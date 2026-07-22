150 Yıllık Ağacı Kesmeye Kıyamadılar: Etrafına 4 Katlı Ev İnşa Ettiler!

Aile üyelerinden Yogesh Kesharwani verdikleri kararı şu sözlerle özetliyor: 'Biz doğa severiz. Ağacı kesmenin kolay, benzerini yetiştirmenin ise ne kadar zor olduğunu biliyorduk. Hint kültüründe bu kutsal incir ağacında 350 milyon tanrı ve tanrıçanın yaşadığına inanılır. Ağaç bize hiçbir zaman engel olmadı, evimizde sessizce yaşamaya devam ediyor.'

Bir diğer doğa dostu mimari başarı ise Rajasthan’ın Udaipur şehrinde yükseliyor. Çevre koruma aktivisti ve inşaat mühendisi Kul Pradeep Singh, 80 yıllık bir mango ağacının üzerine tek bir dalını bile kesmeden çelik ve selüloz levhalardan üç katlı devasa bir ağaç ev inşa etti.

İçerisinde iki yatak odası, mutfak, kütüphane ve oturma alanı bulunan bu özel yapı, esnek ve aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. Rüzgar estiğinde dallarla birlikte duvarların da hareket ettiği evde, ağacın büyümesine paralel olarak mimari düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor.