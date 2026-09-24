Fatih'te 'Dükkanın Önünü Kapatıyor' Diye Kesilen Ağacın Yerine Daha Büyüğü Dikildi

Olay 11 Eylül gecesi yaşandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, gece yarısı kaldırımdaki ağacın başına gelen bir kişinin gövdeyi elektrikli testereyle kestiği görülüyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Fatih Belediyesi'nin caddeye diktiği ağaç, cadde üzerinde iş yeri bulunan bir kişi tarafından dükkanın görünürlüğünü engellediği gerekçesiyle kesildi. Ağacı kesen kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

Sabah dükkanlarını açan esnaf, ağacın yerinde olmadığını fark edip durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri olay yerinde tutanak tuttu ve konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Caddedeki esnaftan Emir Tülay ise NTV'ye yaptığı açıklamada ağacın kendi dükkanlarının önünü kapatmadığını, herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi. Tülay'ın anlattığına göre bu noktada daha önce de benzer bir durum yaşanmış: Belediye yaşlanan ağacın yerine fidan dikmiş, o fidan da ertesi gün ortadan kaybolmuş.