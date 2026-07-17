Şehri Korumak İçin Denizin Ortasına Kurulan Ada Dünyaya Örnek Oldu

Geçmişte başkenti koruyan 135 kilometrelik savunma hattının en kritik noktası olan bu yapay ada, bugün insanlığın en büyük küresel mücadelesi olan 'enerji geçişi' ve 'sürdürülebilirlik' konusunda dünyaya modellik yapıyor.

Adanın tarihi silüetine zarar vermemek adına yeni giriş binası, sıra dışı bir mimariyle doğrudan setin içine gömülü (kısmen yer altında) olarak tasarlandı. Bu tasarım sadece görsel bir tercih değil, aynı zamanda mühendislik harikası bir yalıtım yöntemi: