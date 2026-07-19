Annesinden Gelen Hediye Aklını Çeldi: Koskoca Fabrikasını Satıp Konak Satın Aldı

O gün başlayan antika merakı, zamanla bir hobinin ötesine geçerek Eyüboğlu için bir yaşam biçimi haline geldi. Yıllar içinde radyodan gramofona, daktilodan dikiş makinesine ve tarihi kartpostallara kadar binlerce hatırayı biriktiren Eyüboğlu, koleksiyonu evine sığmamaya başlayınca radikal bir karar aldı.

Uzun yıllar işlettiği tuğla fabrikasını satarak emekliliğe ayrılan antika tutkunu, yarım asırlık birikimini hak ettiği genişlikte bir alanda sergilemek için 2021 yılında Tarsus’un Şehitkerim Mahallesi’nde bulunan 3 katlı tarihi bir konağı satın aldı. Titizlikle yürütülen restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından Eyüboğlu, 50 yıldır gözü gibi baktığı 40 bini aşkın parçayı bu konağa taşıyarak 2023 yılında binayı resmen bir sanat galerisine dönüştürdü.