article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bahçelerde Kendiliğinden Çıkıyor: Doğal D Vitamini Pazarda Geçim Kaynağı Oldu

Bahçelerde Kendiliğinden Çıkıyor: Doğal D Vitamini Pazarda Geçim Kaynağı Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 11:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Batman’ın Gercüş ilçesinde bahçelerde kendiliğinden yetişen semizotu, zengin besin değeri ve faydalarıyla ilçe halkının gözdesi haline geldi. Doktorların da tüketilmesini tavsiye ettiği bu doğal şifa kaynağı, kimileri için sofraların vazgeçilmezi olurken kimileri için de pazarda aile bütçesine katkı sağlayan bir geçim kaynağına dönüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gercüş ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte domates ve biber bahçelerinde kendiliğinden büyüyen semizotu, bölge halkından yoğun ilgi görüyor.

Gercüş ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte domates ve biber bahçelerinde kendiliğinden büyüyen semizotu, bölge halkından yoğun ilgi görüyor.

İçerdiği vitaminler, mineraller ve yüksek besin değeriyle bilinen şifalı bitki; kalpten kolesterole, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok sağlık sorununa karşı doğal bir destek olarak tüketiliyor.

Gercüşlü vatandaşlar, bitkinin sağlığa olan faydalarını bizzat tecrübe ettiklerini dile getiriyor.

Geçirdiği kalp krizinin ardından doktorunun önerisiyle semizotu tüketmeye başlayan Şerif Aslan, bitkinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Geçirdiği kalp krizinin ardından doktorunun önerisiyle semizotu tüketmeye başlayan Şerif Aslan, bitkinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Yakın zamanda bir kalp krizi geçirdim. Doktorum bana bol bol semizotu yememi tavsiye etti. Bu ot; kemik erimesine, demir eksikliğine ve D vitamini yetersizliğine çok iyi geliyor. Doğal bir şifa kaynağı topluyoruz.'

Geçmişten geleceğe aktarılan bu geleneksel bilgiye değinen Şehmus Barlak ise bahçesindeki semizotunu eşine dostuna ücretsiz dağıttığını belirterek, 'Bu otun şifalı olduğunu bize büyüklerimiz söylerdi. Kalp krizi geçiren bir dostum doktor tavsiyesi üzerine benden istedi, şimdi birlikte toplayıp şifa olsun diye yakınlarımıza dağıtıyoruz' dedi.

Topladığı semizotlarını ilçe pazarında satarak geçimini sağlayan Veysel Alev de bitkinin kendi sağlığı üzerindeki olumlu etkisini şu sözlerle anlattı:

Topladığı semizotlarını ilçe pazarında satarak geçimini sağlayan Veysel Alev de bitkinin kendi sağlığı üzerindeki olumlu etkisini şu sözlerle anlattı:

  • Hastalık Süreci: 'Hastaneye gittiğimde doktor karaciğer yağlanmamın ve kolesterolümün tavan yaptığını, beni 15 gün yoğun bakımda yatıracağını söyledi.'

  • Doğal Çözüm: 'Doğal bir çare ararken semizotunu önerdiler. Bir hafta boyunca düzenli olarak tükettim ve enzimlerim normale döndü.'

  • Çok Yönlü Fayda: 'Kalp rahatsızlığına, şekere, kolesterole ve karaciğer yağlanmasına karşı çok faydalı. Salata olarak tüketilen bu ürün adeta kimyasal ilaçlara taş çıkartıyor.'

Doğanın sunduğu bu zahmetsiz ve ücretsiz şifa kaynağını sofralarından eksik etmeyen Gercüşlüler, hem sağlıklı besleniyor hem de geleneksel mutfak kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Doğa dostu bu şifalı ot, ilçede hem dayanışmanın hem de pazar tezgahlarının simgesi olmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın