Türkiye'nin Hemen Yanına Dünyanın En Büyük İsa Heykelini Dikecekler: 101 Metrelik Dev İnşaat Başladı

Ermeni iş insanı Gagik Tsarukyan tarafından finanse edilen ve ilk kez Haziran 2026'da The Guardian tarafından detayları dünya kamuoyuna duyurulan proje, tamamlandığında başkent Erivan'ın ve çevre bölgelerin birçok noktasından rahatça görülebilecek.

İnşaatı 2022 yılında başlayan ancak aralıklarla devam eden heykelin yapım aşaması oldukça sancılı ilerliyor. İlk etapta heykelin devasa parçalarının dağın zirvesine helikopterlerle taşınması planlanmıştı. Ancak parçaların ağırlığı ve lojistik zorluklar nedeniyle bu plandan vazgeçildi. Yeni formül olarak, devasa parçaların dik dağ yollarından özel kamyonlarla taşınması ve montajın doğrudan zirvede yapılması kararlaştırıldı. 4 yıldır süren çalışmalarda henüz kesin bir açılış tarihi öngörülemiyor.