İçinde 100 Yolcunun Olduğu Uçak İçin Kaçırıldı İddiası: Savaş Uçakları Havalandı
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Dubai'den Tel Aviv'e giden bir yolcu uçağı, Ürdün hava sahasında seyrederken önce genel acil durumu belirten 7700, kısa süre sonra da uçak kaçırılmasını ifade eden 7500 kodunu yayınladı. Alarm üzerine İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları havalandı. Uçakta yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtildi. Kodun sonradan iptal edildiği ve uçağın Dubai'ye döndüğü yönünde haberler çıkarken, kaçırılmaya dair kesin bir bilgi olmadığı aktarıldı.
[Kaynak: AA, CNBC-e]
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Flydubai'nin Boeing 737 MAX 8 tipi uçağında toplam 174 yolcu vardı; bunların 27'si çocuktu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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