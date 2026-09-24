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BM Genel Kurulu Haftasında İsrail Kanalının Canlı Yayınında Filistin Bayrağı Açıldı

BM Genel Kurulu Haftasında İsrail Kanalının Canlı Yayınında Filistin Bayrağı Açıldı

İsrail Birleşmiş Milletler Filistin
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 10:45
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BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu için liderler New York'ta bir araya gelirken, BM binası çevresinde çekilen kısa bir video sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde bir televizyon muhabiri canlı yayın yaparken arkasında bir kişi Filistin bayrağı açıyor.

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İşte o anlar:

Adem Metan'ın Instagram hesabından paylaştığı yaklaşık 26 saniyelik video, BM Genel Kurulu haftasında Manhattan'da çekildi. Görüntülerde takım elbiseli bir muhabir, elinde mikrofonla kameraya konuşuyor. Birkaç adım arkasındaki bir kişi ise bir eliyle direğe bağlı Filistin bayrağını kadraja girecek şekilde havaya kaldırıyor, diğer eliyle telefonuyla çekim yapıyor.

Muhabir yayını kesmeden konuşmasını sürdürüyor. Videonun ilerleyen bölümünde bayrağı bu kez başka bir kişinin tuttuğu görülüyor, çevrede görev yapan polis memurları da kareye giriyor. Muhabirin hangi kanal için yayın yaptığı ve bayrağı taşıyan kişilerin kimliği videoda yer almıyor.

Metan, paylaşımında bayrağı taşıyan kişinin Filistinli olduğunu ve yayının bir İsrail kanalına ait olduğunu belirtti. Gazeteciye göre bu sırada Genel Kurul salonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Filistin'e değiniliyordu. Metan, görüntüyü 'Bazen sesini duyurabilmek için haberin kendisi olmak gerekir' sözleriyle yorumladı. Paylaşım yüzlerce yorum aldı.

Canlı yayın esnasında bir vatandaş Filistin bayrağı açtı

Canlı yayın esnasında bir vatandaş Filistin bayrağı açtı

Adem Metan'ın Instagram hesabından paylaştığı yaklaşık 26 saniyelik video, BM Genel Kurulu haftasında Manhattan'da çekildi. Görüntülerde takım elbiseli bir muhabir, elinde mikrofonla kameraya konuşuyor. Birkaç adım arkasındaki bir kişi ise bir eliyle direğe bağlı Filistin bayrağını kadraja girecek şekilde havaya kaldırıyor, diğer eliyle telefonuyla çekim yapıyor.

Muhabir yayını kesmeden konuşmasını sürdürüyor. Videonun ilerleyen bölümünde bayrağı bu kez başka bir kişinin tuttuğu görülüyor, çevrede görev yapan polis memurları da kareye giriyor. Muhabirin hangi kanal için yayın yaptığı ve bayrağı taşıyan kişilerin kimliği videoda yer almıyor.

Metan, paylaşımında bayrağı taşıyan kişinin Filistinli olduğunu ve yayının bir İsrail kanalına ait olduğunu belirtti. Gazeteciye göre bu sırada Genel Kurul salonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Filistin'e değiniliyordu. Metan, görüntüyü 'Bazen sesini duyurabilmek için haberin kendisi olmak gerekir' sözleriyle yorumladı. Paylaşım yüzlerce yorum aldı.

Genel Kurul'da Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail heyeti salondan ayrılmıştı.

Genel Kurul'da Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail heyeti salondan ayrılmıştı.

Videonun paylaşıldığı hafta, Gazze'deki savaş Genel Kurul'un öne çıkan başlıklarından biriydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül'deki konuşmasında İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını sert bir dille eleştirdi ve bölgeyi 'çağımızın en insanlık dışı ve en utanç verici toplama kampı' olarak nitelendirdi.

Konuşma sırasında İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un da aralarında bulunduğu İsrail heyeti salondan ayrıldı.

Filistin heyetinin bu yılki katılımı da tartışma konusu oldu. ABD, Filistin Yönetimi ve FKÖ yetkililerinin BM toplantılarına yüz yüze katılımını kısıtlayan uygulamayı sürdürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı kararı Filistin liderliğinin taahhütlerini yerine getirmemesiyle gerekçelendirirken, Filistin tarafı bu gerekçeyi haksız buldu.

Genel Kurul, Filistin'in toplantılara katılımını destekleyen kararı 152 oyla kabul etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da konuşmasını video bağlantısıyla yapması kararlaştırıldı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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