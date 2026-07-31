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TurkNet Çöktü mü, İnternet Neden Açılmıyor? TurkNet İnternet Kesintisi Ne Zaman Bitecek? Son durum

TurkNet Çöktü mü, İnternet Neden Açılmıyor? TurkNet İnternet Kesintisi Ne Zaman Bitecek? Son durum

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 12:54
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TurkNet kullanıcıları, 31 Temmuz 2026 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Türkiye genelinde geniş çaplı erişim sorunu yaşıyor. İnternet bağlantısının kesilmesinin yanı sıra TurkNet'in resmi web sitesinde 'Server Unavailable' ve mobil uygulamasında 'Hata kodu: 500' uyarıları veriyor. Peki, TurkNet çöktü mü, internet ne zaman gelecek?

İşte detaylar.

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TurkNet Çöktü mü? Ne Oldu?

TurkNet Çöktü mü? Ne Oldu?

Türkiye'nin önde gelen internet sağlayıcılarından TurkNet'te 31 Temmuz 2026 Cuma günü öğle saatlerinde başlayan sistem arızası büyüyor. Binlerce abone hem sabit internet bağlantısının kopması hem de dijital destek kanallarının tamamen kapanması nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

Sosyal medyada ve arıza bildirim platformlarında tepkiler hızla artarken, TurkNet sunucularında yaşanan bu kilitlenme Türkiye genelindeki altyapıyı ve aboneleri doğrudan etkilemiş durumda.

TurkNet'ten İlk Açıklama Geldi:

TurkNet'ten İlk Açıklama Geldi:
twitter.com

Türkiye genelinde yaşanan TürkNet internet kesintisiyle ilgili şirketten açıklama geldi. TürkNet, ekiplerin sorunu çözmek için çalıştığını ve gelişmelerin X üzerinden paylaşılacağını duyurdu.

TurkNet "Hata Kodu: 500" ve "Server Unavailable" Uyarısı Nedir?

TurkNet "Hata Kodu: 500" ve "Server Unavailable" Uyarısı Nedir?

TurkNet aboneleri, arıza kaydı oluşturmak veya bilgi almak için platforma erişmek istediğinde iki farklı sistem hatasıyla karşılaşıyor:

  • 'Server Unavailable' Hatası: TurkNet'in resmi web sitesine (www.turknet.net) girmek isteyen kullanıcılar sunucunun yanıt vermediğini belirten bu ekranla karşılaşıyor.

  • 'Hata kodu: 500' Uyarısı: Mobil uygulama veya Online İşlemler paneline girmeye çalışan abonelerin karşısına 'Geçici bir teknik sorundan dolayı erişim veremiyoruz. Kısa bir süre sonra teknik aksaklığı gidereceğiz.' mesajı çıkıyor.

Teknik Detay (HTTP 500): 

Bu hata kodu, sorunun kullanıcıların modeminden veya bilgisayarından değil, doğrudan TurkNet'in ana veri merkezinden (Server-side) kaynaklandığını gösterir.

Müşteri Hizmetleri ve Destek Hatları Çöktü mü?

Müşteri Hizmetleri ve Destek Hatları Çöktü mü?

Web sitesi ve mobil uygulamanın çökmesinin ardından aboneler çağrı merkezine yöneldi. Ancak iletişim hatlarında ve dijital destek sistemlerinde de yanıt alınamıyor. Ana sunucularda yaşanan kilitlenme sebebiyle müşteri temsilcilerinin de sistem ekranlarına erişemediği ve arıza kaydı alamadığı belirtiliyor.

İnterneti Kesilen Aboneler Ne Yapmalı?

İnterneti Kesilen Aboneler Ne Yapmalı?

Altyapı ve sunucu kaynaklı genel arızalarda bireysel çözümler kısıtlı olsa da şu adımlara dikkat edilmelidir:

  • Modemi Resetlemeyin: Modem ayarlarınızda bir bozukluk yoktur. Modemi iğneyle sıfırlamak (reset) sistemler geri geldiğinde kurulum yapmanızı zorlaştırabilir. Sadece açıp kapatmayı deneyin.

  • Çağrı Merkezi ve Sosyal Medya Kanallarına Odaklanın: İletişim altyapısı kilitli olduğu için mobil veriniz üzerinden TurkNet'in resmi X (Twitter) hesabındaki duyuruları takip edin.

  • DNS Değişikliğini Deneyin: Cihaz seviyesinde kilitlenmeleri aşmak adına geçici olarak Google (8.8.8.8 / 8.8.4.4) veya Cloudflare (1.1.1.1) DNS adreslerini test edebilirsiniz.

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TurkNet İnternet Kesintisi Ne Zaman Düzelecek?

TurkNet İnternet Kesintisi Ne Zaman Düzelecek?

TurkNet tarafından internetin tam olarak ne zaman geleceğine dair henüz kesin bir saat açıklanmadı. Şirketin teknik ekiplerinin ana veri sunucularındaki arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor. 

Resmi bir açıklama gelir gelmez haberimiz güncellenecektir! 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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