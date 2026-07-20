Psikologlar Açıkladı: Mesajlara Geç Dönmenin Gerçek Nedeni
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dijital çağda mesajlaşma uygulamaları anlık iletişimi hayatımızın merkezine yerleştirdi. Ancak WhatsApp gibi platformlarda gönderilen bir mesaja saatlerce yanıt alamamak, çoğunlukla karşı tarafın 'ilgisiz olduğu' veya 'ilişkiyi önemsemediği' şeklinde yorumlanıyor. Psikoloji uzmanları ise bu durumun sanılanın aksine bir reddediş değil, kişisel alanı ve zihinsel sağlığı koruma çabası olabileceğini belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, özellikle iş ve sosyal yaşamda dijital iletilere anında yanıt verme dürtüsü psikolojide "telebaskı" olarak adlandırılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir yanıtı ertelemek; yoğunluk, mesajı unutma veya tamamen farklı bir iletişim tarzına sahip olma gibi birçok nedenden kaynaklanabilir.
Bir kişinin ilgisini ve sevgisini dakika bazlı yanıt süreleriyle ölçmek yerine; iletişimin bağlamına, verilen yanıtların kalitesine ve ilişkinin genelindeki tutuma odaklanmak çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın