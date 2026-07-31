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Masterchef Eren Kaşıkçı’nın Cansız Bedenini Bulan Arkadaşı Konuştu

Masterchef Eren Kaşıkçı’nın Cansız Bedenini Bulan Arkadaşı Konuştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
31.07.2026 - 12:58
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MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Kaşıkçı’nın cansız bedeni Istanbul Sarıyer’deki evinde, arkadaşı tarafından bulundu. ‘Kızıl Sakal’ lakabıyla tanınan şef Kaşıkçı’nın cansız bedenini bulunan Mikail Malkoçoğlu, konuştu.

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‘Kızıl Sakal’ lakaplı Eren Kaşıkçı, MasterChef yarışmasında gösterdiği performansla milyonların gönlünde taht kurmuştu.

‘Kızıl Sakal’ lakaplı Eren Kaşıkçı, MasterChef yarışmasında gösterdiği performansla milyonların gönlünde taht kurmuştu.

2021 yılında MasterChef yarışmasında şampiyon olan Eren Kaşıkçı, 37 yaşında yaşamını yitirdi. Efendi kişiliği, sempatik tavırlarıyla izleyenlerin gönlünde taht kuran Kaşıkçı, İstanbul Sarıyer’deki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı’nın cenazesi 30 Temmuz Perşembe günü Yenidoğan Cemevi'nde düzenlenen töreninin ardından memleketi Tokat’a gönderildi.

Masterchef Eren Kaşıkçı’nın cansız bedenini bulan arkadaşı ilk kez konuştu.

Masterchef Eren Kaşıkçı’nın cansız bedenini bulan arkadaşı ilk kez konuştu.

Yakınlarının haber alamaması üzerine Kaşıkçı'nın evine giden Mikail Malkoçoğlu, 'Kızıl Sakal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoçoğlu konuştu.

'Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi' diyen Malkoçoğlu, şunları anlattı:

'Telefonla ulaşılamayınca, eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık. Acımız büyük, kardeşimizi kaybettik. Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi.

İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'da oradaki mazlumlara buradan sandviç götürdü. Orada onlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı. Yapacak bir şey yok takdiri ilahi. Kardeşimizin emanetine Maya kızımıza sahip çıkacağız. İsmine de emanetlerine de sahip çıkacağız. Allah mekanını cennet eylesin.'

Eren Kaşıkçı Neden Öldü?

Malkoçoğlu, 'Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi. Doğru sonucu adli tıp kurumu raporu sonrasında belli olacak' dedi.

Mikail Malkoçoğlu'nun açıklamaları👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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