Yürek Burkan Detay Ortaya Çıktı: Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya, Babasını Doğum Gününden 2 Gün Sonra Kaybetti
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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın 37 yaşında hayata veda etmesi sevenlerini derin bir yasa boğdu. İstanbul Kilyos'taki evinde yaşamını yitiren ünlü şefin ani ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, arkasında bıraktığı eşi ve küçük kızıyla ilgili ortaya çıkan bir ayrıntı yürekleri dağladı. Ünlü şefin çok düşkün olduğu kızı Maya'nın doğum gününün üzerinden yalnızca iki gün geçtiği öğrenildi.
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MasterChef Türkiye 2021 sezonunda sergilediği başarılı performansla şampiyonluğa ulaşan ve yarışmanın ardından gastronomi kariyerini başarıyla sürdüren Eren Kaşıkçı'dan gelen acı haber, 29 Temmuz'da tüm Türkiye'yi sarstı.
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Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından sevenlerini en çok etkileyen ayrıntılardan biri ise küçük kızı Maya ile kurduğu güçlü bağ oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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