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Okyanusun Dibinden Kum Çekip Ortasına Dev Şehir İnşa Ediyorlar

Okyanusun Dibinden Kum Çekip Ortasına Dev Şehir İnşa Ediyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 14:15
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Afrika’nın en kalabalık metropollerinden biri olan Nijerya’nın Lagos şehri, nüfus patlaması ve arazi kıtlığına karşı tarihin en çılgın mühendislik projelerinden birini hayata geçiriyor. Atlantik Okyanusu’nun dibindeki milyonlarca metreküp kum dev borularla çekilerek, denizin ortasında sıfırdan yapay bir megakent inşa ediliyor.

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Batı Afrika'nın ticaret ve finans merkezi olan, 16 milyonu aşkın nüfuslu Lagos, her yıl ortalama 275 bin kişi daha büyüyor.

Batı Afrika'nın ticaret ve finans merkezi olan, 16 milyonu aşkın nüfuslu Lagos, her yıl ortalama 275 bin kişi daha büyüyor.

Ancak bir yanda kontrolsüz nüfus artışı, diğer yanda ise şehri yutmaya çalışan Atlantik Okyanusu, Lagos'u kelimenin tam anlamıyla köşeye sıkıştırmış durumda. Yüzyıl öncesine kıyasla kıyı şeridi erozyon nedeniyle 3 kilometre içeri çöken şehirde sel riski her geçen gün artıyor.

Bu devasa krize kalıcı bir çözüm bulmak isteyen Lagos Eyalet Hükümeti (LASG) ve South Energyx Nigeria Limited (SENL), ezber bozan bir projeye imza attı: Eko Atlantic (Nijerya Uluslararası Ticaret Şehri).

Victoria Adası'nın bir uzantısı olarak tam okyanusun ortasında yükselen bu yapay kent, tamamlandığında 10 kilometrekarelik bir alanı kaplayacak.

Victoria Adası'nın bir uzantısı olarak tam okyanusun ortasında yükselen bu yapay kent, tamamlandığında 10 kilometrekarelik bir alanı kaplayacak.

Bu büyüklük, New York'un dünyaca ünlü gökdelen bölgesi Manhattan ile neredeyse aynı.

Projenin mühendislik ortaklığını üstlenen Haskoning firmasının hazırladığı ana plana göre, okyanusun ortasında bu devasa kara parçasını sıfırdan var etmek için tam 95 milyon metreküp dolgu kumu kullanılıyor. Devasa gemiler ve tarama sistemleriyle okyanus tabanından çekilen kumlar, yeni şehrin temelini oluşturuyor.

Projede gelinen son durum ise mühendisliğin sınırlarını gözler önüne seriyor:

  • 75 Milyon Metreküp Kum Serildi: Arazinin üçte ikisinden fazlası okyanustan geri kazanıldı.

  • 6,5 Milyon Metrekare Kara Yaratıldı: Eskiden sadece dalgaların olduğu yerde artık üzerinde yürünebilen devasa bir kara parçası var.

Deniz seviyesinden sadece 2 metre yükseklikte olan bu yapay şehri, Atlantik Okyanusu’nun ölümcül dalgalarından, gelgitlerinden ve iklim krizinin etkilerinden korumak projenin en hayati kısmını oluşturuyor.

Deniz seviyesinden sadece 2 metre yükseklikte olan bu yapay şehri, Atlantik Okyanusu’nun ölümcül dalgalarından, gelgitlerinden ve iklim krizinin etkilerinden korumak projenin en hayati kısmını oluşturuyor.

Mühendisler, şehri korumak için denizin ilerlediği mevcut noktaya değil, 1905 yılındaki orijinal kıyı şeridi hattı boyunca devasa bir savunma duvarı inşa ediyor.

'Lagos Büyük Duvarı' adı verilen bu ağır ve sağlam deniz savunma yapısı, tamamlandığında tam 8,4 kilometre uzunluğuna ulaşacak. Şu ana kadar 7 kilometresi tamamlanan bu dev duvar, sadece dalgayı göğüsleyen soğuk bir beton blok olmayacak; aynı zamanda şehrin en lüks yürüyüş ve gezinti yolu (kordon boyu) olarak işlev görecek.

Geleceğin akıllı ve sürdürülebilir altyapısına sahip olacak şekilde tasarlanan Eko Atlantic; modern ulaşım ağları, verimli su-enerji sistemleri, dev ticari plazalar, lüks konutlar ve eğlence merkezleriyle donatılıyor.

Geleceğin akıllı ve sürdürülebilir altyapısına sahip olacak şekilde tasarlanan Eko Atlantic; modern ulaşım ağları, verimli su-enerji sistemleri, dev ticari plazalar, lüks konutlar ve eğlence merkezleriyle donatılıyor.

Tamamlandığında okyanusun ortasındaki bu yeni kıyı kentinde 250 bin insanın yaşaması planlanıyor. Ayrıca şehir, her gün iş ve ticaret için dışarıdan gelecek 150 bin günlük yolcuya da ev sahipliği yapacak. Eko Atlantic, bir yandan Lagos’un arazi kıtlığını çözerken, diğer yandan da inşa edilen devasa koruma duvarıyla ana karayı kıyı erozyonundan koruyan dev bir kalkan görevi üstlenecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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