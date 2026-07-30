Yürek Burkan Detay Ortaya Çıktı: Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya, Babasını Doğum Gününden 2 Gün Sonra Kaybetti

Sosyal medya hesabında zaman zaman kızıyla çekilen kareleri paylaşan Kaşıkçı'nın takipçileri, ünlü şefin kızına duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getirdiğini biliyordu.

Geçmişte verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili konuşan Kaşıkçı'nın sözleri de ölümünün ardından yeniden dolaşıma girdi. 'Maya' ismini yalnızca mesleği nedeniyle seçmediğini söyleyen ünlü şef, mayanın kendisi için 'varoluş' anlamına geldiğini ifade etmiş, 'Maya olmadan hiçbir şey olmaz.' sözleriyle kızına verdiği değeri anlatmıştı.

Ancak herkesi derinden sarsan asıl detay daha sonra ortaya çıktı. Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca iki gün sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Doğum günü nedeniyle eşi Ecem Ruşitoğlu ve kızı Maya'nın Gökçeada'da bulunduğu, Eren Kaşıkçı'nın ise İstanbul'daki evinde yalnız olduğu sırada hayatını kaybettiği belirtildi.