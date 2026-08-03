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Yılda Kaç Bardak Kahve İçtiğini Ölçüyoruz!

etiket Yılda Kaç Bardak Kahve İçtiğini Ölçüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 13:01
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Kahve severler, sabah kahve olmadan ayılamam diyenler... Toplanın! Bu sefer tam olarak kahve aşıkları için bir test hazırladık. Sen soruları yanıtla biz de yıl içinde kaç bardak kahve içtiğini ölçelim!

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1. Günün ilk kahvesini ne zaman içersin?

2. Evde kahve stoğun bitiyor... Ne yaparsın?

3. Genellikle kahve sipariş ettiğinde boyutu ne olur?

4. Peki günde ortalama kaç kahve içiyorsun?

5. Akşam saat 9'dan sonra biri kahve içelim dedi. Tepkin ne olur?

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6. Yolculuğa veya tatile çıkarken kahve senin için hayatının tam neresinde?

Sen keyif kahvecisisin: 150-200 bardak!

Kahve senin için bir yakıt veya bağımlılık değil tamamen günün belli anlarını taçlandıran estetik bir ritüel diyebiliriz. Hatta haftada birkaç gün kahve içmeyi unuttuğun bile oluyor. Genellikle günde en fazla 1 bardak tüketiyorsun. Kahveyle ilişkin son derece mesafeli, sağlıklı ve keyif odaklı!

Günlük ritüelcisin: 500-600 bardak!

Sen tam bir modern şehirli kahve tüketicisisin kabul edelim! Kahve hayatının ritmini belirliyor resmen. Sabah uyanmana yardımcı oluyor, öğleden sonra işe veya derse odaklanmanı sağlıyor. Günde ortalama 2 veya 3 bardak içiyorsun. Kahve senin en sadık gün içi eşlikçin ama ipin ucunu kaçırmamayı da başarıyorsun.

Kafein senin diğer ismin: 1000 bardaktan daha fazla!

Sana sadece kahvesever demek haksızlık olur çünkü kafein artık senin yaşam enerjin, adeta yakıtın olmuş... Günde 3-4 bardaktan aşağısını kahve içtim saymıyorsun. Çekirdeğin kalitesi, demlenme yöntemi ve yoğunluğu senin için çok önemli. Uykunu kaçırmak bir yana, seni sakinleştiren şey bile kahvenin o tanıdık kokusu.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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