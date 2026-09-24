24 Eylül Altın Fiyatları Belli Oldu: Güvenli Limanda Düşüş!
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24 Eylül Perşembe altın fiyatları belli oldu. Altın güne düşüşle başladı. Peki gram altın ne kadar oldu? Altın neden düştü? Güvenli limanda düşüş sürecek mi? İşte altın fiyatlarında son durum.
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Altın fiyatları belli oldu: Altın ne kadar?
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Altın fiyatları neden düştü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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