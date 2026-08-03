Yılda Kaç Bardak Kahve İçtiğini Ölçüyoruz!

Sana sadece kahvesever demek haksızlık olur çünkü kafein artık senin yaşam enerjin, adeta yakıtın olmuş... Günde 3-4 bardaktan aşağısını kahve içtim saymıyorsun. Çekirdeğin kalitesi, demlenme yöntemi ve yoğunluğu senin için çok önemli. Uykunu kaçırmak bir yana, seni sakinleştiren şey bile kahvenin o tanıdık kokusu.