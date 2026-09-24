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Doktorlar Hayranları Tuzlu Kahve'de Arslan'ı da Görmek İstedi, Devrim Nas'tan Yanıt Geldi

Doktorlar Hayranları Tuzlu Kahve'de Arslan'ı da Görmek İstedi, Devrim Nas'tan Yanıt Geldi

Star tv yerli dizi Tuzlu Kahve Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 10:10
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Doktorlar'ın Levent ve Ela'sı Kutsi ile Yasemin Ergene, 18 yıl sonra Tuzlu Kahve'de yeniden karşılaştı. Sahne gündem olunca izleyiciler bu kez dizinin estetik cerrahı Arslan'ı, yani Devrim Nas'ı da Tuzlu Kahve'de görmek istedi. Çağrılar sessiz kalmadı: Devrim Nas, Instagram'dan yapımcı Polat Yağcı'yı etiketleyerek 'Acil çağrı varmış' yazdı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kutsi ile Yasemin Ergene, 18 yıl sonra Tuzlu Kahve'de yeniden karşı karşıya geldi.

Kutsi ile Yasemin Ergene, 18 yıl sonra Tuzlu Kahve'de yeniden karşı karşıya geldi.

Doktorlar'da Levent'e hayat veren Kutsi, 18 yıl sonra dizideki partneri Ela'yı canlandıran Yasemin Ergene ile Tuzlu Kahve'de bir araya geldi. Star TV ekranlarında yayınlanan sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde Kutsi doktor olarak karşımıza çıkarken, odaya giren isim Yasemin Ergene'nin canlandırdığı Elit'ti. Star TV'nin bölümün ardından paylaştığı sahne 280 bini aşkın görüntülenmeye ulaştı. Levent'in Ela'yı nikah günü bırakıp gittiği sahneyi hatırlayanlar için bu karşılaşma, yıllar sonra gelen bir hesaplaşma gibiydi.

İkilinin buluştuğu anlar Doktorlar hayranlarını nostaljiye sürüklerken izleyicilerin aklına hemen dizinin diğer sevilen karakterleri geldi. Bunların başında da estetik cerrah Arslan'a hayat veren Devrim Nas vardı. 2006'da ekrana gelen Doktorlar'ın akılda kalan karakterlerinden Arslan, aradan geçen yıllara rağmen hafızalardaki yerini koruyor.

Sosyal medyada pek çok izleyici, Levent ile Ela'dan sonra Arslan'ı da Tuzlu Kahve'de görmek istediğini yazdı. Devrim Nas'ın diziye konuk olması için yapılan çağrılar da giderek çoğaldı.

Devrim Nas, yapımcı Polat Yağcı'yı etiketleyip "Acil çağrı varmış" diye yazdı.

Devrim Nas, yapımcı Polat Yağcı'yı etiketleyip "Acil çağrı varmış" diye yazdı.

Hayranlarının yoğun ilgisi Devrim Nas'ın da gözünden kaçmadı. Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı'yı etiketledi ve 'Acil çağrı varmış' notunu düştü.

Kısa ama dikkat çekici bu paylaşım, Doktorlar hayranlarının umutlarını bir anda yeşertti. Pek çok izleyici bu mesajı, Arslan'ın da Tuzlu Kahve'ye gelebileceğine dair bir işaret olarak yorumladı.

Ancak şu an için yapım cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Devrim Nas'ın diziye konuk olup olmayacağı ise merakla bekleniyor.

Tuzlu Kahve, kült dizilere yaptığı göndermelerle her hafta yeni bir tartışma başlatıyor.

Tuzlu Kahve, kült dizilere yaptığı göndermelerle her hafta yeni bir tartışma başlatıyor.

Tuzlu Kahve, yeni sezona başladığı günden bu yana kült dizilere yaptığı göndermelerle dikkat çekiyor. Yapımcı Polat Yağcı'nın paylaştığı '18 yıl sonra alınan intikam' notlu video da Kutsi ile Yasemin Ergene'nin buluşmasından önce Doktorlar hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Üstelik dizi, konuk oyuncu tercihleriyle her hafta yeni bir tartışma başlatmayı başarıyor. Peki Polat Yağcı bu 'acil çağrıya' kulak verecek mi? Doktorlar'ın Arslan'ı Tuzlu Kahve'de boy gösterecek mi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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