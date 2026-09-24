BM Genel Kurulu Haftasında İsrail Kanalının Canlı Yayınında Filistin Bayrağı Açıldı

Adem Metan'ın Instagram hesabından paylaştığı yaklaşık 26 saniyelik video, BM Genel Kurulu haftasında Manhattan'da çekildi. Görüntülerde takım elbiseli bir muhabir, elinde mikrofonla kameraya konuşuyor. Birkaç adım arkasındaki bir kişi ise bir eliyle direğe bağlı Filistin bayrağını kadraja girecek şekilde havaya kaldırıyor, diğer eliyle telefonuyla çekim yapıyor.

Muhabir yayını kesmeden konuşmasını sürdürüyor. Videonun ilerleyen bölümünde bayrağı bu kez başka bir kişinin tuttuğu görülüyor, çevrede görev yapan polis memurları da kareye giriyor. Muhabirin hangi kanal için yayın yaptığı ve bayrağı taşıyan kişilerin kimliği videoda yer almıyor.

Metan, paylaşımında bayrağı taşıyan kişinin Filistinli olduğunu ve yayının bir İsrail kanalına ait olduğunu belirtti. Gazeteciye göre bu sırada Genel Kurul salonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Filistin'e değiniliyordu. Metan, görüntüyü 'Bazen sesini duyurabilmek için haberin kendisi olmak gerekir' sözleriyle yorumladı. Paylaşım yüzlerce yorum aldı.