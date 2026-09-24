Doktorlar Hayranları Tuzlu Kahve'de Arslan'ı da Görmek İstedi, Devrim Nas'tan Yanıt Geldi

Hayranlarının yoğun ilgisi Devrim Nas'ın da gözünden kaçmadı. Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı'yı etiketledi ve 'Acil çağrı varmış' notunu düştü.

Kısa ama dikkat çekici bu paylaşım, Doktorlar hayranlarının umutlarını bir anda yeşertti. Pek çok izleyici bu mesajı, Arslan'ın da Tuzlu Kahve'ye gelebileceğine dair bir işaret olarak yorumladı.

Ancak şu an için yapım cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Devrim Nas'ın diziye konuk olup olmayacağı ise merakla bekleniyor.