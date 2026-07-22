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Sadece Bir Bölgede Yetişiyor, Hasadı Başladı: Tarlada 50 Lira, Pazarda 80 Lira

Sadece Bir Bölgede Yetişiyor, Hasadı Başladı: Tarlada 50 Lira, Pazarda 80 Lira

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 17:29
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İzmir’in Torbalı ilçesinde, kendine özgü aroması ve dudak yakan acılığıyla bilinen coğrafi işaretli Arslanlar biberinde hasat dönemi başladı. Tarlada 50, pazarda ise 80 liradan alıcı bulan tescilli biber için üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda ter döküyor.

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Torbalı’da yaklaşık 500 dönümlük arazide, 200 üretici tarafından yetiştirilen Arslanlar biberinin nisanda yapılan ekiminin ardından başlayan hasat maratonu aralık ayı sonuna kadar sürecek.

Torbalı’da yaklaşık 500 dönümlük arazide, 200 üretici tarafından yetiştirilen Arslanlar biberinin nisanda yapılan ekiminin ardından başlayan hasat maratonu aralık ayı sonuna kadar sürecek.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya giren işçilerin topladığı biberler, başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Torbalı’nın ilk, İzmir’in ise 35’inci coğrafi işaretli ürünü olan biberin tarihi geçmişine dikkat çeken Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ürünün bölgenin özel toprak yapısı ve nem oranı sayesinde bu kaliteye ulaştığını belirtti.

Torbalı’nın ilk, İzmir’in ise 35’inci coğrafi işaretli ürünü olan biberin tarihi geçmişine dikkat çeken Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ürünün bölgenin özel toprak yapısı ve nem oranı sayesinde bu kaliteye ulaştığını belirtti.

Olgun, '130 yıl önce köylülerimizin Rumeli’den mübadele esnasında getirdiği ve 'Yörük biberi' olarak bilinen bu ürün, zamanla köyün ismini alarak Arslanlar biberi olmuştur. Biberimiz özel aroması ve acılığıyla bambaşka bir ürün. Genellikle sofralık olarak tüketiliyor; restoranlarda pide, lahmacun ve kebapların yanında servis ediliyor' dedi.

Arslanlar biberinin kalitesini anlatırken Urfa isotuna da tatlı bir meydan okumada bulunan Başkan Olgun, biberin en büyük özelliğinin mideye zarar vermemesi olduğunu söyledi:

Arslanlar biberinin kalitesini anlatırken Urfa isotuna da tatlı bir meydan okumada bulunan Başkan Olgun, biberin en büyük özelliğinin mideye zarar vermemesi olduğunu söyledi:

'Urfalı hemşehrilerimize zaman zaman sesleniyoruz: 'Gelin, şu acılığı yarıştırılalım.' Fakat bugüne kadar cevap alamadık. Arslanlar biberinin acılığı dudaklarda ve ağızda belirir, mideye hiç zarar vermez ve sindirimi kolaylaştırır. Urfa biberi ise midede de acılık oluşturduğu için rahatsızlık verebiliyor. Hatta İtalyanlar, Arslanlar biberini alıp sanayide işleyerek sos haline getirmek istiyor.'

Olgun ayrıca yağışların bol olması sebebiyle bu yıl rekoltenin geçen yıla kıyasla çok daha iyi olduğunu ve biberin Torbalı'daki diğer ovalarda değil, sadece Arslanlar bölgesinin kendine has toprağında yetiştiğini vurguladı.

Bölgedeki üreticiler de bu yılki verimden ve fiyatlardan oldukça memnun.

Bölgedeki üreticiler de bu yılki verimden ve fiyatlardan oldukça memnun.

  • Ata Tohumu İle Üretim: 68 yaşındaki üretici Fuat Aslanlar, biber tohumlarını kendilerinin aldığını belirterek, 'Kendi tohumumuzla ekip yetiştiriyoruz. Nisan ortasında ektiğimiz biberi haziran ortasından itibaren toplamaya başlıyoruz. Fiyatlar iyi; biber tarlada 50 lira, pazarda ise 80 liradan satılıyor' bilgisini verdi.

  • Sular Doldu, Verim Arttı: 25 dekar alanda üretim yapan 28 yaşındaki Oktay Sert ise halkın talebinden memnun olduklarını dile getirerek, 'Ata tohumu kullanıyoruz. Bu yıl topraklarımız suya doydu, yer altı sularımız dolu. Yaklaşık 3 ton verim bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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