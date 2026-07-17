Şehrin Altına 120 Kilometrelik Hat Kurdular: Binlerce Bina Klimasız Serinliyor

Bu durum kentlerdeki hava sıcaklığını daha da artırır ve ertesi günün daha da sıcak olmasına neden olur. Paris'te kentsel ısı ve soğutma üzerine çalışan araştırmacı Sophie Parison, bu tehlikeyi şu sözlerle özetliyor: 'Enerji gerektiren her şey ısı yayar ve bu ısının bir yere gitmesi gerekir.'

Paris, klimaların yarattığı bu çevre krizine karşı otuz yıldır sessiz sedasız geliştirdiği yeraltı modelini şimdi tüm şehre yayarak devasa bir altyapı hamlesine dönüştürüyor.