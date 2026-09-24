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Fatih'te 'Dükkanın Önünü Kapatıyor' Diye Kesilen Ağacın Yerine Daha Büyüğü Dikildi

Fatih'te 'Dükkanın Önünü Kapatıyor' Diye Kesilen Ağacın Yerine Daha Büyüğü Dikildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2026 - 11:00
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İstanbul Fatih'teki Nuruosmaniye Caddesi'nde kaldırıma dikili bir ağaç, bir iş yerinin görünürlüğünü engellediği iddiasıyla gece saatlerinde elektrikli testereyle kesildi. Kapalıçarşı'ya açılan ve gün boyu kalabalık olan caddede yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki de büyüdü; kullanıcılar belediyeden kesilen ağacın yerine daha büyüğünün dikilmesini istedi. Fatih Belediyesi bu çağrıya karşılık verdi ve 23 Eylül'de ekiplerini aynı noktaya gönderdi. Kesilen gümüşi ıhlamurun durduğu yerde artık hem daha uzun hem de daha kalın gövdeli bir ağaç yükseliyor. Ağacın kesildiği gece kaydedilen görüntüler, belediyenin yeni ağacı diktiği karelerle yan yana gelince ortaya dikkat çeken bir öncesi-sonrası tablosu çıktı.

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Nuruosmaniye Caddesi'ndeki gümüşi ıhlamur 11 Eylül gecesi testereyle kesildi

Nuruosmaniye Caddesi'ndeki gümüşi ıhlamur 11 Eylül gecesi testereyle kesildi

Olay 11 Eylül gecesi yaşandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, gece yarısı kaldırımdaki ağacın başına gelen bir kişinin gövdeyi elektrikli testereyle kestiği görülüyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Fatih Belediyesi'nin caddeye diktiği ağaç, cadde üzerinde iş yeri bulunan bir kişi tarafından dükkanın görünürlüğünü engellediği gerekçesiyle kesildi. Ağacı kesen kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

Sabah dükkanlarını açan esnaf, ağacın yerinde olmadığını fark edip durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri olay yerinde tutanak tuttu ve konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Caddedeki esnaftan Emir Tülay ise NTV'ye yaptığı açıklamada ağacın kendi dükkanlarının önünü kapatmadığını, herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi. Tülay'ın anlattığına göre bu noktada daha önce de benzer bir durum yaşanmış: Belediye yaşlanan ağacın yerine fidan dikmiş, o fidan da ertesi gün ortadan kaybolmuş.

Kesilen 6 metrelik ıhlamurun yerine 7 metrelik manolya dikildi

Kesilen 6 metrelik ıhlamurun yerine 7 metrelik manolya dikildi

Görüntülerin gündeme oturmasının ardından Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri 23 Eylül'de caddeye geldi. Kesilen ağaç 6 metre boyunda bir gümüşi ıhlamurdu. Aynı noktaya bu kez 7 metre boyunda bir manolya dikildi.

Fark sadece boyda değil. Kesilen ıhlamurun gövde çapı 30-35 santimetre civarındayken yeni manolyanın gövde çapı 35-40 santimetre. Yani caddenin o köşesi, kesilen ağaçtan daha uzun ve daha gürbüz bir ağaçla yeniden yeşillendi. Üstelik manolya, yıl boyu yapraklarını dökmeyen bir tür.

Sosyal medyada bir kullanıcının 'Ağacı kesen işletmenin önüne en büyük ağacı istiyoruz' paylaşımına belediyeden gelen yanıt da dikimin tamamlandığını doğruladı. Fatih Belediyesi, gerekli inceleme ve çalışmaların yapıldığını, ilgili alana ekiplerince yeni ağaç dikildiğini bildirdi.

Fatih Belediyesi'nden "Yeni ağaç dikimi yapılmıştır" yanıtı geldi

Fatih Belediyesi'nden "Yeni ağaç dikimi yapılmıştır" yanıtı geldi
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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