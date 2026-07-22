Sadece Bir Bölgede Yetişiyor, Hasadı Başladı: Tarlada 50 Lira, Pazarda 80 Lira

'Urfalı hemşehrilerimize zaman zaman sesleniyoruz: 'Gelin, şu acılığı yarıştırılalım.' Fakat bugüne kadar cevap alamadık. Arslanlar biberinin acılığı dudaklarda ve ağızda belirir, mideye hiç zarar vermez ve sindirimi kolaylaştırır. Urfa biberi ise midede de acılık oluşturduğu için rahatsızlık verebiliyor. Hatta İtalyanlar, Arslanlar biberini alıp sanayide işleyerek sos haline getirmek istiyor.'

Olgun ayrıca yağışların bol olması sebebiyle bu yıl rekoltenin geçen yıla kıyasla çok daha iyi olduğunu ve biberin Torbalı'daki diğer ovalarda değil, sadece Arslanlar bölgesinin kendine has toprağında yetiştiğini vurguladı.