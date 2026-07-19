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Yaşam
Yavaş Yaşlanan İnsanların 10 Ortak Alışkanlığı Belli Oldu

Yavaş Yaşlanan İnsanların 10 Ortak Alışkanlığı Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 14:40
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Yaşlanmaktan korkuyor musunuz? Aslında çoğumuzun asıl korkusu yaş almak değil; hareket kabiliyetini kaybetmek ve başkalarına bağımlı hale gelmek. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Özge, yetmişli yaşlarının sonundaki bir hastasının 'Hocam, yaşlanmaktan korkmuyorum. Yeter ki kendi işimi kendim görebileyim' sözlerinden yola çıkarak, uzun değil 'sağlıklı ve bağımsız' bir ömür sürmenin bilimsel şifrelerini paylaştı.

Tıpta son yıllarda ömrün uzunluğundan ziyade, sağlıkla geçen yılların (healthspan) önemsendiğini belirten Prof. Dr. Özge, beynin genç kalmasını sağlayan 'Nörolongevity' (Nöro-uzun ömür) felsefesini ve yavaş yaşlanan insanların 10 ortak özelliğini anlattı.

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İşte Zamana Meydan Okuyanların 10 Ortak Özelliği

İşte Zamana Meydan Okuyanların 10 Ortak Özelliği

1. Hareketi Hayatın Doğal Bir Parçası Yapıyorlar

Yavaş yaşlananlar maraton koşmuyor; ancak yürümeyi, merdiven çıkmayı ve bahçeyle uğraşmayı günlük rutin haline getiriyorlar. Çünkü hareket sadece kasları değil, doğrudan beyni de besliyor.

2. Kas Kaybına Savaş Açıyorlar

Eskiden yaşlanırken sadece kemikler önemsenirdi. Oysa bugün biliyoruz ki kas kaybı, sağlıklı yaşlanmanın en büyük düşmanı. Güçlü kaslar dengeyi sağlıyor, düşmeleri önlüyor ve beyne sürekli olumlu sinyaller gönderiyor. Haftada birkaç gün direnç egzersizi yapmak bu yüzden şart.

3. Beyinlerini Yeni Şeylerle Şaşırtıyorlar

Beyin tembelleşmez ama rutinlerden sıkılır. Yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmak, bulmaca çözmek veya yeni uygulamalar denemek beyinde yepyeni bağlar kuruyor.

4. Sosyal İzolasyondan Kaçınıyorlar

4. Sosyal İzolasyondan Kaçınıyorlar

İnsan beyni sosyal bir organdır. Dostlarla içilen bir kahve ve edilen sohbet, bilişsel gerileme ve demans riskini azaltan en güçlü ilaçlardan biridir.

5. Kaliteli Uykuya Önem Veriyorlar

Uyku sadece dinlenme anı değildir; beynin gece vardiyasıdır. Gün içinde oluşan metabolik atıklar uykuda temizlenir, anılar düzenlenir ve bilgiler pekiştirilir.

6. Kendilerine Bir 'Fren Sistemi' Kuruyorlar

Stres tamamen yok edilemez ancak yönetilebilir. Doğada zaman geçirmek, nefes egzersizleri veya bir hobi edinmek, kronik stresin hafıza merkezlerine zarar vermesini engelliyor.

7. Damar Sağlıklarını Sıkı Tutuyorlar

7. Damar Sağlıklarını Sıkı Tutuyorlar

Vücuttaki oksijenin beşte birini beyin tüketir. Bu nedenle yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol ve sigara sadece kalbi değil, doğrudan beyni yaşlandırır. Kalbi korumak, beyni korumaktır.

8. Merak Duygularını Asla Kaybetmiyorlar

Yeni insanlar, yeni şehirler ve yeni kitaplar... Beyin belirsizliği sevmez ama yeniliğe bayılır. Merak, yaşamın ve gençliğin en net göstergesidir.

9. Sabah Yataktan Kalkmak İçin Bir Amaçları Var

İster torun bakmak, ister bir dernekte gönüllü çalışmak ya da resim yapmak olsun; hayatta kendini gerekli hisseden, bir amacı olan insanların yaşam kalitesi her zaman daha yüksek oluyor.

10. Mükemmeliyetçi Değiller, Sürdürülebilir Yaşıyorlar

Sağlıklı yaşlanan insanlar kusursuz bir diyet veya spor hayatı sürmezler. Ara sıra kaçırılan bir tatlı ya da yapılmayan bir yürüyüş onları yoldan çıkarmaz. Onlar bunun bir kısa mesafe koşusu değil, bir yaşam maratonu olduğunun bilincindedirler.

Prof. Dr. Aynur Özge, bugünden itibaren geleceğe yatırım yapmak isteyenlere şu soruları rehber edinmelerini öneriyor:

Prof. Dr. Aynur Özge, bugünden itibaren geleceğe yatırım yapmak isteyenlere şu soruları rehber edinmelerini öneriyor:

  • Bu hafta kaç gün yürüdüm?

  • Son bir ayda yeni ne öğrendim?

  • En son ne zaman bir dostumu aradım?

  • Gece gerçekten yeterince uyuyor muyum?

  • Hayatımda beni heyecanlandıran bir amaç var mı?

Unutmayın: Yaşımızı değiştiremeyiz ama düzenli yapılan küçük alışkanlıklarla beynimizin dayanıklılığını artırabilir; yıllara sadece ömür değil, bağımsızlık ve yaşam sevinci katabiliriz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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