24 Tanesini Doğaya Saldılar Sayıları Tam 600 Milyona Ulaştı
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1859 yılında İngiliz bir çiftlik sahibinin 'avlanma merakı' yüzünden doğaya salınan 24 Avrupa tavşanı, Avustralya tarihinin en yıkıcı ekolojik felaketlerinden birine dönüştü. Yıllar içinde sayıları 600 milyona kadar ulaşan tavşanlar, kıtanın ekosistemini ve ekonomisini altüst etti.
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Avustralya’nın istilacı türlerle olan imtihanı biyoloji dünyasının en bilinen ibret öykülerinden biridir.
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Salıverilmenin ardından katlanarak çoğalan tavşanlar kısa sürede kontrol dışına çıktı.
Ekinleri yiyip bitiren, toprağı erozyona uğratan ve bilbi ile bandikut gibi yerli türlerin yaşam alanlarını gasp eden tavşanlar için hükümet devreye girmek zorunda kaldı.
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En yüksek noktalarında sayıları 600 milyonu bulan bu istilacı türün günümüzdeki popülasyonu alınan önlemlerle 150 milyonun üzerine çekilmiş durumda.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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