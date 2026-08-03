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Ekonomi
Altın Yükselecek mi? Dev Kurumdan Altın İçin Heyecanlandıran Karar

Altın Yükselecek mi? Dev Kurumdan Altın İçin Heyecanlandıran Karar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.08.2026 - 10:46
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“Altın fiyatları bugün ne kadar?”, “Altın yükseldi mi?”, “Altın fiyatları ne olacak?” sorusu altın yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Yeni günün altın fiyatları belli oldu. Dünyanın önde gelen araştırma şirketi BCA Research, altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerini paylaştı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Petrol piyasasında yaşanan sert geri çekilmelerin ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? 

İşte altın fiyatlarında son durum!

3 Ağustos 2026 Altın Fiyatları

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 209 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 37 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20 bin 78 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 40 bin 25 TL

Altın yükselecek mi?

Altın yükselecek mi?

BCA Research, altın fiyatlarına dair dikkat çeken bir rapor yayımladı. Kurum tarafından yapılan analize göre altın piyasasında satış baskısının gücü kaybedildi. Raporda, 'En zorlu süreç geride kaldı ve dip oluşumu artık tamamlanmak üzere' denildi. Piyasada iyimser hava eserken analistler, altının ocak ayında test ettiği tarihi zirve seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 26 oranında bir değer kaybı yaşadığını hatırlattı. Bu sert düşüşün sonuna gelindiğini işaret eden analizde, yatırımcılara uzun vadeli yükseliş beklentisini destekleyen 'uzun pozisyon' tavsiyesinde bulundu.

Altın nasıl ve neden yükseldi? Geçmiş dönem analiz edildi.

Altın nasıl ve neden yükseldi? Geçmiş dönem analiz edildi.

Raporda, altının uzun vadeli performans grafiği kronolojik olarak üç ana döneme ayrılarak incelendi. Buna göre yükseliş trendinin nedenleri şöyle sıralandı:

  • Birinci Evre (2022 Sonu): Dünya genelindeki merkez bankalarının rekor seviyelere ulaşan fiziksel altın alımlarıyla ilk güçlü taban oluşturuldu.

  • İkinci Evre (2025): Küresel çapta altın borsa yatırım fonlarına yönelik sermaye girişlerinin hız kazanmasıyla yükseliş trendi başladı.

  • Üçüncü Evre (Mevcut Dönem): Fiyatlamalarda doğrudan reel faiz oranları ile ABD dolarının küresel piyasalardaki seyri ana belirleyici güç konumuna geldi.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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