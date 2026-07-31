Masterchef Eren Kaşıkçı’nın Cansız Bedenini Bulan Arkadaşı Konuştu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Kaşıkçı’nın cansız bedeni Istanbul Sarıyer’deki evinde, arkadaşı tarafından bulundu. ‘Kızıl Sakal’ lakabıyla tanınan şef Kaşıkçı’nın cansız bedenini bulunan Mikail Malkoçoğlu, konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
‘Kızıl Sakal’ lakaplı Eren Kaşıkçı, MasterChef yarışmasında gösterdiği performansla milyonların gönlünde taht kurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Masterchef Eren Kaşıkçı’nın cansız bedenini bulan arkadaşı ilk kez konuştu.
Mikail Malkoçoğlu'nun açıklamaları👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın