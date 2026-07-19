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Türkiye'nin Hemen Yanına Dünyanın En Büyük İsa Heykelini Dikecekler: 101 Metrelik Dev İnşaat Başladı

Türkiye'nin Hemen Yanına Dünyanın En Büyük İsa Heykelini Dikecekler: 101 Metrelik Dev İnşaat Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 12:02
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Ermenistan, Türkiye sınırına yakın bir noktada, dünyanın en büyük İsa heykelini inşa etmek için kolları sıvadı. Erivan yakınlarındaki Hatis Dağı'nın zirvesine yerleştirilecek olan 101 metre yüksekliğindeki dev anıt, Rio de Janeiro'daki ikonik Kurtarıcı İsa heykelini ve New York'taki Özgürlük Anıtı'nı gölgede bırakmaya hazırlanıyor. Ancak milyarder bir iş insanı tarafından finanse edilen bu devasa proje; yerel kilise, kültür savunucuları ve çevrecilerin sert tepkisiyle karşı karşıya.

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Erivan’a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2.500 metre yüksekliğe sahip Hatis Dağı'nın zirvesi, yakın zamanda dünyanın en tartışmalı inşaatlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Erivan’a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2.500 metre yüksekliğe sahip Hatis Dağı'nın zirvesi, yakın zamanda dünyanın en tartışmalı inşaatlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Ermeni iş insanı Gagik Tsarukyan tarafından finanse edilen ve ilk kez Haziran 2026'da The Guardian tarafından detayları dünya kamuoyuna duyurulan proje, tamamlandığında başkent Erivan'ın ve çevre bölgelerin birçok noktasından rahatça görülebilecek.

İnşaatı 2022 yılında başlayan ancak aralıklarla devam eden heykelin yapım aşaması oldukça sancılı ilerliyor. İlk etapta heykelin devasa parçalarının dağın zirvesine helikopterlerle taşınması planlanmıştı. Ancak parçaların ağırlığı ve lojistik zorluklar nedeniyle bu plandan vazgeçildi. Yeni formül olarak, devasa parçaların dik dağ yollarından özel kamyonlarla taşınması ve montajın doğrudan zirvede yapılması kararlaştırıldı. 4 yıldır süren çalışmalarda henüz kesin bir açılış tarihi öngörülemiyor.

Ermenistan, MS 301 yılında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk devlet olma özelliğini taşıyor.

Ermenistan, MS 301 yılında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk devlet olma özelliğini taşıyor.

Projenin arkasındaki isim olan Gagik Tsarukyan, bu tarihi mirası ticari ve turistik bir markaya dönüştürmek istiyor. Tsarukyan'ın hedefi, bu anıt sayesinde ülkeye yılda 10 milyon turist çekmek.

Üstelik Hatis Dağı’ndaki planlar sadece İsa heykeliyle de sınırlı değil. Projenin bir parçası olarak bölgeye; 134 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde ve 18 metre yüksekliğinde devasa bir Nuh'un Gemisi replikası inşa ediliyor. Bu dev yapının içinde bir müze, bir otel ve restoranlar yer alacak.

Proje, turizm açısından büyük bir potansiyel barındırsa da Ermenistan içinde ciddi bir çatışmaya yol açmış durumda.

Proje, turizm açısından büyük bir potansiyel barındırsa da Ermenistan içinde ciddi bir çatışmaya yol açmış durumda.

Ermeni Apostolik Kilisesi, projenin ölçeğine ve tarzına sert bir şekilde karşı çıkıyor. Kilise yetkilileri, Ermenistan'ın Hristiyanlık kültürünün devasa insan silüetlerine değil; tarihi manastırlara, kiliselere ve geleneksel taş haçlara (Haçkar) dayandığını belirterek, bu yapının yerel dini kimliği yansıtmadığını savunuyor.

Kültürel tartışmaların yanı sıra çevreciler de Hatis Dağı'nın ekolojik dengesi için alarm veriyor. Ağır iş makinelerinin, kamyonların ve yüz binlerce turistin getireceği altyapı ihtiyacının dağın doğal yapısını, toprağını ve silüetini kalıcı olarak bozacağı uyarısı yapılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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