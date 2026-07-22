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150 Yıllık Ağacı Kesmeye Kıyamadılar: Etrafına 4 Katlı Ev İnşa Ettiler!

150 Yıllık Ağacı Kesmeye Kıyamadılar: Etrafına 4 Katlı Ev İnşa Ettiler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 19:10
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Hindistan’ın Madhya Pradesh ve Gujarat bölgelerinde yaşayan iki farklı aile, arazilerindeki tarihi meyve ağaçlarını kesmek yerine sıra dışı bir yönteme başvurdu. Aileler, tek bir dala bile zarar vermeden devasa ağaçların etrafına multi-fonksiyonel çok katlı evler inşa etti.

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Gelişen kentleşme ve artan nüfus nedeniyle ağaçların katledildiği günümüzde, Hindistan'dan gelen iki farklı mimari yaklaşım çevre bilinci dersi veriyor.

Gelişen kentleşme ve artan nüfus nedeniyle ağaçların katledildiği günümüzde, Hindistan'dan gelen iki farklı mimari yaklaşım çevre bilinci dersi veriyor.

Yaşları 80 ile 150 arasında değişen kutsal incir (peepal) ve mango ağaçlarını korumak isteyen aileler, evlerini doğanın merkezine kurarak yerel birer simge haline geldi.

Madhya Pradesh eyaletinin Jabalpur şehrinde yaşayan Kesharwani ailesi, evlerini genişletmeye karar verdiklerinde bahçelerindeki 150 yıllık dev incir ağacını kesmek istemedi. Baba Moti Lal Kesharwani'nin ısrarı ve bir mühendis arkadaşının yardımıyla 1994 yılında inşa edilen dört katlı bina, tamamen ağacın etrafına şekillendirildi.

Bugün ağacın devasa gövdesi binanın tam ortasından geçerken, yapraklı dalları pencerelerden ve balkonlardan dışarı uzanıyor.

Bugün ağacın devasa gövdesi binanın tam ortasından geçerken, yapraklı dalları pencerelerden ve balkonlardan dışarı uzanıyor.

Aile üyelerinden Yogesh Kesharwani verdikleri kararı şu sözlerle özetliyor: 'Biz doğa severiz. Ağacı kesmenin kolay, benzerini yetiştirmenin ise ne kadar zor olduğunu biliyorduk. Hint kültüründe bu kutsal incir ağacında 350 milyon tanrı ve tanrıçanın yaşadığına inanılır. Ağaç bize hiçbir zaman engel olmadı, evimizde sessizce yaşamaya devam ediyor.'

Bir diğer doğa dostu mimari başarı ise Rajasthan’ın Udaipur şehrinde yükseliyor. Çevre koruma aktivisti ve inşaat mühendisi Kul Pradeep Singh, 80 yıllık bir mango ağacının üzerine tek bir dalını bile kesmeden çelik ve selüloz levhalardan üç katlı devasa bir ağaç ev inşa etti.

İçerisinde iki yatak odası, mutfak, kütüphane ve oturma alanı bulunan bu özel yapı, esnek ve aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. Rüzgar estiğinde dallarla birlikte duvarların da hareket ettiği evde, ağacın büyümesine paralel olarak mimari düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor.

Singh ailesinin doğayla kurduğu bu eşsiz bağ, sadece görsellikle sınırlı kalmıyor:

Singh ailesinin doğayla kurduğu bu eşsiz bağ, sadece görsellikle sınırlı kalmıyor:

  • Çelik Sütunlarla Yıldırım Koruması: Ağacın etrafına yerleştirilen dört özel sütun, olası yıldırım düşmelerinde elektrik iletkeni görevi görerek ağacı koruyor.

  • Doğal Ev Arkadaşları: Ev sahibi Singh, mutfak ve yatak odalarının içinden geçen dallarda yaşayan kuş ve küçük hayvanları ailelerinin birer ferdi olarak gördüklerini belirtiyor.

  • Yaz Sürprizi: Aile, her yaz ağacın sunduğu taze ve lezzetli mangolarla ödüllendiriliyor.

Bölgedeki nüfus artışı nedeniyle binlerce meyve ağacının kesilmesine tepki olarak doğan bu projeler, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Aileler, geliştirdikleri bu yapılarla 'hiçbir şeyi yok etmeden de doğanın ortasında kök salınabileceğini' tüm dünyaya kanıtlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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