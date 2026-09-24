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24 Eylül Altın Fiyatları Belli Oldu: Güvenli Limanda Düşüş!

24 Eylül Altın Fiyatları Belli Oldu: Güvenli Limanda Düşüş!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.09.2026 - 11:03
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24 Eylül Perşembe altın fiyatları belli oldu. Altın güne düşüşle başladı. Peki gram altın ne kadar oldu? Altın neden düştü? Güvenli limanda düşüş sürecek mi? İşte altın fiyatlarında son durum.

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Altın fiyatları belli oldu: Altın ne kadar?

Altın fiyatları belli oldu: Altın ne kadar?

Altın güne düşüşle başladı. 'Gram altın ne kadar?' sorusu merak edilirken altın fiyatları belli oldu. İşte altın fiyatlarında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 731 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 913 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 820 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 42 bin 990 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 43 bin 505 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 281 dolar

Altın fiyatları neden düştü?

Altın fiyatları neden düştü?

ABD ekonomisindeki dirençli görünüm ile Orta Doğu'daki gerilimin enerji tedarikini uzun süre aksatabileceği kaygıları birleşince, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma adımlarını sürdüreceği beklentisi kuvvetlendi. Tırmanan tahvil getirileri ve güçlenen dolar endeksi ile birlikte bu tablo, altın fiyatları üzerinde doğrudan bir baskı yaratıyor.

Piyasa uzmanları, ABD'de ekonomik canlılığın sürmesi ve yükselen enerji giderlerinin Fed'in daha şahin bir tutum sergilemesine yol açabileceğini vurguluyor. Nitekim para piyasalarında, bankanın önümüzdeki ay faiz oranını 25 baz puan yükseltme olasılığı %70 seviyesine kadar çıktı.

ABD ile Çin arasındaki Busan mutabakatının kasım ayındaki sonlanma tarihinin 10 Ocak'a kadar çekilmesi, dolar endeksinin 100 eşiğinin üzerinde kalmasını destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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