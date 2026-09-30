Tuzlu Kahve'de Kel ve Kilolu Haliyle Şaşırtan Sarp Apak'ın O Görüntüsü Yapay Zeka Çıktı
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Star TV'nin komedi dizisi Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde Sarp Apak'ın canlandırdığı Murat'ın bir dönemki hali ekrana geldi. Murat'ı kel ve kilolu haliyle gösteren sahne yapay zeka kullanılarak hazırlandı. Sahnenin gerçekçiliği izleyicilerin gözünden kaçmadı.
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Tuzlu Kahve'nin Murat'ı dün akşamki bölümde bambaşka bir görüntüyle ekrana geldi.
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Murat'ın kel ve kilolu hali yapay zeka kullanılarak hazırlandı.
Sarp Apak aynı bölümde Kavak Yelleri'nin tanıdık yüzleriyle de buluştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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