaşımında, kendisine destek veren çalışma arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür eden Tepeli, şu ifadeleri kullandı:

'Altı sezon boyunca hafta içi her akşam ekranda sizlerle buluşmak, memleketin ve dünyanın gündemini beraber ele almak tarifsiz bir onurdu. Ancak artık bir mola verme kararı aldım. Sizden bir süreliğine müsaade istiyorum.'

Selçuk Tepeli, yeni sezonda ana haber bültenini deneyimli gazeteci Ozan Gündoğdu’nun sunacağını da açıkladı.