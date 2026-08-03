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Hangi Kahve Senin İçin Yapılmış?

etiket Hangi Kahve Senin İçin Yapılmış?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 12:01
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Sabahları uyanır uyanmaz ilk iş kahve makinesine koşanlardan mısınız, yoksa gün ortasında tatlı bir mola için karamelli latte rüyasına dalanlardan mı? Kahve tercihlerimiz sadece damak tadımızı değil, aslında karakterimizi, çalışma tarzımızı ve hayata karşı duruşumuzu da ele veriyor. Peki, senin ruh ikizin olan o gizli kahve aroması hangisi?

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1. Klasik bir soruyla başlayalım! Sabah uyandığında ilk olarak ne yaparsın

2. Gardırobunu açtın. Seni en iyi anlatan ve içinde en rahat hissettiğin kıyafet kombinasyonu hangisi?

3. Dijital bir platformda film izleyeceksin. Kategorilerden ilk hangisine tıklarsın?

4. Aşağıdaki kelimelerden hangisini hayatının merkezine yerleştirirsin?

5. Planlarımın son dakikada iptal olması beni deli eder.

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6. Telefonundaki müzik listende en çok hangi tarz şarkılar ağırlıkta?

7. Kahve zincirine girdin ve menüde adını bile okuyamadığın 50 çeşit yeni kahve var. Ne yaparsın?

8. Telefonunun şarjı %5'e düştü ve priz yok. Bu durum seni ne kadar gerer?

Filtre Kahve

Sen gösterişten uzak, sadeliğin ve netliğin insanısın. Hayatı aceleye getirmeden, sindire sindire yaşamayı seviyorsun. Karmaşa ve gürültü sana göre değil; senin lüksün, kendi içine çekilebildiğin o sessiz anlar. İnsanlar senin yanındayken adeta dinleniyor çünkü çevrene huzur ve güven veren, olgun bir enerji yayıyorsun.

En belirgin özelliklerin: Mantıklı, gözlemci ve minimalist.

Espresso

Zaman senin için en değerli hazine! Hızlı düşünüyor, hızlı karar alıyor ve net sonuçlar istiyorsun. Lafı dolandıran insanlardan ve dağınıklıktan hiç hoşlanmazsın. Pratik zekan ve güçlü iraden sayesinde kriz anlarında herkes paniklerken, sen çoktan bir B planı hazırlamış olursun. Sen hayatı yüksek tempoda ve 'yoğun' yaşayan bir lidersin.

En belirgin özelliklerin: Kararlı, hırslı ve disiplinli.

Geleneksel Türk Kahvesi

Senin için bu hayattaki en önemli şey insan ilişkileri, sadakat ve yaşanmışlıklar. Bir kahvenin kırk yıl hatırı olduğunu en iyi sen bilirsin. Köklerine, anılarına ve değerlerine derinden bağlısın. İnsan sarrafı bir yapın var; kimin samimi olup olmadığını gözünden anlarsın. Sen bu hızlı ve dijital çağın en sıcakkanlı, en 'bizden' karakterisin.

En belirgin özelliklerin: Sezgisel, korumacı ve geleneksel.

Latte

İçindeki o enerjik çocuk asla büyümüyor! Rutin ve monoton olan her şey seni boğuyor; sen yeniliklerin, renklerin ve tatlı sürprizlerin insanısın. Girdiğin her ortama anında yüksek bir enerji ve neşe yayıyorsun. Hayatın zorluklarına takılıp kalmak yerine, her zaman bardağın dolu ve tatlı tarafına bakmayı tercih ediyorsun.

En belirgin özelliklerin: Eğlenceli, yaratıcı ve dışa dönük.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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