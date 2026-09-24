Fatih'te 'Dükkanın Önünü Kapatıyor' Diye Kesilen Ağacın Yerine Daha Büyüğü Dikildi
İstanbul Fatih'teki Nuruosmaniye Caddesi'nde kaldırıma dikili bir ağaç, bir iş yerinin görünürlüğünü engellediği iddiasıyla gece saatlerinde elektrikli testereyle kesildi. Kapalıçarşı'ya açılan ve gün boyu kalabalık olan caddede yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki de büyüdü; kullanıcılar belediyeden kesilen ağacın yerine daha büyüğünün dikilmesini istedi. Fatih Belediyesi bu çağrıya karşılık verdi ve 23 Eylül'de ekiplerini aynı noktaya gönderdi. Kesilen gümüşi ıhlamurun durduğu yerde artık hem daha uzun hem de daha kalın gövdeli bir ağaç yükseliyor. Ağacın kesildiği gece kaydedilen görüntüler, belediyenin yeni ağacı diktiği karelerle yan yana gelince ortaya dikkat çeken bir öncesi-sonrası tablosu çıktı.
Nuruosmaniye Caddesi'ndeki gümüşi ıhlamur 11 Eylül gecesi testereyle kesildi
Kesilen 6 metrelik ıhlamurun yerine 7 metrelik manolya dikildi
Fatih Belediyesi'nden "Yeni ağaç dikimi yapılmıştır" yanıtı geldi
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