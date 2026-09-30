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Tuzlu Kahve'de Kel ve Kilolu Haliyle Şaşırtan Sarp Apak'ın O Görüntüsü Yapay Zeka Çıktı

Tuzlu Kahve'de Kel ve Kilolu Haliyle Şaşırtan Sarp Apak'ın O Görüntüsü Yapay Zeka Çıktı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2026 - 10:15
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Star TV'nin komedi dizisi Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde Sarp Apak'ın canlandırdığı Murat'ın bir dönemki hali ekrana geldi. Murat'ı kel ve kilolu haliyle gösteren sahne yapay zeka kullanılarak hazırlandı. Sahnenin gerçekçiliği izleyicilerin gözünden kaçmadı.

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Tuzlu Kahve'nin Murat'ı dün akşamki bölümde bambaşka bir görüntüyle ekrana geldi.

Tuzlu Kahve'nin Murat'ı dün akşamki bölümde bambaşka bir görüntüyle ekrana geldi.

Star TV'nin salı akşamlarında yayınlanan komedi dizisi Tuzlu Kahve, dün akşamki 5. bölümde izleyiciye beklenmedik bir sahne sundu.

Sarp Apak'ın canlandırdığı Murat Aydınoğlu, bu kez bugünkü haliyle değil, bir dönem kel ve kilolu olduğu haliyle karşımıza çıktı.

Mehmet'in küçük kardeşi olarak izlediğimiz Murat, dizide Yasemin Ergene'nin canlandırdığı Elit'e duyduğu hayranlıkla biliniyor. Giyiminden kullandığı arabaya, beslenmesine kadar hayatının pek çok alanında Elit'in izleri var.

Dizinin ilk bölümlerinden beri bakımlı görünümüyle izlediğimiz Murat'ı bu halde görmek izleyiciler için sürpriz oldu. Murat'ın geçmişine uzanan bu kısa an da bölümün en dikkat çekici ayrıntılarından biriydi.

Murat'ın kel ve kilolu hali yapay zeka kullanılarak hazırlandı.

Murat'ın kel ve kilolu hali yapay zeka kullanılarak hazırlandı.

Sahnede gördüğümüz o görüntü, yapay zeka ile oluşturuldu. Ortaya Sarp Apak'ın yüzünü taşıyan ama saçsız ve kilolu bir Murat çıktı. Böylece karakterin geçmişi tek bir sahneyle ekrana taşınmış oldu.

İşin asıl dikkat çeken yanı ise sahnenin gerçekçiliğiydi. Görüntünün ne kadar doğal durduğu izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Yerli dizilerde yapay zekaya başvurulan sahneler son dönemde giderek çoğalıyor. Geçtiğimiz günlerde Muhtemel Aşk'ın uçak sahnesinde de yapay zekadan yararlanılmış, dizinin Kadir'i Ekin Koç o sahnenin kamera arkasını paylaşmıştı.

Sarp Apak aynı bölümde Kavak Yelleri'nin tanıdık yüzleriyle de buluştu.

Sarp Apak aynı bölümde Kavak Yelleri'nin tanıdık yüzleriyle de buluştu.

Aynı bölüm nostalji açısından da oldukça doluydu. Kavak Yelleri'nin Aslı'sı Pelin Karahan ile Efe'si Dağhan Külegeç konuk oyuncu olarak diziye geldi. Üstelik karşılarında yine tanıdık yüzler vardı: Tuzlu Kahve'de Murat ile Aybüke'yi oynayan Sarp Apak ve Ceren Moray, Kavak Yelleri'nde de Güven ile Su'ya hayat vermişti.

Bölümün kahkaha anlarından biri de Buğra Gülsoy'dan geldi. Yıllarca Kuzey Güney'in Güney'i olarak hatırlanan Buğra Gülsoy'un bu kez Kuzey'in meşhur telefon pozunu vermesi sosyal medyada gündem oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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