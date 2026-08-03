Altın Yükselecek mi? Dev Kurumdan Altın İçin Heyecanlandıran Karar

BCA Research, altın fiyatlarına dair dikkat çeken bir rapor yayımladı. Kurum tarafından yapılan analize göre altın piyasasında satış baskısının gücü kaybedildi. Raporda, 'En zorlu süreç geride kaldı ve dip oluşumu artık tamamlanmak üzere' denildi. Piyasada iyimser hava eserken analistler, altının ocak ayında test ettiği tarihi zirve seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 26 oranında bir değer kaybı yaşadığını hatırlattı. Bu sert düşüşün sonuna gelindiğini işaret eden analizde, yatırımcılara uzun vadeli yükseliş beklentisini destekleyen 'uzun pozisyon' tavsiyesinde bulundu.