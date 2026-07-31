Efsane Kahraman Örümcek Adam Şimdi McDonald’s Türkiye’de

McDonald’s Türkiye, sinema dünyasının efsane kahramanı Örümcek Adam’ı yeni filmi 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' ile restoranlarına taşıyor. Filmin ana sponsorları arasında yer alan McDonald’s Türkiye, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan Örümcek Adam hayranını buluşturan özel kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında Happy Meal®’lar 10 farklı Örümcek Adam oyuncağıyla çocukları beklerken, Big Mac®, McChicken® ve 6’lı Chicken McNuggets® seçeneklerinden oluşan yetişkin menüleri ise dört farklı koleksiyon figürüyle sunuluyor. Restoranlardan dijital kanallara, açık hava uygulamalarından gala deneyimine kadar uzanan kampanya, McDonald’s misafirlerini Örümcek Adam’ın kahramanlık evrenine davet ediyor.

31 Temmuz’da vizyona giren 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' filminin ana sponsorları arasında yer alan McDonald’s Türkiye, kampanyanın lansmanını Kanyon AVM’de düzenlenen gala gecesiyle gerçekleştirdi. Davetliler, deneyim alanları ve filme özel uygulamalarla , Marvel evreninin en sevilen kahramanlarından Örümcek Adam’ın dünyasını yakından deneyimleme fırsatı buldu.