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Aslı ile Efe'yi Tuzlu Kahve'de Ağırlayacak Sarp Apak, Kavak Yelleri'nden O Sahneyi Paylaştı

Aslı ile Efe'yi Tuzlu Kahve'de Ağırlayacak Sarp Apak, Kavak Yelleri'nden O Sahneyi Paylaştı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 16:00
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Tuzlu Kahve'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne Kavak Yelleri'nin Aslı'sı ve Efe'si Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç konuk oluyor. İkili, dizide Murat ve Aybüke'yi canlandıran Sarp Apak ve Ceren Moray'la aynı sahnede yer alacak. Bölüm öncesi nostaljinin haberini Kavak Yelleri'nin Güven'i Sarp Apak verdi. Oyuncu, Güven'in Aslı ile Efe'nin yıllar sonraki karşılaşmasını izlediği sahneyi Instagram'dan paylaştı.

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Tuzlu Kahve'nin bu akşam yayınlanacak 5. bölümünde Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'si, Murat ile Aybüke'nin karşısına çıkacak.

Tuzlu Kahve'nin bu akşam yayınlanacak 5. bölümünde Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'si, Murat ile Aybüke'nin karşısına çıkacak.

Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve, 29 Eylül Salı akşamı yayınlanacak 5. bölümünde Kavak Yelleri'nin Aslı'sı ve Efe'si Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç'i konuk ediyor. İkili, dizide Murat ve Aybüke'ye hayat veren Sarp Apak ve Ceren Moray'la aynı sahnede yer alacak.

Buluşmayı özel kılan ayrıntı ise kadronun ortak geçmişi. Sarp Apak Kavak Yelleri'nde Güven'i, Ceren Moray ise Su'yu canlandırmıştı. Yani bu akşam ekrana gelecek sahne, 2007'de Kanal D'de başlayan fenomen dizinin dört tanıdık yüzünü yıllar sonra yeniden aynı karede buluşturuyor.

Salı akşamlarının reyting lideri Tuzlu Kahve, 4. bölümünde reytingini 7,40'a çıkararak zirvedeki yerini korumuştu. Yeni bölümün Kavak Yelleri sürpriziyle gelmesi de merakı bir kat daha artırdı.

Yeni bölüm öncesi Sarp Apak, Güven'in Aslı ile Efe'nin yıllar sonraki karşılaşmasını izlediği sahneyi paylaştı.

Yeni bölüm öncesi Sarp Apak, Güven'in Aslı ile Efe'nin yıllar sonraki karşılaşmasını izlediği sahneyi paylaştı.

Nostaljinin ilk sinyali bu kez Güven'den geldi. Sarp Apak, yeni bölüm öncesi Instagram hesabından Kavak Yelleri'nin hafızalara kazınan sahnelerinden birini paylaştı.

Paylaşılan sahnede Güven, Aslı ile Efe'nin yıllar sonra karşılaştığı anı izliyor. Kavak Yelleri izleyicisinin çok iyi hatırlayacağı bu an, paylaşımla birlikte yeniden dolaşıma girdi.

Paylaşımın zamanlaması da dikkat çekti. Yıllar önce Aslı ile Efe'nin buluşmasına tanıklık eden Güven, bu akşam aynı ikiliyle bu kez Tuzlu Kahve'nin Murat'ı olarak karşı karşıya gelecek. Üstelik Sarp Apak, paylaştığı sahneyle Tuzlu Kahve'deki buluşmanın haberini de vermiş oldu.

Tuzlu Kahve'nin nostalji sürprizleri Doktorlar'la başlamıştı, Kavak Yelleri buluşması serinin ikinci halkası oldu.

Tuzlu Kahve'nin nostalji sürprizleri Doktorlar'la başlamıştı, Kavak Yelleri buluşması serinin ikinci halkası oldu.

Tuzlu Kahve'nin eski dizilere uzanan sürprizleri geçen hafta Doktorlar'la başlamıştı. Dizi, Doktorlar'ın Ela ve Levent'ini, yani Yasemin Ergene ve Kutsi'yi yaklaşık 18 yıl sonra aynı sahnede buluşturmuştu. Levent'in Ela'yı nikah masasında bıraktığı hikayeye yapılan göndermeler sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu.

Kavak Yelleri buluşmasının ilk görüntüleri ise yapımcı Polat Yağcı'dan gelmişti. Yağcı, dört oyuncunun yer aldığı sahnenin kamera arkasını paylaşıp 'Anılar Tuzlu Kahve'de canlanmaya devam ediyor' notunu düşmüştü.

Yayınlanan fragmanda Kavak Yelleri'nin unutulmaz müziği 'Hele Bi Gel'e yer verilmesi de eski izleyicilerin gözünden kaçmadı. Lunaparkta geçen buluşma sahnesi daha bölüm yayınlanmadan sosyal medyada gündem oldu.

Peki Tuzlu Kahve'nin eski dizilerle kurduğu köprü burada mı bitecek? Doktorlar'ın ardından Kavak Yelleri'ni de ekrana taşıyan yapımın sıradaki sürprizi şimdiden merak ediliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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