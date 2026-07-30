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Yürek Burkan Detay Ortaya Çıktı: Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya, Babasını Doğum Gününden 2 Gün Sonra Kaybetti

Yürek Burkan Detay Ortaya Çıktı: Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya, Babasını Doğum Gününden 2 Gün Sonra Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2026 - 09:36
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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın 37 yaşında hayata veda etmesi sevenlerini derin bir yasa boğdu. İstanbul Kilyos'taki evinde yaşamını yitiren ünlü şefin ani ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, arkasında bıraktığı eşi ve küçük kızıyla ilgili ortaya çıkan bir ayrıntı yürekleri dağladı. Ünlü şefin çok düşkün olduğu kızı Maya'nın doğum gününün üzerinden yalnızca iki gün geçtiği öğrenildi.

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MasterChef Türkiye 2021 sezonunda sergilediği başarılı performansla şampiyonluğa ulaşan ve yarışmanın ardından gastronomi kariyerini başarıyla sürdüren Eren Kaşıkçı'dan gelen acı haber, 29 Temmuz'da tüm Türkiye'yi sarstı.

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda sergilediği başarılı performansla şampiyonluğa ulaşan ve yarışmanın ardından gastronomi kariyerini başarıyla sürdüren Eren Kaşıkçı'dan gelen acı haber, 29 Temmuz'da tüm Türkiye'yi sarstı.

İstanbul'un Kilyos semtindeki evinde yalnız bulunan 37 yaşındaki şeften uzun süre haber alamayan yakınları durumu iş ortağına bildirdi. Eve giden iş ortağı kapının açılmaması üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İçeri giren ekipler, Kaşıkçı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

İlk incelemelerde ünlü şefin kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı açıklandı. Olayın ani gerçekleşmesi nedeniyle savcılık tarafından adli soruşturma başlatılırken, Kaşıkçı'nın cenazesinin işlemlerin ardından memleketi Tokat'a uğurlanacağı öğrenildi.

Acı haberin duyulmasının ardından MasterChef ailesi başta olmak üzere Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve farklı sezonlarda yarışan onlarca eski yarışmacı peş peşe taziye mesajları yayımladı. Sosyal medya, genç yaşta gelen bu kaybın ardından Eren Kaşıkçı için yapılan duygusal paylaşımlarla doldu.

Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından sevenlerini en çok etkileyen ayrıntılardan biri ise küçük kızı Maya ile kurduğu güçlü bağ oldu.

Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından sevenlerini en çok etkileyen ayrıntılardan biri ise küçük kızı Maya ile kurduğu güçlü bağ oldu.

Sosyal medya hesabında zaman zaman kızıyla çekilen kareleri paylaşan Kaşıkçı'nın takipçileri, ünlü şefin kızına duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getirdiğini biliyordu.

Geçmişte verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili konuşan Kaşıkçı'nın sözleri de ölümünün ardından yeniden dolaşıma girdi. 'Maya' ismini yalnızca mesleği nedeniyle seçmediğini söyleyen ünlü şef, mayanın kendisi için 'varoluş' anlamına geldiğini ifade etmiş, 'Maya olmadan hiçbir şey olmaz.' sözleriyle kızına verdiği değeri anlatmıştı.

Ancak herkesi derinden sarsan asıl detay daha sonra ortaya çıktı. Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca iki gün sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Doğum günü nedeniyle eşi Ecem Ruşitoğlu ve kızı Maya'nın Gökçeada'da bulunduğu, Eren Kaşıkçı'nın ise İstanbul'daki evinde yalnız olduğu sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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