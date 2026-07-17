Okyanusun Dibinden Kum Çekip Ortasına Dev Şehir İnşa Ediyorlar

Mühendisler, şehri korumak için denizin ilerlediği mevcut noktaya değil, 1905 yılındaki orijinal kıyı şeridi hattı boyunca devasa bir savunma duvarı inşa ediyor.

'Lagos Büyük Duvarı' adı verilen bu ağır ve sağlam deniz savunma yapısı, tamamlandığında tam 8,4 kilometre uzunluğuna ulaşacak. Şu ana kadar 7 kilometresi tamamlanan bu dev duvar, sadece dalgayı göğüsleyen soğuk bir beton blok olmayacak; aynı zamanda şehrin en lüks yürüyüş ve gezinti yolu (kordon boyu) olarak işlev görecek.