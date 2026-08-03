Yılda Kaç Bardak Kahve İçtiğini Ölçüyoruz!
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Kahve severler, sabah kahve olmadan ayılamam diyenler... Toplanın! Bu sefer tam olarak kahve aşıkları için bir test hazırladık. Sen soruları yanıtla biz de yıl içinde kaç bardak kahve içtiğini ölçelim!
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1. Günün ilk kahvesini ne zaman içersin?
2. Evde kahve stoğun bitiyor... Ne yaparsın?
3. Genellikle kahve sipariş ettiğinde boyutu ne olur?
4. Peki günde ortalama kaç kahve içiyorsun?
5. Akşam saat 9'dan sonra biri kahve içelim dedi. Tepkin ne olur?
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6. Yolculuğa veya tatile çıkarken kahve senin için hayatının tam neresinde?
Sen keyif kahvecisisin: 150-200 bardak!
Günlük ritüelcisin: 500-600 bardak!
Kafein senin diğer ismin: 1000 bardaktan daha fazla!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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