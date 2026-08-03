Buzdağı Koptu, Sır Çözüldü: Okyanusun Derinliklerinde Gizlenen 'Balık Şehri' Ortaya Çıktı

Balıklar, yavrularını yırtıcılardan korumak için doğadaki 'birlikten kuvvet doğar' stratejisini kusursuz bir şekilde uyguluyordu. Yuvaların bir araya gelmesiyle oluşan bu devasa yoğunluk, yumurtaların kokusunu maskeleyerek avcıların kafasını karıştırıyor ve özellikle koloninin merkezindeki yuvalar için aşılması zor, güvenli bir kalkan oluşturuyordu. Boyları yirmi santimetreye kadar ulaşabilen bu balıklar, hazırladıkları her bir yuvaya binlerce yumurta bırakıyor ve bu yumurtaların nöbeti tam dört ay boyunca baba balıklar tarafından tutuluyor.

İlginç bir detay olarak, bu görkemli balık şehrini gün yüzüne çıkaran 2019 yılındaki Weddell Denizi Keşif Gezisi, aslında 1915'te aynı sularda batan ünlü kaşif Ernest Shackleton'ın efsanevi gemisi Endurance'ı bulmak için yola çıkmıştı. Gemi o seferde bulunamayıp 2022 yılına kadar sırrını korumaya devam etse de, denizaltı araçlarının geçtiği hemen hemen her noktada bu muazzam balık yuvalarına rastlanması, ekibin bambaşka bir tarihi keşfe imza atmasını sağladı.

Weddell Denizi'nin yüzeyindeki zorlu ve dondurucu koşullara rağmen, okyanusun derinliklerinde yaşamın tüm canlılığıyla sürdüğü bir kez daha kanıtlanmış oldu. Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlanan bu önemli araştırma, Antarktika ekosisteminin sadece buzulların üzerinde yaşayan penguen ve foklardan ibaret olmadığını gösteriyor. Derinlerdeki bu benzersiz ve yapılandırılmış üreme alanları, bölgenin acilen bir Deniz Koruma Alanı ilan edilmesi gerektiği yönündeki çağrılara artık reddedilemez, güçlü bir bilimsel dayanak oluşturuyor.