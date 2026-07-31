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İç Gösteren Beyaz Pantolonlara Tepki Olarak Kendi Pantolonunu Yaptı Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

İç Gösteren Beyaz Pantolonlara Tepki Olarak Kendi Pantolonunu Yaptı Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.07.2026 - 16:34
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Beyza Demir isimli TikTok kullanıcıları popüler giyim markalarının ürettiği beyaz pantolonlara içlerini gösterdiği için adeta savaş açtı. Buna tepki olarak da kendi pantolonunu dikti. Aynı durumdan şikayetçi yüzlerce kişi de bu ürünü talep etti. Siparişler yetişmeyince TikTok'ta başlayan tepki paylaşımı markalaşma sürecine doğru yol aldı.

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Pek çok kişi özellikle yaz aylarında beyaz kıyafetler giymeyi hem estetik hem de sıcak havayı geçirmemesi açısından tercih etse de beyaz kıyafetlerin bir dezavantajı da var. "İç gösteren" beyaz pantolonlar da bu yüzden korkuyla tercih ediliyor.

Pek çok kişi özellikle yaz aylarında beyaz kıyafetler giymeyi hem estetik hem de sıcak havayı geçirmemesi açısından tercih etse de beyaz kıyafetlerin bir dezavantajı da var. "İç gösteren" beyaz pantolonlar da bu yüzden korkuyla tercih ediliyor.

Bir TikTok kullanıcısı da bu duruma tepki olarak kendi beyaz pantolonunu diktiğini açıkladı. Ürünün şeffaf olmadığını göstermek için de eliyle 'nah testi' yaptı.

Pazarlama stratejisi de pantolonlarının aksine gayet şeffaftı.

Ardından iş üretime döndü. Siparişler peş peşe gelmeye başladı.

Durum hem popülerlik hem de markalaşma adımlarını beraberinde getirdi.

Durum hem popülerlik hem de markalaşma adımlarını beraberinde getirdi.

Genç fenomen isyan hareketini üretime geçirdi.

Durum X'te de viral oldu.

Durum X'te de viral oldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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