Bahçelerde Kendiliğinden Çıkıyor: Doğal D Vitamini Pazarda Geçim Kaynağı Oldu

'Yakın zamanda bir kalp krizi geçirdim. Doktorum bana bol bol semizotu yememi tavsiye etti. Bu ot; kemik erimesine, demir eksikliğine ve D vitamini yetersizliğine çok iyi geliyor. Doğal bir şifa kaynağı topluyoruz.'

Geçmişten geleceğe aktarılan bu geleneksel bilgiye değinen Şehmus Barlak ise bahçesindeki semizotunu eşine dostuna ücretsiz dağıttığını belirterek, 'Bu otun şifalı olduğunu bize büyüklerimiz söylerdi. Kalp krizi geçiren bir dostum doktor tavsiyesi üzerine benden istedi, şimdi birlikte toplayıp şifa olsun diye yakınlarımıza dağıtıyoruz' dedi.