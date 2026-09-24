24 Eylül Altın Fiyatları Belli Oldu: Güvenli Limanda Düşüş!

ABD ekonomisindeki dirençli görünüm ile Orta Doğu'daki gerilimin enerji tedarikini uzun süre aksatabileceği kaygıları birleşince, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma adımlarını sürdüreceği beklentisi kuvvetlendi. Tırmanan tahvil getirileri ve güçlenen dolar endeksi ile birlikte bu tablo, altın fiyatları üzerinde doğrudan bir baskı yaratıyor.

Piyasa uzmanları, ABD'de ekonomik canlılığın sürmesi ve yükselen enerji giderlerinin Fed'in daha şahin bir tutum sergilemesine yol açabileceğini vurguluyor. Nitekim para piyasalarında, bankanın önümüzdeki ay faiz oranını 25 baz puan yükseltme olasılığı %70 seviyesine kadar çıktı.

ABD ile Çin arasındaki Busan mutabakatının kasım ayındaki sonlanma tarihinin 10 Ocak'a kadar çekilmesi, dolar endeksinin 100 eşiğinin üzerinde kalmasını destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.