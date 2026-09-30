İçinde 100 Yolcunun Olduğu Uçak İçin Kaçırıldı İddiası: Savaş Uçakları Havalandı

Uçak sabah 07.05'te Dubai'den kalktı ve yaklaşık 09.30'da Ben Gurion Havalimanı'na inmesi planlanıyordu. Uçuş verilerine göre Ürdün hava sahasına giren uçak kısa süre sonra yön değiştirerek Suudi Arabistan'a doğru döndü ve yaklaşık 15 bin feet'e alçaldı.

İsrail'in Kanal 12'sine dayandırılan haberlere göre uçağın İsrail'e inmesine izin verilmedi ve bir süre uçakla iletişim kurulamadı. Başbakan Benjamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz acil güvenlik toplantısı yaptı. İsrail Polisi Genel Komiseri Danny Levy, 'Her senaryoya hazırlanıyoruz' dedi. Öte yandan bir İsrailli güvenlik yetkilisi, 'Kaçırılmaya dair kesin bir bilgi yok, pilot bir tehlike sinyali verdi' ifadesini kullandı.

Flydubai veya sivil havacılık makamlarından henüz resmî bir açıklama gelmedi; alarmın nedeninin güvenlik sorunu mu yoksa teknik arıza mı olduğu netleşmedi.