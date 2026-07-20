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Yaşam
Psikologlar Açıkladı: Mesajlara Geç Dönmenin Gerçek Nedeni

Psikologlar Açıkladı: Mesajlara Geç Dönmenin Gerçek Nedeni

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 10:36
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Dijital çağda mesajlaşma uygulamaları anlık iletişimi hayatımızın merkezine yerleştirdi. Ancak WhatsApp gibi platformlarda gönderilen bir mesaja saatlerce yanıt alamamak, çoğunlukla karşı tarafın 'ilgisiz olduğu' veya 'ilişkiyi önemsemediği' şeklinde yorumlanıyor. Psikoloji uzmanları ise bu durumun sanılanın aksine bir reddediş değil, kişisel alanı ve zihinsel sağlığı koruma çabası olabileceğini belirtiyor.

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İletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, özellikle iş ve sosyal yaşamda dijital iletilere anında yanıt verme dürtüsü psikolojide "telebaskı" olarak adlandırılıyor.

İletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, özellikle iş ve sosyal yaşamda dijital iletilere anında yanıt verme dürtüsü psikolojide "telebaskı" olarak adlandırılıyor.

Sürekli ulaşılabilir olma hissinin bireyler üzerinde ciddi bir stres yarattığına dikkat çeken araştırmalar, şu bulguları öne çıkarıyor:

  • Sürekli Ulaşılabilirlik Stresi: İletişimi kesememek, bireylerin dinlenme dönemlerinde zihnen toparlanmasını ve yenilenmesini zorlaştırıyor.

  • Konsantrasyon Kaybı: Telefon aktif olarak kullanılmasa bile gelen bildirimler odağı bozabiliyor.

  • Zihinsel Aşırı Yüklenme: Mesajı hemen yanıtlamak yerine sonraya bırakmak, bireylerin dikkatlerini daha iyi yönetmelerine ve zihinsel yükü azaltmalarına yardımcı oluyor.

Bir yanıtı ertelemek; yoğunluk, mesajı unutma veya tamamen farklı bir iletişim tarzına sahip olma gibi birçok nedenden kaynaklanabilir.

Bir yanıtı ertelemek; yoğunluk, mesajı unutma veya tamamen farklı bir iletişim tarzına sahip olma gibi birçok nedenden kaynaklanabilir.

Bu nedenle uzmanlar, bir kişinin ilişkiye verdiği değeri yalnızca mesajlara dönüş süresiyle ölçmenin doğru bir yaklaşım olmadığını vurguluyor.

Uzman Yaklaşımı:

Mesajlaşma uygulamalarının asıl avantajı, eşzamansız (farklı zamanlarda) iletişime izin vermesidir. Birinin çalışırken, dinlenirken veya bir işe odaklanmışken telefonunu bir kenara bırakması, karşıdaki kişiyi görmezden geldiği anlamına gelmez; o an yaptığı işe ve kendi zihinsel alanına öncelik verdiğini gösterir.

Bir kişinin ilgisini ve sevgisini dakika bazlı yanıt süreleriyle ölçmek yerine; iletişimin bağlamına, verilen yanıtların kalitesine ve ilişkinin genelindeki tutuma odaklanmak çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor.

Bir kişinin ilgisini ve sevgisini dakika bazlı yanıt süreleriyle ölçmek yerine; iletişimin bağlamına, verilen yanıtların kalitesine ve ilişkinin genelindeki tutuma odaklanmak çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor.

Geç dönülen bir mesaj, aslında bireyin kendi sınırlarını koruyarak daha nitelikli bir iletişim kurma çabasının göstergesi olabilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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