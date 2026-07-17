Şehrin Altına 120 Kilometrelik Hat Kurdular: Binlerce Bina Klimasız Serinliyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Küresel ısınma ve kavurucu yaz sıcakları karşısında her geçen gün daha fazla klima kullanılması, sokakları adeta birer fırına çevirerek kısır bir döngü yaratıyor. Fransa'nın başkenti Paris, bu ölümcül döngüyü tamamen kıracak devrim niteliğinde bir projeye imza attı: Şehrin altından geçen Seine Nehri, binlerce binayı klimalara ihtiyaç duymadan serinleten dev bir soğutma kaynağına dönüştürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıcak bir yaz gününde çalıştırılan milyonlarca klima, binaların içindeki ısıyı çekip sokaklara üfler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sistem Nasıl Çalışıyor? Seine Nehri Binalara Nasıl Hayat Veriyor?
Paris şehri, 2,4 milyar avro (yaklaşık 2,6 milyar dolar) değerindeki 20 yıllık dev bir sözleşmeyle bu ağı üç katına çıkarmayı planlıyor.
Bu sistem o kadar başarılı oldu ki Stockholm Baltık Denizi'ni, Toronto ise Ontario Gölü'nü kullanarak benzer yöntemler geliştirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın