Yavaş Yaşlanan İnsanların 10 Ortak Alışkanlığı Belli Oldu

1. Hareketi Hayatın Doğal Bir Parçası Yapıyorlar

Yavaş yaşlananlar maraton koşmuyor; ancak yürümeyi, merdiven çıkmayı ve bahçeyle uğraşmayı günlük rutin haline getiriyorlar. Çünkü hareket sadece kasları değil, doğrudan beyni de besliyor.

2. Kas Kaybına Savaş Açıyorlar

Eskiden yaşlanırken sadece kemikler önemsenirdi. Oysa bugün biliyoruz ki kas kaybı, sağlıklı yaşlanmanın en büyük düşmanı. Güçlü kaslar dengeyi sağlıyor, düşmeleri önlüyor ve beyne sürekli olumlu sinyaller gönderiyor. Haftada birkaç gün direnç egzersizi yapmak bu yüzden şart.

3. Beyinlerini Yeni Şeylerle Şaşırtıyorlar

Beyin tembelleşmez ama rutinlerden sıkılır. Yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmak, bulmaca çözmek veya yeni uygulamalar denemek beyinde yepyeni bağlar kuruyor.