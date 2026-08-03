article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Buzdağı Koptu, Sır Çözüldü: Okyanusun Derinliklerinde Gizlenen 'Balık Şehri' Ortaya Çıktı

Buzdağı Koptu, Sır Çözüldü: Okyanusun Derinliklerinde Gizlenen 'Balık Şehri' Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.08.2026 - 10:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Antarktika'da devasa bir buzdağının kopmasıyla aydınlanan okyanus derinliklerinde, bilim insanları daha önce hiç bilinmeyen devasa bir 'balık şehri' keşfetti. Binden fazla yuvanın hayatta kalmak amacıyla özel geometrik şekillerle inşa edildiği bu gizli yaşam alanı, sular altındaki ekosistemin büyüleyici yüzünü ortaya çıkarırken bölgenin koruma altına alınması için de kritik bir kanıt sunuyor.

Kaynak: https://www.science.com/scientists-di...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2017 yılında Antarktika'daki Larsen C buz sahanlığından A-68 adı verilen dev bir buzdağının kopması, bilim dünyası için tarihi bir fırsatın kapılarını araladı.

2017 yılında Antarktika'daki Larsen C buz sahanlığından A-68 adı verilen dev bir buzdağının kopması, bilim dünyası için tarihi bir fırsatın kapılarını araladı.

Yıllarca kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakalarının altında saklı kalan gizemli deniz yatağı, nihayet incelenebilir hale geldi. Bu eşsiz durumu değerlendiren Birleşik Krallık'tan bir araştırma ekibi, okyanusun karanlık sularında eşine az rastlanır bir yaşam alanı tespit etti. Uzaktan kumandalı denizaltı araçlarıyla yapılan detaylı taramalarda, deniz tabanındaki kalıntıların arasında özenle temizlenmiş ve bir düzen içinde inşa edilmiş binden fazla balık yuvası bulundu.

Keşfin asıl şaşırtıcı yanı ise deniz tabanına yayılan yuvaların sadece varlığı değil, adeta bir mimar elinden çıkmışçasına diziliş biçimleriydi. Bilim insanları, sarı yüzgeçli buz balıklarının (Lindbergichthys nudifrons) kurduğu bu devasa kolonide, yuvaların rastgele değil, altı farklı geometrik modelde konumlandırıldığını gözlemledi. Bulunan yuvaların neredeyse yarısını oluşturan ve 'küme' adı verilen en yaygın modelde, balıkların evlerini birbirine değecek, hatta bazen üst üste binecek kadar sıkı bir düzende inşa ettiği anlaşıldı.

Önceleri bu durumun sıcak su akıntıları gibi cansız çevresel faktörlerle ilgili olabileceği düşünülse de, araştırmalar gerçeğin çok daha çarpıcı olduğunu ortaya koydu.

Önceleri bu durumun sıcak su akıntıları gibi cansız çevresel faktörlerle ilgili olabileceği düşünülse de, araştırmalar gerçeğin çok daha çarpıcı olduğunu ortaya koydu.

Balıklar, yavrularını yırtıcılardan korumak için doğadaki 'birlikten kuvvet doğar' stratejisini kusursuz bir şekilde uyguluyordu. Yuvaların bir araya gelmesiyle oluşan bu devasa yoğunluk, yumurtaların kokusunu maskeleyerek avcıların kafasını karıştırıyor ve özellikle koloninin merkezindeki yuvalar için aşılması zor, güvenli bir kalkan oluşturuyordu. Boyları yirmi santimetreye kadar ulaşabilen bu balıklar, hazırladıkları her bir yuvaya binlerce yumurta bırakıyor ve bu yumurtaların nöbeti tam dört ay boyunca baba balıklar tarafından tutuluyor.

İlginç bir detay olarak, bu görkemli balık şehrini gün yüzüne çıkaran 2019 yılındaki Weddell Denizi Keşif Gezisi, aslında 1915'te aynı sularda batan ünlü kaşif Ernest Shackleton'ın efsanevi gemisi Endurance'ı bulmak için yola çıkmıştı. Gemi o seferde bulunamayıp 2022 yılına kadar sırrını korumaya devam etse de, denizaltı araçlarının geçtiği hemen hemen her noktada bu muazzam balık yuvalarına rastlanması, ekibin bambaşka bir tarihi keşfe imza atmasını sağladı.

Weddell Denizi'nin yüzeyindeki zorlu ve dondurucu koşullara rağmen, okyanusun derinliklerinde yaşamın tüm canlılığıyla sürdüğü bir kez daha kanıtlanmış oldu. Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlanan bu önemli araştırma, Antarktika ekosisteminin sadece buzulların üzerinde yaşayan penguen ve foklardan ibaret olmadığını gösteriyor. Derinlerdeki bu benzersiz ve yapılandırılmış üreme alanları, bölgenin acilen bir Deniz Koruma Alanı ilan edilmesi gerektiği yönündeki çağrılara artık reddedilemez, güçlü bir bilimsel dayanak oluşturuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın