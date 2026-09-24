Doktorlar Hayranları Tuzlu Kahve'de Arslan'ı da Görmek İstedi, Devrim Nas'tan Yanıt Geldi
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Doktorlar'ın Levent ve Ela'sı Kutsi ile Yasemin Ergene, 18 yıl sonra Tuzlu Kahve'de yeniden karşılaştı. Sahne gündem olunca izleyiciler bu kez dizinin estetik cerrahı Arslan'ı, yani Devrim Nas'ı da Tuzlu Kahve'de görmek istedi. Çağrılar sessiz kalmadı: Devrim Nas, Instagram'dan yapımcı Polat Yağcı'yı etiketleyerek 'Acil çağrı varmış' yazdı.
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Kutsi ile Yasemin Ergene, 18 yıl sonra Tuzlu Kahve'de yeniden karşı karşıya geldi.
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Devrim Nas, yapımcı Polat Yağcı'yı etiketleyip "Acil çağrı varmış" diye yazdı.
Tuzlu Kahve, kült dizilere yaptığı göndermelerle her hafta yeni bir tartışma başlatıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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