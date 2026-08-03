Herkesin Evinde En Az Bir Tane Var: Dev Türk Markası Satıldı

Satışa dair ayrıntılar 31 Temmuz’da KAP’a yapılan açıklamayla ortaya çıktı.

Açıklamada “Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarımızın tamamının satışına yönelik olarak imzalanan 23.03.2026 tarihli açıklamaya konu Pay Devir Sözleşmesi çerçevesinde, tüm kapanış koşulları yerine getirilmiş olup, 31.07.2026 tarihi itibarıyla, satışa ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmıştır. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde şirketimiz yüzde 37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. yüzde 11,54 oranında pay sahibidir” ifadeleri yer aldı.

Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, şu ifadeleri kullandı:

'Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız. Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz.'