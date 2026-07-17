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Şehrin Altına 120 Kilometrelik Hat Kurdular: Binlerce Bina Klimasız Serinliyor

Şehrin Altına 120 Kilometrelik Hat Kurdular: Binlerce Bina Klimasız Serinliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 15:45
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Küresel ısınma ve kavurucu yaz sıcakları karşısında her geçen gün daha fazla klima kullanılması, sokakları adeta birer fırına çevirerek kısır bir döngü yaratıyor. Fransa'nın başkenti Paris, bu ölümcül döngüyü tamamen kıracak devrim niteliğinde bir projeye imza attı: Şehrin altından geçen Seine Nehri, binlerce binayı klimalara ihtiyaç duymadan serinleten dev bir soğutma kaynağına dönüştürüldü.

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Sıcak bir yaz gününde çalıştırılan milyonlarca klima, binaların içindeki ısıyı çekip sokaklara üfler.

Sıcak bir yaz gününde çalıştırılan milyonlarca klima, binaların içindeki ısıyı çekip sokaklara üfler.

Bu durum kentlerdeki hava sıcaklığını daha da artırır ve ertesi günün daha da sıcak olmasına neden olur. Paris'te kentsel ısı ve soğutma üzerine çalışan araştırmacı Sophie Parison, bu tehlikeyi şu sözlerle özetliyor: 'Enerji gerektiren her şey ısı yayar ve bu ısının bir yere gitmesi gerekir.'

Paris, klimaların yarattığı bu çevre krizine karşı otuz yıldır sessiz sedasız geliştirdiği yeraltı modelini şimdi tüm şehre yayarak devasa bir altyapı hamlesine dönüştürüyor.

Sistem Nasıl Çalışıyor? Seine Nehri Binalara Nasıl Hayat Veriyor?

Sistem Nasıl Çalışıyor? Seine Nehri Binalara Nasıl Hayat Veriyor?

'Fraîcheur de Paris' (Paris'in Tazeliği) adı verilen bu sistem, şehrin sokaklarının altında tam 120 kilometre uzunluğunda devasa bir yeraltı boru hattı şebekesini yönetiyor. Sistem, fizik kurallarını dâhiyane bir mühendislikle harmanlıyor:

  • Asla Birbirine Temas Etmiyor: Seine Nehri'nden alınan soğuk su, binalardan dönen sıcak su borularına paralel olarak ilerliyor.

  • Isı Eşanjörü Devreye Giriyor: İki boru arasındaki ince metal duvar sayesinde, binaların ısısı nehir suyuna aktarılıyor. İki sıvı hiçbir şekilde birbirine karışmıyor.

  • Doğaya Zarar Vermiyor: Isısı alınan soğuk su binaları serinletmek üzere geri gönderilirken, Seine Nehri'nden alınan su ise sadece birkaç derece ısınmış olarak nehre iade ediliyor. Yapılan ölçümler, bu durumun nehir ekolojisine hiçbir zarar vermediğini kanıtlıyor.

Şu anda dünyaca ünlü Louvre Müzesi, Grand Palais, büyük hastaneler, okullar ve dev ofis bölgeleri tıpkı elektrik veya şebeke suyu alır gibi soğutma hizmetini bu yeraltı hattından alıyor.

Paris şehri, 2,4 milyar avro (yaklaşık 2,6 milyar dolar) değerindeki 20 yıllık dev bir sözleşmeyle bu ağı üç katına çıkarmayı planlıyor.

Paris şehri, 2,4 milyar avro (yaklaşık 2,6 milyar dolar) değerindeki 20 yıllık dev bir sözleşmeyle bu ağı üç katına çıkarmayı planlıyor.

Hedef; 2042 yılına kadar başta hastaneler, okullar, kreşler ve huzurevleri olmak üzere şehir genelindeki 3.000'den fazla binayı bu sisteme bağlamak.

Fraîcheur de Paris sözcüsü Tim Guigon, projenin büyüklüğünü, 'Amacımız, sadece büyük iş merkezlerine odaklanan tarihi bir ağdan, tüm şehir çapında işleyen dev bir altyapıya geçmektir' diyerek vurguluyor.

Şehrin iklim geçişi direktörü Pauline Lavaud, bu yeraltı şebekesinin bireysel klimalara kıyasla çok daha yüksek bir enerji ve çevre performansı sunduğunu belirtiyor. Şebeke genişledikçe Parislilerin evlerine pencere tipi klima almayı bırakması bekleniyor. Sokaklara atık ısı yayılmasının engellenmesi, şehir genelindeki bunaltıcı sıcaklık dalgalarını da hafifletecek.

Bu sistem o kadar başarılı oldu ki Stockholm Baltık Denizi'ni, Toronto ise Ontario Gölü'nü kullanarak benzer yöntemler geliştirdi.

Bu sistem o kadar başarılı oldu ki Stockholm Baltık Denizi'ni, Toronto ise Ontario Gölü'nü kullanarak benzer yöntemler geliştirdi.

Ancak uzmanlar uyarıyor: Bu sistem her şehre doğrudan uygulanamaz.

Sorbonne’da ekolojist olan Emmanuel Gendreau, 'Bir şehirde işe yaramış çözümleri doğrudan başka bir yere uygulamamak hayati önem taşır' diyor. Örneğin Londra'daki Thames Nehri bu sistem için doğru su akışına ve sıcaklığına sahip değil; üstelik Londra metrosunun altı zaten tünellerle dolu olduğu için boru döşeyecek alan bulunmuyor. Küresel Güney’deki gelişmekte olan şehirler için ise bu devasa yeraltı altyapısını sıfırdan kurmanın maliyeti ve yüksek faiz oranları en büyük engeli oluşturuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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