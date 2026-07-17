Okyanusun Dibinden Kum Çekip Ortasına Dev Şehir İnşa Ediyorlar
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Afrika’nın en kalabalık metropollerinden biri olan Nijerya’nın Lagos şehri, nüfus patlaması ve arazi kıtlığına karşı tarihin en çılgın mühendislik projelerinden birini hayata geçiriyor. Atlantik Okyanusu’nun dibindeki milyonlarca metreküp kum dev borularla çekilerek, denizin ortasında sıfırdan yapay bir megakent inşa ediliyor.
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Batı Afrika'nın ticaret ve finans merkezi olan, 16 milyonu aşkın nüfuslu Lagos, her yıl ortalama 275 bin kişi daha büyüyor.
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Victoria Adası'nın bir uzantısı olarak tam okyanusun ortasında yükselen bu yapay kent, tamamlandığında 10 kilometrekarelik bir alanı kaplayacak.
Deniz seviyesinden sadece 2 metre yükseklikte olan bu yapay şehri, Atlantik Okyanusu’nun ölümcül dalgalarından, gelgitlerinden ve iklim krizinin etkilerinden korumak projenin en hayati kısmını oluşturuyor.
Geleceğin akıllı ve sürdürülebilir altyapısına sahip olacak şekilde tasarlanan Eko Atlantic; modern ulaşım ağları, verimli su-enerji sistemleri, dev ticari plazalar, lüks konutlar ve eğlence merkezleriyle donatılıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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