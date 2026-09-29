Aslı ile Efe'yi Tuzlu Kahve'de Ağırlayacak Sarp Apak, Kavak Yelleri'nden O Sahneyi Paylaştı

Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve, 29 Eylül Salı akşamı yayınlanacak 5. bölümünde Kavak Yelleri'nin Aslı'sı ve Efe'si Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç'i konuk ediyor. İkili, dizide Murat ve Aybüke'ye hayat veren Sarp Apak ve Ceren Moray'la aynı sahnede yer alacak.

Buluşmayı özel kılan ayrıntı ise kadronun ortak geçmişi. Sarp Apak Kavak Yelleri'nde Güven'i, Ceren Moray ise Su'yu canlandırmıştı. Yani bu akşam ekrana gelecek sahne, 2007'de Kanal D'de başlayan fenomen dizinin dört tanıdık yüzünü yıllar sonra yeniden aynı karede buluşturuyor.

Salı akşamlarının reyting lideri Tuzlu Kahve, 4. bölümünde reytingini 7,40'a çıkararak zirvedeki yerini korumuştu. Yeni bölümün Kavak Yelleri sürpriziyle gelmesi de merakı bir kat daha artırdı.