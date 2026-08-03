Senin için bu hayattaki en önemli şey insan ilişkileri, sadakat ve yaşanmışlıklar. Bir kahvenin kırk yıl hatırı olduğunu en iyi sen bilirsin. Köklerine, anılarına ve değerlerine derinden bağlısın. İnsan sarrafı bir yapın var; kimin samimi olup olmadığını gözünden anlarsın. Sen bu hızlı ve dijital çağın en sıcakkanlı, en 'bizden' karakterisin.

En belirgin özelliklerin: Sezgisel, korumacı ve geleneksel.