TurkNet Çöktü mü, İnternet Neden Açılmıyor? TurkNet İnternet Kesintisi Ne Zaman Bitecek? Son durum
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TurkNet kullanıcıları, 31 Temmuz 2026 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Türkiye genelinde geniş çaplı erişim sorunu yaşıyor. İnternet bağlantısının kesilmesinin yanı sıra TurkNet'in resmi web sitesinde 'Server Unavailable' ve mobil uygulamasında 'Hata kodu: 500' uyarıları veriyor. Peki, TurkNet çöktü mü, internet ne zaman gelecek?
İşte detaylar.
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TurkNet Çöktü mü? Ne Oldu?
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TurkNet'ten İlk Açıklama Geldi:
TurkNet "Hata Kodu: 500" ve "Server Unavailable" Uyarısı Nedir?
Müşteri Hizmetleri ve Destek Hatları Çöktü mü?
İnterneti Kesilen Aboneler Ne Yapmalı?
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TurkNet İnternet Kesintisi Ne Zaman Düzelecek?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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