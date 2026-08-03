3 – 9 Ağustos 2026: Dünya Yeni Bir Dengenin Eşiğinde! Gökyüzü Kartları Yeniden Dağıtıyor
3–9 Ağustos 2026 haftası gökyüzü, bireysel gelişmeler kadar küresel sistemleri de etkileyecek önemli geçişlere sahne oluyor. Haftanın en güçlü teması; eski düzenlerin sorgulanması, adalet arayışı, ekonomik dengelerin yeniden kurulması ve diplomatik ilişkilerin farklı bir boyuta taşınması olacak. Chiron'un Boğa burcunda retro hareketine başlaması, Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki retrosu ile Plüton'un Kova burcundaki geri hareketi, uzun süredir ertelenen sorunların artık görmezden gelinemeyeceğini gösteriyor. Dünyada ekonomik güven, finans sistemleri, tarım, gıda, doğal kaynaklar ve para politikaları yeniden tartışılmaya başlanırken, ülkeler kendi ekonomik dayanıklılıklarını artırmaya yönelik yeni kararlar almak zorunda kalabilir. Merkez bankaları, enflasyon, faiz politikaları, altın ve değerli madenler, enerji maliyetleri ve üretim zincirleri yeniden küresel gündemin merkezine yerleşebilir.
Chiron'un Boğa retrosu özellikle para, güvenlik ve kaynak yönetimi alanlarında geçmişte yapılan hataların tekrar gündeme gelmesine neden olabilir.
Plüton retrosu Kova burcunda teknoloji şirketlerini, dijital para sistemlerini, uzay teknolojilerini, iletişim ağlarını ve küresel organizasyonları dönüştürmeye devam ediyor.
9 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte dünya liderlerinin açıklamaları daha dikkat çekici ve iddialı hâle gelebilir.
Satürn retrosu Türkiye'nin güvenlik politikaları, sınır güvenliği, kamu yönetimi ve devlet kurumlarında yeniden yapılandırma süreçlerini hızlandırabilir.
Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte Türkiye'de siyasi söylemler hız kazanabilir.
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