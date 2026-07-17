"Defol Git, Açgözlü!": 675 Bin Dolara Alınıp 1,6 Milyon Dolara Satışa Çıkarılan Eve Zarar Verdi

Utah eyaletinin Salt Lake City kentindeki Sugar House semtinde bulunan 3 yatak odalı, yaklaşık 198 metrekarelik müstakil bir konut, bir emlak yatırımcısı tarafından Eylül 2021'de 675.000 dolara satın alındı.

Evi satın alan yatırımcı, mülkü hemen büyük bir tadilata soktu. Duvarların yıkıldığı, taşıyıcı kirişlerin eklendiği ve mutfağın tamamen yenilendiği lüks restorasyon sürecinin ardından ev, sadece sekiz ay sonra, Mayıs 2022'de 1,6 milyon dolara yeniden piyasaya sürüldü. İlk alış fiyatı ile yeni satış fiyatı arasındaki 925.000 dolarlık devasa fark, çevredeki ev arayan vatandaşların büyük tepkisini çekti.

Ancak bu farkın ne kadarının yatırımcının cebine net kar olarak kaldığı bilinmiyor; zira finansman, ağır inşaat maliyetleri, emlak komisyonları ve vergiler gibi giderler kamuoyuna açıklanmadı.