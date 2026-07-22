Sadece Bir Bölgede Yetişiyor, Hasadı Başladı: Tarlada 50 Lira, Pazarda 80 Lira
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İzmir’in Torbalı ilçesinde, kendine özgü aroması ve dudak yakan acılığıyla bilinen coğrafi işaretli Arslanlar biberinde hasat dönemi başladı. Tarlada 50, pazarda ise 80 liradan alıcı bulan tescilli biber için üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda ter döküyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Torbalı’da yaklaşık 500 dönümlük arazide, 200 üretici tarafından yetiştirilen Arslanlar biberinin nisanda yapılan ekiminin ardından başlayan hasat maratonu aralık ayı sonuna kadar sürecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Torbalı’nın ilk, İzmir’in ise 35’inci coğrafi işaretli ürünü olan biberin tarihi geçmişine dikkat çeken Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ürünün bölgenin özel toprak yapısı ve nem oranı sayesinde bu kaliteye ulaştığını belirtti.
Arslanlar biberinin kalitesini anlatırken Urfa isotuna da tatlı bir meydan okumada bulunan Başkan Olgun, biberin en büyük özelliğinin mideye zarar vermemesi olduğunu söyledi:
Bölgedeki üreticiler de bu yılki verimden ve fiyatlardan oldukça memnun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın