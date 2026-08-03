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NATO Zirvesinin Damga Vurduğu Temmuz Ayının En Komik Tweetleri

NATO Zirvesinin Damga Vurduğu Temmuz Ayının En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.08.2026 - 10:57
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İsminin ve logosunun değişmesiyle eski tadı kalmadığı söylenen Twitter yani X,  her şeye rağmen en komik paylaşımlara ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında da pek çok eğlenceli tweet atıldı, bazıları başlarından geçeni mizahıyla süslerken bazıları mevcut paylaşımları alıntılayarak etkileşime doydu. NATO Zirvesi, İspanya'nın Dünya Kupası zaferi derken koca ay mizahla geçti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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