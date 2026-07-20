Bahçelerde Kendiliğinden Çıkıyor: Doğal D Vitamini Pazarda Geçim Kaynağı Oldu
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Batman’ın Gercüş ilçesinde bahçelerde kendiliğinden yetişen semizotu, zengin besin değeri ve faydalarıyla ilçe halkının gözdesi haline geldi. Doktorların da tüketilmesini tavsiye ettiği bu doğal şifa kaynağı, kimileri için sofraların vazgeçilmezi olurken kimileri için de pazarda aile bütçesine katkı sağlayan bir geçim kaynağına dönüştü.
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Gercüş ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte domates ve biber bahçelerinde kendiliğinden büyüyen semizotu, bölge halkından yoğun ilgi görüyor.
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Geçirdiği kalp krizinin ardından doktorunun önerisiyle semizotu tüketmeye başlayan Şerif Aslan, bitkinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
Topladığı semizotlarını ilçe pazarında satarak geçimini sağlayan Veysel Alev de bitkinin kendi sağlığı üzerindeki olumlu etkisini şu sözlerle anlattı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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