150 Yıllık Ağacı Kesmeye Kıyamadılar: Etrafına 4 Katlı Ev İnşa Ettiler!
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Gelişen kentleşme ve artan nüfus nedeniyle ağaçların katledildiği günümüzde, Hindistan'dan gelen iki farklı mimari yaklaşım çevre bilinci dersi veriyor.
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Bugün ağacın devasa gövdesi binanın tam ortasından geçerken, yapraklı dalları pencerelerden ve balkonlardan dışarı uzanıyor.
Singh ailesinin doğayla kurduğu bu eşsiz bağ, sadece görsellikle sınırlı kalmıyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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