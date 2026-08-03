Buzdağı Koptu, Sır Çözüldü: Okyanusun Derinliklerinde Gizlenen 'Balık Şehri' Ortaya Çıktı
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Kaynak: https://www.science.com/scientists-di...
Antarktika'da devasa bir buzdağının kopmasıyla aydınlanan okyanus derinliklerinde, bilim insanları daha önce hiç bilinmeyen devasa bir 'balık şehri' keşfetti. Binden fazla yuvanın hayatta kalmak amacıyla özel geometrik şekillerle inşa edildiği bu gizli yaşam alanı, sular altındaki ekosistemin büyüleyici yüzünü ortaya çıkarırken bölgenin koruma altına alınması için de kritik bir kanıt sunuyor.
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2017 yılında Antarktika'daki Larsen C buz sahanlığından A-68 adı verilen dev bir buzdağının kopması, bilim dünyası için tarihi bir fırsatın kapılarını araladı.
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Önceleri bu durumun sıcak su akıntıları gibi cansız çevresel faktörlerle ilgili olabileceği düşünülse de, araştırmalar gerçeğin çok daha çarpıcı olduğunu ortaya koydu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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