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Evi Her Zaman Temiz ve Düzenli Görünen İnsanların Sırları

etiket Evi Her Zaman Temiz ve Düzenli Görünen İnsanların Sırları

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 11:31
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Evi sürekli düzenli göstermek aslında büyük bir temizlikten ziyade günlük hayata yedirilen küçük alışkanlıklardan geçiyor. İşin temeli dağınıklığın birikmesine fırsat vermemekte yatıyor.

Yaklaş biraz...

Sana evi hep temiz ve düzenli görünen insanların sırlarını vereceğiz!

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"Tek dokunuş" kuralını uygularlar.

"Tek dokunuş" kuralını uygularlar.

Düzenli insanların en temel kuralı bir eşyayı iki kere taşımamaktır. Dışarıdan eve gelindiğinde mont önce koltuğa bırakılıp sonra dolaba asılmaz. Doğrudan askıya gider. Okunan bir kitap masada bırakılmaz, işi bittiğinde doğrudan kitaplığa döner. Bir eşyayı eline aldığında onu hemen ait olduğu yere koymak, gün sonundaki büyük dağınıklığı sıfıra indirir.

Yatay zeminleri boş bırakırlar.

Yatay zeminleri boş bırakırlar.

Mutfak tezgahı, yemek masası ve orta sehpa eşya çekmek için birer mıknatıs gibidir. Evi temiz görünen insanlar bu yüzeyleri bilinçli olarak boş tutar. Örneğin sabah kahve demlerken kullanılan ekipmanları işi bittiği an temizlenip kaldırılır. Yatay zeminlerin boş olması, evin genel algısını anında ferahlatır.

Bir kural daha: Bir girer, bir çıkar.

Bir kural daha: Bir girer, bir çıkar.

Düzenli evlerde eşya kalabalığına yer yoktur. Eve yeni bir kupa, kazak veya dekoratif obje alındığında artık kullanılmayan eski bir eşya elden çıkarılır. Bu sistem sayesinde dolaplar ve çekmeceler asla taşma noktasına gelmez, her eşyanın kendine ait bir alanı olmaya devam eder.

Kablo karmaşası hiçbir zaman görünmez.

Kablo karmaşası hiçbir zaman görünmez.

Günümüzde evlerin en büyük sorunu her yerden fırlayan kablolar. Çalışma masasında duran bilgisayar şarjı, tablet kablosu ya da telefon şarjları ortalıkta yılan gibi kıvrıldığında oda ne kadar temiz olursa olsun dağınık duruyor. Bu kabloları kullanımdan sonra toparlayıp çekmeceye atmak veya ufak düzenleyici kutulara saklamak mekanın havasını anında değiştiriyor.

Temizlik ve toparlamayı birbirine karıştırmazlar.

Temizlik ve toparlamayı birbirine karıştırmazlar.

Temizlik ayrı şey, etrafı toparlamak ayrı. Bu ikisini ayırmak şart. Evi temiz ve düzenli görünen insanlar her gün dip köşe temizlik yapmaz. Günlük olarak sadece ortalığı toparlar, bulaşıkları halleder ve çamaşırları asarlar. O kablolu ve turbo başlıklı süpürgeyle yapılan detaylı yorucu temizlik haftada bir güne bırakılır. Her gün on beş dakika ayırıp etrafı toparlamak asıl temizlik gününde hayat kurtarıyor.

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Yatağı toplamayı ilk iş haline getirirler.

Yatağı toplamayı ilk iş haline getirirler.

Sabah uyanır uyanmaz yaptıkları ilk iş yatağı toplamaktır. Oda ne kadar derli toplu olursa olsun yatak dağınıksa orası her zaman kaotik görünür. Bu insanların sırrı yorganı düzeltip yastıkları yerine koyarak güne o ilk başarı hissiyle başlamalarıdır. Sadece otuz saniye süren bu ufacık hamleyle odanın bütün havasını baştan aşağı değiştirirler.

Çamaşır dağlarının oluşmasına izin vermezler.

Çamaşır dağlarının oluşmasına izin vermezler.

Kuruyan çamaşırların biriktiği o meşhur bekleme koltuğuna asıl işlevini geri verirler. Onların yöntemlerinden biri çamaşırları kuruduğu an beklemeden katlayıp doğrudan dolaba yerleştirmektir. 'Akşam katlarım' ya da 'hafta sonu hallederim' demezler. O çamaşır dağının günlerce odanın ortasında beklemesinin önüne işte böyle geçerler.

Göz yoran ufak eşyaları kutulara saklarlar.

Göz yoran ufak eşyaları kutulara saklarlar.

Kumandalar, anahtarlar veya ufak tefek ev eşyaları ortalıkta durduğunda mekanı çok kalabalık gösterdiği için şık bir hasır sepet ya da kapaklı kumaş kutular kullanırlar. Ortada durması gereken ama göze batmasını istemedikleri her şeyi bu tarz düzenleyicilerin içine atarlar. Karmaşayı tek bir noktada gizlemek onların en büyük sırlarından biridir.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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