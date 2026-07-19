Annesinden Gelen Hediye Aklını Çeldi: Koskoca Fabrikasını Satıp Konak Satın Aldı
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Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Eyüphan Eyüboğlu’nun lise yıllarında annesinden aldığı küçük bir pul hediyesi, yarım asırlık dev bir tutkunun ilk kıvılcımı oldu. Antika merakı yüzünden yıllardır işlettiği tuğla fabrikasını satan Eyüboğlu, 40 bini aşkın parçadan oluşan dev koleksiyonunu sergilemek için satın aldığı 3 katlı tarihi konağı adeta bir 'zaman tüneline' dönüştürdü.
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Her şey, Eyüboğlu henüz lise sıralarındayken annesinin ona bir pul defteri hediye etmesiyle başladı.
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Şimdilerde ilk katı kafe, diğer iki katı ise sergi salonu olarak hizmet veren konakta; pul, radyo, gramofon, fonograf, laterna, saat, gaz lambası, teyp, daktilo, anahtarlık, rozet ve kartpostal gibi insanlık tarihinin yakın geçmişine ışık tutan binlerce ürün sergileniyor.
Özellikle yurt dışından gelen turistlerin ve antika meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği konak, yerli ziyaretçiler için de tam bir nostalji rüzgarı estiriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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