Tuzlu Kahve'de Kel ve Kilolu Haliyle Şaşırtan Sarp Apak'ın O Görüntüsü Yapay Zeka Çıktı

Star TV'nin salı akşamlarında yayınlanan komedi dizisi Tuzlu Kahve, dün akşamki 5. bölümde izleyiciye beklenmedik bir sahne sundu.

Sarp Apak'ın canlandırdığı Murat Aydınoğlu, bu kez bugünkü haliyle değil, bir dönem kel ve kilolu olduğu haliyle karşımıza çıktı.

Mehmet'in küçük kardeşi olarak izlediğimiz Murat, dizide Yasemin Ergene'nin canlandırdığı Elit'e duyduğu hayranlıkla biliniyor. Giyiminden kullandığı arabaya, beslenmesine kadar hayatının pek çok alanında Elit'in izleri var.

Dizinin ilk bölümlerinden beri bakımlı görünümüyle izlediğimiz Murat'ı bu halde görmek izleyiciler için sürpriz oldu. Murat'ın geçmişine uzanan bu kısa an da bölümün en dikkat çekici ayrıntılarından biriydi.