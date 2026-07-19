Türkiye'nin Hemen Yanına Dünyanın En Büyük İsa Heykelini Dikecekler: 101 Metrelik Dev İnşaat Başladı
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Ermenistan, Türkiye sınırına yakın bir noktada, dünyanın en büyük İsa heykelini inşa etmek için kolları sıvadı. Erivan yakınlarındaki Hatis Dağı'nın zirvesine yerleştirilecek olan 101 metre yüksekliğindeki dev anıt, Rio de Janeiro'daki ikonik Kurtarıcı İsa heykelini ve New York'taki Özgürlük Anıtı'nı gölgede bırakmaya hazırlanıyor. Ancak milyarder bir iş insanı tarafından finanse edilen bu devasa proje; yerel kilise, kültür savunucuları ve çevrecilerin sert tepkisiyle karşı karşıya.
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Erivan’a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2.500 metre yüksekliğe sahip Hatis Dağı'nın zirvesi, yakın zamanda dünyanın en tartışmalı inşaatlarından birine ev sahipliği yapıyor.
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Ermenistan, MS 301 yılında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk devlet olma özelliğini taşıyor.
Proje, turizm açısından büyük bir potansiyel barındırsa da Ermenistan içinde ciddi bir çatışmaya yol açmış durumda.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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