Psikologlar Açıkladı: Mesajlara Geç Dönmenin Gerçek Nedeni

Bu nedenle uzmanlar, bir kişinin ilişkiye verdiği değeri yalnızca mesajlara dönüş süresiyle ölçmenin doğru bir yaklaşım olmadığını vurguluyor.

Uzman Yaklaşımı:

Mesajlaşma uygulamalarının asıl avantajı, eşzamansız (farklı zamanlarda) iletişime izin vermesidir. Birinin çalışırken, dinlenirken veya bir işe odaklanmışken telefonunu bir kenara bırakması, karşıdaki kişiyi görmezden geldiği anlamına gelmez; o an yaptığı işe ve kendi zihinsel alanına öncelik verdiğini gösterir.