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TurkNet İnternet Kesintisinin Nedenini Açıkladı

TurkNet İnternet Kesintisinin Nedenini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
31.07.2026 - 17:55
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TurkNet’te yaklaşık 3 saat Türkiye genelinde internet kesintisi yaşanırken kullanıcılar duruma isyan etti. TurkNet’ten internet kesintisine dair resmi açıkladı.

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TurkNet internet kesintisinin nedenini açıkladı.

TurkNet internet kesintisinin nedenini açıkladı.
twitter.com

İnternet servis sağlayıcısı TurkNet’te geniş çaplı erişim sorunu meydana geldi. TurkNet kullanıcıları internete bağlanamazken yaşadıkları sorunu sosyal medyadan dile getirdi. Yaklaşık 3 saat boyunca internet erişimi sorunu yaşandı. 

Kesintinin nedeni merak edilirken TurkNet’ten açıklama geldi. 

TurkNet internet kesintisinin nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Değerli kullanıcılarımız, 

Bugün internet erişiminde yaşanan kesinti, internet trafiğini yönlendiren sistemlerimizde meydana gelen beklenmedik bir durumdan kaynaklanmıştır. Teknik ekiplerimizin müdahalesiyle internet erişimi kademeli olarak yeniden sağlanmıştır.

Yaşanan durum nedeniyle üzgün olduğumuzu belirtir, anlayışınız için teşekkür ederiz.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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