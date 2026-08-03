Evi Her Zaman Temiz ve Düzenli Görünen İnsanların Sırları

Temizlik ayrı şey, etrafı toparlamak ayrı. Bu ikisini ayırmak şart. Evi temiz ve düzenli görünen insanlar her gün dip köşe temizlik yapmaz. Günlük olarak sadece ortalığı toparlar, bulaşıkları halleder ve çamaşırları asarlar. O kablolu ve turbo başlıklı süpürgeyle yapılan detaylı yorucu temizlik haftada bir güne bırakılır. Her gün on beş dakika ayırıp etrafı toparlamak asıl temizlik gününde hayat kurtarıyor.