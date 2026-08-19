2027'de 5 Gün İzinle 35 Gün Tatil Yapabilirsiniz: İşte 2027 Resmi Tatil Takvimi!

Yıllık izninize hiç dokunmadan, sadece resmi tatillerin cuma veya pazartesiye denk gelmesiyle oluşan o tatlı uzun hafta sonları ise 2027'de oldukça bol:

Yılbaşı (1 – 3 Ocak): Resmi tatil 1 Ocak Cuma gününe denk geliyor. Herhangi bir izin kullanmanıza gerek kalmadan, doğrudan hafta sonuyla birleştiği için 3 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 – 25 Nisan): Resmi tatil 23 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşında olduğu gibi herhangi bir izin kullanmanıza gerek kalmadan, doğrudan hafta sonuyla birleştirip 3 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

30 Ağustos Zafer Bayramı (28 – 30 Ağustos): Resmi tatil 30 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Herhangi bir izin kullanmanıza gerek kalmadan, önceki hafta sonuyla birleştirip 3 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

Küçük Dokunuşlarla 4 Günlük Kaçamaklar

Yazın ortasında veya sonbahar hüznünde bir nefes almak isterseniz, yarım veya bir günlük izinlerle hafta sonunuzu 4 güne çıkarabilirsiniz:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 – 18 Temmuz): Resmi tatil 15 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Sonrasındaki 16 Temmuz Cuma günü için sadece 1 gün izin alarak tatili hafta sonuyla birleştirip 4 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (28 – 31 Ekim): Resmi tatil 28 Ekim Perşembe öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Cuma gününü kapsıyor. Sadece 28 Ekim Perşembe sabahı için yarım gün (0,5 gün) izin alarak tatili hafta sonuyla birleştirip 4 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.