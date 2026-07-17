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"Defol Git, Açgözlü!": 675 Bin Dolara Alınıp 1,6 Milyon Dolara Satışa Çıkarılan Eve Zarar Verdi

"Defol Git, Açgözlü!": 675 Bin Dolara Alınıp 1,6 Milyon Dolara Satışa Çıkarılan Eve Zarar Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 16:28
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ABD'nin Utah eyaletinde gayrimenkul spekülatörlerine öfkelenen bir kişi, aylar önce ucuz fiyata alınıp büyük bir kar marjıyla yeniden satışa sunulan lüks evi sprey boyalarla tahrip etti. Evin duvarına 'Açgözlü spekülatörler, defolun!' yazan kimliği belirsiz şahsın yarattığı vandalizm, sosyal medyada emlak krizi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri’nde sıra dışı bir emlak davası, serbest piyasa ile barınma krizi arasındaki gerilimi gözler önüne serdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde sıra dışı bir emlak davası, serbest piyasa ile barınma krizi arasındaki gerilimi gözler önüne serdi.

Utah eyaletinin Salt Lake City kentindeki Sugar House semtinde bulunan 3 yatak odalı, yaklaşık 198 metrekarelik müstakil bir konut, bir emlak yatırımcısı tarafından Eylül 2021'de 675.000 dolara satın alındı.

Evi satın alan yatırımcı, mülkü hemen büyük bir tadilata soktu. Duvarların yıkıldığı, taşıyıcı kirişlerin eklendiği ve mutfağın tamamen yenilendiği lüks restorasyon sürecinin ardından ev, sadece sekiz ay sonra, Mayıs 2022'de 1,6 milyon dolara yeniden piyasaya sürüldü. İlk alış fiyatı ile yeni satış fiyatı arasındaki 925.000 dolarlık devasa fark, çevredeki ev arayan vatandaşların büyük tepkisini çekti.

Ancak bu farkın ne kadarının yatırımcının cebine net kar olarak kaldığı bilinmiyor; zira finansman, ağır inşaat maliyetleri, emlak komisyonları ve vergiler gibi giderler kamuoyuna açıklanmadı.

Satış süreci devam ederken, lüks konut gece yarısı kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

Satış süreci devam ederken, lüks konut gece yarısı kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

Saldırgan, evin dış duvarına pembe sprey boyayla, yapılan bu astronomik fiyat artışını sert bir dille eleştiren mesajlar yazdı. Yatırımcıyı 'açgözlü bir emlak spekülatörü' olmakla suçlayan fail, duvara 'Defol git, açgözlü!' yazarak tepkisini gösterdi.

Sürece dahil olmayan yerel emlakçı Becca Summers'ın, evin uğradığı vandalizmi ve yapılan lüks değişiklikleri gösteren videoları internete yüklemesiyle olay dünya çapında viral oldu.

Milyonlarca izlenme alan videoların altında büyük bir tartışma başladı:

  • Ev Arayanların İsyanı: Birçok kullanıcı, ev fiyatlarının bu şekilde yapay olarak şişirilmesini eleştirdi ve genç ailelerin ev sahibi olmasını imkansız hale getiren emlak piyasasına tepki gösterdi.

  • Mülkiyet Hakkı Savunucuları: Diğer bir kesim ise ev sahibinin kendi malına istediği fiyatı biçme hakkı olduğunu vurgulayarak, ne olursa olsun mala zarar verme eylemini sert bir dille kınadı.

Salt Lake City Polis Departmanı, 14 Mayıs 2022 tarihinde adreste vandalizm ihbarı üzerine resmi rapor tutulduğunu ve soruşturmanın başlatıldığını doğruladı.

Salt Lake City Polis Departmanı, 14 Mayıs 2022 tarihinde adreste vandalizm ihbarı üzerine resmi rapor tutulduğunu ve soruşturmanın başlatıldığını doğruladı.

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda 'tüm mahalle sakinlerinin toplanarak evi hep birlikte yağmaladığı' iddia edilse de, polis kayıtları bu iddiayı desteklemedi ve eylemin tek bir fail tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruldu.

Yaşanan tüm bu sprey boyalı protestolara ve sosyal medya linçine rağmen, emlak yatırımcısı geri adım atmadı. Aktarılan bilgilere göre, fırtınalar koparan lüks konut, nihayetinde ilan edilen 1,6 milyon dolarlık fiyattan alıcı bulmayı başardı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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