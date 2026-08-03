Kahve Aşıkları Not Alsın: Çekirdek Kahvenin Toz Kahveye Göre Avantajları
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Vücudu kafeinsiz yapamayanların hassas olduğu noktalardan birine değiniyoruz: Çekirdek kahve!
Satın aldığımız toz kahve elbette pratik bir kahve deneyimi sunuyor ama biz çekirdekten devam edelim diyoruz. Çekirdek kahvenin toz kahveden ne kadar iyi olduğunu ve avantajlarının neler olduğunu mercek altına aldık!
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Çekirdek kahve ve toz (öğütülmüş) kahve arasındaki en temel fark aslında tek bir fiziksel gerçeğe dayanıyor: Yüzey alanı ve oksidasyon.
Çekirdek kahve toz kahveden tazelik ve aroma konusunda birkaç adım önde oluyor. Hatta yarışı çekirdek kahve tamamlıyor diyebiliriz.
Meraklısı için buraya şöyle bir grafik iliştirdik 👇🏻
Öğütülmüş kahve alırken tek bir ekipmana ihtiyacın oluyor. Çekirdek kahvede işler öyle değil.
Raf ömründen de bahsetmemiz gerekiyor.
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Hem toz kahvelerin ne tür şartlarda öğütüldüğünü nereden biliyorsunuz ki? Biraz gizli kusurları konuşalım! 🥷
Çekirdek kahve aldığında ise paketin içindeki malzemenin fiziksel bütünlüğünü ve kavurma homojenliğini kendi gözlerinle teyit edersin. Neye para ödediğini ve fincanına ne gireceğini net olarak bilirsin.
Kahve aromalarının hiyerarşisi ve tat notalarının kaybından da bahsetmemiz gerekiyor.
Nitelikli kahve içmek istiyorsan her zaman ilk seçeneğin çekirdek kahve olmalı.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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