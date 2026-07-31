Masterchef Eren Kaşıkçı’nın Cansız Bedenini Bulan Arkadaşı Konuştu

Yakınlarının haber alamaması üzerine Kaşıkçı'nın evine giden Mikail Malkoçoğlu, 'Kızıl Sakal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoçoğlu konuştu.

'Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi' diyen Malkoçoğlu, şunları anlattı:

'Telefonla ulaşılamayınca, eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık. Acımız büyük, kardeşimizi kaybettik. Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi.

İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'da oradaki mazlumlara buradan sandviç götürdü. Orada onlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı. Yapacak bir şey yok takdiri ilahi. Kardeşimizin emanetine Maya kızımıza sahip çıkacağız. İsmine de emanetlerine de sahip çıkacağız. Allah mekanını cennet eylesin.'

Eren Kaşıkçı Neden Öldü?

Malkoçoğlu, 'Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi. Doğru sonucu adli tıp kurumu raporu sonrasında belli olacak' dedi.