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Annesinden Gelen Hediye Aklını Çeldi: Koskoca Fabrikasını Satıp Konak Satın Aldı

Annesinden Gelen Hediye Aklını Çeldi: Koskoca Fabrikasını Satıp Konak Satın Aldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 09:45
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Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Eyüphan Eyüboğlu’nun lise yıllarında annesinden aldığı küçük bir pul hediyesi, yarım asırlık dev bir tutkunun ilk kıvılcımı oldu. Antika merakı yüzünden yıllardır işlettiği tuğla fabrikasını satan Eyüboğlu, 40 bini aşkın parçadan oluşan dev koleksiyonunu sergilemek için satın aldığı 3 katlı tarihi konağı adeta bir 'zaman tüneline' dönüştürdü.

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Her şey, Eyüboğlu henüz lise sıralarındayken annesinin ona bir pul defteri hediye etmesiyle başladı.

Her şey, Eyüboğlu henüz lise sıralarındayken annesinin ona bir pul defteri hediye etmesiyle başladı.

O gün başlayan antika merakı, zamanla bir hobinin ötesine geçerek Eyüboğlu için bir yaşam biçimi haline geldi. Yıllar içinde radyodan gramofona, daktilodan dikiş makinesine ve tarihi kartpostallara kadar binlerce hatırayı biriktiren Eyüboğlu, koleksiyonu evine sığmamaya başlayınca radikal bir karar aldı.

Uzun yıllar işlettiği tuğla fabrikasını satarak emekliliğe ayrılan antika tutkunu, yarım asırlık birikimini hak ettiği genişlikte bir alanda sergilemek için 2021 yılında Tarsus’un Şehitkerim Mahallesi’nde bulunan 3 katlı tarihi bir konağı satın aldı. Titizlikle yürütülen restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından Eyüboğlu, 50 yıldır gözü gibi baktığı 40 bini aşkın parçayı bu konağa taşıyarak 2023 yılında binayı resmen bir sanat galerisine dönüştürdü.

Şimdilerde ilk katı kafe, diğer iki katı ise sergi salonu olarak hizmet veren konakta; pul, radyo, gramofon, fonograf, laterna, saat, gaz lambası, teyp, daktilo, anahtarlık, rozet ve kartpostal gibi insanlık tarihinin yakın geçmişine ışık tutan binlerce ürün sergileniyor.

Şimdilerde ilk katı kafe, diğer iki katı ise sergi salonu olarak hizmet veren konakta; pul, radyo, gramofon, fonograf, laterna, saat, gaz lambası, teyp, daktilo, anahtarlık, rozet ve kartpostal gibi insanlık tarihinin yakın geçmişine ışık tutan binlerce ürün sergileniyor.

Annesinin hediyesiyle hayatının tamamen değiştiğini belirten Eyüphan Eyüboğlu, koleksiyonundaki en nadide parçaları şu sözlerle anlatıyor:

'En eski ürünüm 136 yıllık bir kağıt laterna. Koleksiyonumda ayrıca 133 yıllık tutya laterna, 1902 ve 1905 model fonograflar da var. En önemlisi de bunların hepsi hâlâ çalışan ve sesini dinleyebileceğiniz modeller.'

Özellikle yurt dışından gelen turistlerin ve antika meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği konak, yerli ziyaretçiler için de tam bir nostalji rüzgarı estiriyor.

Özellikle yurt dışından gelen turistlerin ve antika meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği konak, yerli ziyaretçiler için de tam bir nostalji rüzgarı estiriyor.

Konağı gezenlerin duygusal anlar yaşadığını belirten Eyüboğlu, 'Buraya gelenler zaman tüneline girmiş gibi geçmişe dönebiliyor. Özellikle yaşlı insanlar çocukluklarında veya gençliklerinde kullandıkları eşyaları görünce 'Bizde de bundan vardı' diyerek duygulanıyorlar.' diyor.

Koleksiyona katkıda bulunanları da unutmayan vefalı koleksiyoner, kendisine hediye edilen her ürüne bir etiket yapıştırarak bağışçılarının isimlerini bu tarihi konakta yaşatmaya devam ediyor. Tarihe, müziğe ve yaşanmışlıklara tanıklık etmek isteyen tüm ziyaretçiler, Tarsus'taki bu gizli hazinede ağırlanmayı bekliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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