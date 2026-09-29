Aslı ile Efe'yi Tuzlu Kahve'de Ağırlayacak Sarp Apak, Kavak Yelleri'nden O Sahneyi Paylaştı
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Tuzlu Kahve'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne Kavak Yelleri'nin Aslı'sı ve Efe'si Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç konuk oluyor. İkili, dizide Murat ve Aybüke'yi canlandıran Sarp Apak ve Ceren Moray'la aynı sahnede yer alacak. Bölüm öncesi nostaljinin haberini Kavak Yelleri'nin Güven'i Sarp Apak verdi. Oyuncu, Güven'in Aslı ile Efe'nin yıllar sonraki karşılaşmasını izlediği sahneyi Instagram'dan paylaştı.
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Tuzlu Kahve'nin bu akşam yayınlanacak 5. bölümünde Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'si, Murat ile Aybüke'nin karşısına çıkacak.
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Yeni bölüm öncesi Sarp Apak, Güven'in Aslı ile Efe'nin yıllar sonraki karşılaşmasını izlediği sahneyi paylaştı.
Tuzlu Kahve'nin nostalji sürprizleri Doktorlar'la başlamıştı, Kavak Yelleri buluşması serinin ikinci halkası oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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