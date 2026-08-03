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3–9 Ağustos 2026: Bu 7 Günü Doğru Değerlendirenler Kaderlerini Değiştirebilir!

etiket 3–9 Ağustos 2026: Bu 7 Günü Doğru Değerlendirenler Kaderlerini Değiştirebilir!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 11:57
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3–9 Ağustos 2026 haftası gökyüzü, cesaret edenleri ödüllendiren; korkularını geride bırakıp kararlı adım atanlara ise yeni kapılar açan güçlü enerjiler taşıyor. Bu hafta Chiron'un Boğa burcunda retro hareketine başlaması, Venüs'ün Terazi burcuna geçmesi ve Merkür'ün Aslan burcuna ilerlemesi; hem ruhsal hem zihinsel hem de maddi anlamda önemli bir eşikten geçtiğimizi gösteriyor.

Koç burcundaki Satürn retrosu 'Gerçekten ne istiyorsun?' sorusunu karşına getirirken, yine Koç burcundaki Neptün retrosu hayallerini gerçeklerle yeniden buluşturuyor. Kova burcundaki Plüton retrosu ise artık sana hizmet etmeyen düşünce kalıplarını, çevreleri ve alışkanlıkları dönüştürmeye devam ediyor. Bu gökyüzü, eskiyi bırakıp geleceği inşa etmek isteyenler için son derece güçlü bir hazırlık süreci oluşturuyor.

Hafta boyunca Chiron'un Boğa burcundaki retrosu, öz değerini, güven duygunu ve geçmişten taşıdığın görünmez yaraları iyileştirme fırsatı sunuyor. Kendini yetersiz hissettiğin alanlarda artık farklı bir bilinç geliştirebilir, yıllardır seni geride tutan korkuların yerine sağlam bir özgüven inşa edebilirsin. Çünkü gerçek galibiyet, önce insanın kendi içinde başlar.

6 Ağustos'ta Venüs'ün Terazi burcuna geçmesi ilişkilerde dengeyi, uyumu, diplomasi ve zarafeti öne çıkarıyor. Aşk hayatında yeni başlangıçlar desteklenirken, iş ortaklıklarında da uzlaşma ve kazan-kazan anlayışı güçleniyor. Estetik, sanat, hukuk, danışmanlık ve sosyal ilişkilerle ilgili konular bu dönemde daha akıcı ilerleyebilir.

9 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcuna geçişi ise cesur konuşmaların, yaratıcı fikirlerin ve liderlik enerjisinin yükselmesine katkı sağlıyor. Düşüncelerini saklamak yerine ifade edenler, projelerini görünür kılanlar ve inisiyatif alanlar bu geçişten daha fazla destek alabilir. Bu hafta sessiz kalmak yerine doğru zamanda doğru sözü söylemek önemli olabilir.

Gökyüzü bize şunu hatırlatıyor: Fırsatlar çoğu zaman hazırlıklı olanların kapısını çalar. Şans yalnızca bekleyenlere değil, emek verenlere, cesaret gösterenlere ve kararlılıkla ilerleyenlere eşlik eder. Bu nedenle 3–9 Ağustos haftası yalnızca dilek dilemek değil; aynı zamanda plan yapmak, sorumluluk almak ve somut adımlar atmak için de güçlü bir dönemdir.

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Haftanın Galibiyet Sayı Sekansı - 111 • 999 • 888

Haftanın Galibiyet Sayı Sekansı - 111 • 999 • 888

Bu sayı sekansını, haftanın her günü sabah uyandıktan sonra ve gece uyumadan önce 111 kez niyet ederek okuyabilir veya bir kâğıda 21 kez yazabilirsin. Uygulama sırasında birkaç dakika boyunca hedeflerine odaklanmak, derin nefes almak ve gerçekleştirmek istediğin amaçları zihninde canlandırmak, bu pratiği kişisel bir farkındalık ritüeline dönüştürebilir.

Bu sekansı uygularken niyetini açık ve net tutman önerilir:

'Hayatımdaki en yüksek hayra hizmet eden fırsatları fark etmeye, doğru kararlar almaya, kararlılıkla ilerlemeye ve emeklerimin karşılığını almaya niyet ediyorum.'

7 Günlük Olumlama Mührü

7 Günlük Olumlama Mührü

Allah'ın izni, rahmeti, hikmeti ve koruması ile niyet ediyorum.

111 • 999 • 888 sayı sekansının hayrıma olan en güzel şekilde çalışmasına niyet ediyorum.

Bu hafta tüm korkularımı, kararsızlıklarımı ve beni geride tutan düşünce kalıplarını sevgiyle serbest bırakıyorum.

Rabbimin takdir ettiği hayırlı fırsatları fark ediyor, doğru zamanda doğru kararları kolaylıkla alıyorum.

Çalışmalarımın karşılığını almaya, başarımın görünür olmasına, bereketin ve kolaylığın hayatıma akmasına izin veriyorum.

Aşkta, işte, eğitimde, sağlıkta, maddi ve manevi tüm alanlarda hayrıma olan kapıların açılmasına niyet ediyorum.

Cesaretim her gün büyüyor. Özgüvenim güçleniyor. Sabırla ve azimle ilerliyorum.

Karşıma çıkan her sınavı bilgelikle karşılıyor, her deneyimi gelişimime dönüştürüyorum.

Rabbimin izniyle hayatımda hayırlı galibiyetler, hayırlı şanslar, hayırlı fırsatlar ve hayırlı başarılar çoğalıyor.

Şükrediyorum. Güveniyorum. Sabrediyorum. Kararlılıkla ilerliyorum.

Allah'ın izniyle, hayrıma olan tüm güzellikleri sevgiyle kabul ediyorum. Âmin.

Bu metin, bir manevi ve motivasyon uygulaması olarak değerlendirilebilir. Sayı sekanslarının veya olumlamaların tek başına belirli sonuçları garanti ettiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır; en güçlü etkiyi, bunları bilinçli hedefler, düzenli emek ve somut adımlarla birlikte kullandığında gösterebilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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