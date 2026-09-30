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İçinde 100 Yolcunun Olduğu Uçak İçin Kaçırıldı İddiası: Savaş Uçakları Havalandı

İçinde 100 Yolcunun Olduğu Uçak İçin Kaçırıldı İddiası: Savaş Uçakları Havalandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 10:01
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Dubai'den Tel Aviv'e giden bir yolcu uçağı, Ürdün hava sahasında seyrederken önce genel acil durumu belirten 7700, kısa süre sonra da uçak kaçırılmasını ifade eden 7500 kodunu yayınladı. Alarm üzerine İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları havalandı. Uçakta yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtildi. Kodun sonradan iptal edildiği ve uçağın Dubai'ye döndüğü yönünde haberler çıkarken, kaçırılmaya dair kesin bir bilgi olmadığı aktarıldı.

[Kaynak: AA, CNBC-e]

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Flydubai'nin Boeing 737 MAX 8 tipi uçağında toplam 174 yolcu vardı; bunların 27'si çocuktu.

Flydubai'nin Boeing 737 MAX 8 tipi uçağında toplam 174 yolcu vardı; bunların 27'si çocuktu.

Uçak sabah 07.05'te Dubai'den kalktı ve yaklaşık 09.30'da Ben Gurion Havalimanı'na inmesi planlanıyordu. Uçuş verilerine göre Ürdün hava sahasına giren uçak kısa süre sonra yön değiştirerek Suudi Arabistan'a doğru döndü ve yaklaşık 15 bin feet'e alçaldı.

İsrail'in Kanal 12'sine dayandırılan haberlere göre uçağın İsrail'e inmesine izin verilmedi ve bir süre uçakla iletişim kurulamadı. Başbakan Benjamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz acil güvenlik toplantısı yaptı. İsrail Polisi Genel Komiseri Danny Levy, 'Her senaryoya hazırlanıyoruz' dedi. Öte yandan bir İsrailli güvenlik yetkilisi, 'Kaçırılmaya dair kesin bir bilgi yok, pilot bir tehlike sinyali verdi' ifadesini kullandı.

Flydubai veya sivil havacılık makamlarından henüz resmî bir açıklama gelmedi; alarmın nedeninin güvenlik sorunu mu yoksa teknik arıza mı olduğu netleşmedi.

Uçuşun alarm anındaki ilk verilerini paylaşan gönderiler:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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