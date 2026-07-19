Yavaş Yaşlanan İnsanların 10 Ortak Alışkanlığı Belli Oldu
Yaşlanmaktan korkuyor musunuz? Aslında çoğumuzun asıl korkusu yaş almak değil; hareket kabiliyetini kaybetmek ve başkalarına bağımlı hale gelmek. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Özge, yetmişli yaşlarının sonundaki bir hastasının 'Hocam, yaşlanmaktan korkmuyorum. Yeter ki kendi işimi kendim görebileyim' sözlerinden yola çıkarak, uzun değil 'sağlıklı ve bağımsız' bir ömür sürmenin bilimsel şifrelerini paylaştı.
Tıpta son yıllarda ömrün uzunluğundan ziyade, sağlıkla geçen yılların (healthspan) önemsendiğini belirten Prof. Dr. Özge, beynin genç kalmasını sağlayan 'Nörolongevity' (Nöro-uzun ömür) felsefesini ve yavaş yaşlanan insanların 10 ortak özelliğini anlattı.
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4. Sosyal İzolasyondan Kaçınıyorlar
7. Damar Sağlıklarını Sıkı Tutuyorlar
Prof. Dr. Aynur Özge, bugünden itibaren geleceğe yatırım yapmak isteyenlere şu soruları rehber edinmelerini öneriyor:
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