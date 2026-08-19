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2027'de 5 Gün İzinle 35 Gün Tatil Yapabilirsiniz: İşte 2027 Resmi Tatil Takvimi!

2027'de 5 Gün İzinle 35 Gün Tatil Yapabilirsiniz: İşte 2027 Resmi Tatil Takvimi!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 11:52
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Yazın sonuna gelirken gelecek yılın tatil heyecanını şimdiden yaşayanlardan mısınız? Takvimi doğru okuyanların kazanacağı 2027'de, resmi tatiller hafta sonlarıyla mükemmel bir şekilde birleşiyor! Sadece 5 gün yıllık izin kullanarak toplam 35 gün tatil yapmak mümkün. Peki, 2027 resmi tatilleriyle kaç gün izin yapılır?  

İşte çalışanların şimdiden ajandasına eklemesi gereken 2027 tatil formülü!

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En Büyük Fırsatlar: 9 Günlük Bayram Tatilleri

En Büyük Fırsatlar: 9 Günlük Bayram Tatilleri

2027'nin asıl bombası, çok küçük izinlerle elde edilen uzun bayram tatilleri. Uzun soluklu bir dinlenme veya yurt dışı planı arıyorsanız bu iki tarihi hemen ajandanıza not edin:

  • Ramazan Bayramı (6 – 14 Mart): Bayram tatili 9 Mart Salı (Arife) öğleden sonra başlayıp 10, 11 ve 12 Mart günlerini kapsıyor. Öncesindeki 8 Mart Pazartesi tam, 9 Mart Salı yarım gün olmak üzere toplam 1,5 gün izin alarak tatili hafta sonlarıyla birleştirip 9 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

  • Kurban Bayramı (15 – 23 Mayıs): Bayram tatili 16 - 19 Mayıs (Pazar - Çarşamba) günlerini kapsıyor ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da tam bu döneme denk geliyor. Sonrasındaki 20 Mayıs Perşembe ve 21 Mayıs Cuma günleri için 2 günlük izin alarak tatili hafta sonlarıyla birleştirip 9 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

Sadece bu iki tatilde, 3,5 gün izin kullanarak toplam 18 gün dinlenme fırsatı yakalıyorsunuz!

Sıfır İzinle 3 Günlük Uzun Hafta Sonları

Sıfır İzinle 3 Günlük Uzun Hafta Sonları

Yıllık izninize hiç dokunmadan, sadece resmi tatillerin cuma veya pazartesiye denk gelmesiyle oluşan o tatlı uzun hafta sonları ise 2027'de oldukça bol:

Yılbaşı (1 – 3 Ocak): Resmi tatil 1 Ocak Cuma gününe denk geliyor. Herhangi bir izin kullanmanıza gerek kalmadan, doğrudan hafta sonuyla birleştiği için 3 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 – 25 Nisan): Resmi tatil 23 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşında olduğu gibi herhangi bir izin kullanmanıza gerek kalmadan, doğrudan hafta sonuyla birleştirip 3 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

30 Ağustos Zafer Bayramı (28 – 30 Ağustos): Resmi tatil 30 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Herhangi bir izin kullanmanıza gerek kalmadan, önceki hafta sonuyla birleştirip 3 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

Küçük Dokunuşlarla 4 Günlük Kaçamaklar

Yazın ortasında veya sonbahar hüznünde bir nefes almak isterseniz, yarım veya bir günlük izinlerle hafta sonunuzu 4 güne çıkarabilirsiniz:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 – 18 Temmuz): Resmi tatil 15 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Sonrasındaki 16 Temmuz Cuma günü için sadece 1 gün izin alarak tatili hafta sonuyla birleştirip 4 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (28 – 31 Ekim): Resmi tatil 28 Ekim Perşembe öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Cuma gününü kapsıyor. Sadece 28 Ekim Perşembe sabahı için yarım gün (0,5 gün) izin alarak tatili hafta sonuyla birleştirip 4 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

2027 İzin Hack'i: 5 Gün İzinle 35 Gün Tatil Tablosu

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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