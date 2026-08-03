Hangi Kahve Senin İçin Yapılmış?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sabahları uyanır uyanmaz ilk iş kahve makinesine koşanlardan mısınız, yoksa gün ortasında tatlı bir mola için karamelli latte rüyasına dalanlardan mı? Kahve tercihlerimiz sadece damak tadımızı değil, aslında karakterimizi, çalışma tarzımızı ve hayata karşı duruşumuzu da ele veriyor. Peki, senin ruh ikizin olan o gizli kahve aroması hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Klasik bir soruyla başlayalım! Sabah uyandığında ilk olarak ne yaparsın
2. Gardırobunu açtın. Seni en iyi anlatan ve içinde en rahat hissettiğin kıyafet kombinasyonu hangisi?
3. Dijital bir platformda film izleyeceksin. Kategorilerden ilk hangisine tıklarsın?
4. Aşağıdaki kelimelerden hangisini hayatının merkezine yerleştirirsin?
5. Planlarımın son dakikada iptal olması beni deli eder.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Telefonundaki müzik listende en çok hangi tarz şarkılar ağırlıkta?
7. Kahve zincirine girdin ve menüde adını bile okuyamadığın 50 çeşit yeni kahve var. Ne yaparsın?
8. Telefonunun şarjı %5'e düştü ve priz yok. Bu durum seni ne kadar gerer?
Filtre Kahve
Espresso
Geleneksel Türk Kahvesi
Latte
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın