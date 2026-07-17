"Defol Git, Açgözlü!": 675 Bin Dolara Alınıp 1,6 Milyon Dolara Satışa Çıkarılan Eve Zarar Verdi
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ABD'nin Utah eyaletinde gayrimenkul spekülatörlerine öfkelenen bir kişi, aylar önce ucuz fiyata alınıp büyük bir kar marjıyla yeniden satışa sunulan lüks evi sprey boyalarla tahrip etti. Evin duvarına 'Açgözlü spekülatörler, defolun!' yazan kimliği belirsiz şahsın yarattığı vandalizm, sosyal medyada emlak krizi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
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Amerika Birleşik Devletleri’nde sıra dışı bir emlak davası, serbest piyasa ile barınma krizi arasındaki gerilimi gözler önüne serdi.
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Satış süreci devam ederken, lüks konut gece yarısı kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.
Salt Lake City Polis Departmanı, 14 Mayıs 2022 tarihinde adreste vandalizm ihbarı üzerine resmi rapor tutulduğunu ve soruşturmanın başlatıldığını doğruladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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