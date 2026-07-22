24 Tanesini Doğaya Saldılar Sayıları Tam 600 Milyona Ulaştı

Yine de zehirli yemleme, yuva imhası ve avcılık gibi yöntemlere rağmen tavşanlar hâlâ ciddi bir tehdit.

Erozyona, bitki örtüsünün mahvolmasına ve biyolojik çeşitlilik kaybına yol açan Avrupa tavşanları, tarımsal ve çevresel zararlarıyla Avustralya ekonomisine her yıl 200 milyon dolardan fazla maliyet çıkarmaya devam ediyor. Thomas Austin’in av merakıyla başlayan bu hikaye, insanoğlunun doğaya yaptığı düşüncesiz müdahalelerin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğinin en somut kanıtı olarak tarihteki yerini koruyor.