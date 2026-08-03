Herkesin Evinde En Az Bir Tane Var: Dev Türk Markası Satıldı
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Temizlik devleri Selpak ve Solo'nun çatısı altında bulunduğu Sanipak, resmen el değiştirdi. Eczacıbaşı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Sanipak’ın, Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd şirketine satışı resmen gerçekleşti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle satış bedeli açıklandı.
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Selpak ve Solo'nun sahibi dev şirket resmen satıldı.
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Satışa dair KAP'a bildirim yapıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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