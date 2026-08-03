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Herkesin Evinde En Az Bir Tane Var: Dev Türk Markası Satıldı

Herkesin Evinde En Az Bir Tane Var: Dev Türk Markası Satıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.08.2026 - 12:39
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Temizlik devleri Selpak ve Solo'nun çatısı altında bulunduğu Sanipak, resmen el değiştirdi. Eczacıbaşı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Sanipak’ın, Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd şirketine satışı resmen gerçekleşti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle satış bedeli açıklandı.

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Selpak ve Solo'nun sahibi dev şirket resmen satıldı.

Selpak ve Solo'nun sahibi dev şirket resmen satıldı.

Selpak ve Solo'nun sahibi Sanipak'ın satışı resmen gerçekleşti. Eczacıbaşı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Sanipak, Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd şirketine satıldı. Satış, gerekli yasal prosedürlerin ve düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından resmiyet kazandı. KAP'a yapılan bildirimle tüm süreçlerin başarıyla sonuçlandığı duyuruldu.

20 Mart tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında satışın 600 milyon dolara gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

Satışa dair KAP'a bildirim yapıldı.

Satışa dair KAP'a bildirim yapıldı.

Satışa dair ayrıntılar 31 Temmuz’da KAP’a yapılan açıklamayla ortaya çıktı.

Açıklamada “Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarımızın tamamının satışına yönelik olarak imzalanan 23.03.2026 tarihli açıklamaya konu Pay Devir Sözleşmesi çerçevesinde, tüm kapanış koşulları yerine getirilmiş olup, 31.07.2026 tarihi itibarıyla, satışa ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmıştır. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde şirketimiz yüzde 37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. yüzde 11,54 oranında pay sahibidir” ifadeleri yer aldı.

Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, şu ifadeleri kullandı:

'Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız. Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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