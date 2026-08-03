3–9 Ağustos 2026: Bu 7 Günü Doğru Değerlendirenler Kaderlerini Değiştirebilir!

3–9 Ağustos 2026 haftası gökyüzü, cesaret edenleri ödüllendiren; korkularını geride bırakıp kararlı adım atanlara ise yeni kapılar açan güçlü enerjiler taşıyor. Bu hafta Chiron'un Boğa burcunda retro hareketine başlaması, Venüs'ün Terazi burcuna geçmesi ve Merkür'ün Aslan burcuna ilerlemesi; hem ruhsal hem zihinsel hem de maddi anlamda önemli bir eşikten geçtiğimizi gösteriyor.

Koç burcundaki Satürn retrosu 'Gerçekten ne istiyorsun?' sorusunu karşına getirirken, yine Koç burcundaki Neptün retrosu hayallerini gerçeklerle yeniden buluşturuyor. Kova burcundaki Plüton retrosu ise artık sana hizmet etmeyen düşünce kalıplarını, çevreleri ve alışkanlıkları dönüştürmeye devam ediyor. Bu gökyüzü, eskiyi bırakıp geleceği inşa etmek isteyenler için son derece güçlü bir hazırlık süreci oluşturuyor.

Hafta boyunca Chiron'un Boğa burcundaki retrosu, öz değerini, güven duygunu ve geçmişten taşıdığın görünmez yaraları iyileştirme fırsatı sunuyor. Kendini yetersiz hissettiğin alanlarda artık farklı bir bilinç geliştirebilir, yıllardır seni geride tutan korkuların yerine sağlam bir özgüven inşa edebilirsin. Çünkü gerçek galibiyet, önce insanın kendi içinde başlar.

6 Ağustos'ta Venüs'ün Terazi burcuna geçmesi ilişkilerde dengeyi, uyumu, diplomasi ve zarafeti öne çıkarıyor. Aşk hayatında yeni başlangıçlar desteklenirken, iş ortaklıklarında da uzlaşma ve kazan-kazan anlayışı güçleniyor. Estetik, sanat, hukuk, danışmanlık ve sosyal ilişkilerle ilgili konular bu dönemde daha akıcı ilerleyebilir.

9 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcuna geçişi ise cesur konuşmaların, yaratıcı fikirlerin ve liderlik enerjisinin yükselmesine katkı sağlıyor. Düşüncelerini saklamak yerine ifade edenler, projelerini görünür kılanlar ve inisiyatif alanlar bu geçişten daha fazla destek alabilir. Bu hafta sessiz kalmak yerine doğru zamanda doğru sözü söylemek önemli olabilir.

Gökyüzü bize şunu hatırlatıyor: Fırsatlar çoğu zaman hazırlıklı olanların kapısını çalar. Şans yalnızca bekleyenlere değil, emek verenlere, cesaret gösterenlere ve kararlılıkla ilerleyenlere eşlik eder. Bu nedenle 3–9 Ağustos haftası yalnızca dilek dilemek değil; aynı zamanda plan yapmak, sorumluluk almak ve somut adımlar atmak için de güçlü bir dönemdir.