3 – 9 Ağustos 2026: Dünya Yeni Bir Dengenin Eşiğinde! Gökyüzü Kartları Yeniden Dağıtıyor

Bazı ülkelerde bütçe açıkları, bankacılık sistemiyle ilgili düzenlemeler, tarım politikaları, gıda arzı ve doğal kaynakların paylaşımı konusunda önemli tartışmalar yaşanabilir. Tarım ürünleri, emtia fiyatları ve enerji piyasalarında dalgalanmalar görülebilir. Toprak hareketleri, maden kazaları, heyelanlar, kuraklık ve çevresel sorunlar da dikkat çekebilir. Dünya genelinde insanların ekonomik güvenlik arayışı güçlenirken, tasarruf eğilimi artabilir.

Satürn retrosu Koç burcunda devam ederken liderler, hükümetler ve askeri otoriteler aldıkları kararları yeniden değerlendirmek zorunda kalabilir. Daha önce başlatılan operasyonlar, güvenlik politikaları ve savunma stratejileri revizyona uğrayabilir. Otoriteyi temsil eden kurumlar üzerindeki baskılar artabilir. Bazı ülkelerde yönetim değişiklikleri, istifalar, erken seçim tartışmaları veya hükümet krizleri yeniden gündeme gelebilir. Karar alma süreçlerinde yavaşlamalar yaşanırken sabırsız adımların ciddi sonuçlar doğurma riski artacaktır.

Neptün retrosu Koç burcunda ilerlerken bilgi kirliliği, propaganda, siber güvenlik, yapay zekâ, dijital manipülasyon ve sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyon daha fazla tartışılabilir. Özellikle uluslararası kamuoyunu etkileyen haberlerde gerçek ile algıyı ayırmak zorlaşabilir. Casusluk faaliyetleri, gizli anlaşmalar, diplomatik kulisler ve perde arkasında yürütülen görüşmeler dikkat çekebilir. Denizlerle ilgili olaylar, petrol taşımacılığı, limanlar ve deniz ticaretini ilgilendiren gelişmeler de gündeme gelebilir.