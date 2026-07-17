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Şehri Korumak İçin Denizin Ortasına Kurulan Ada Dünyaya Örnek Oldu

Şehri Korumak İçin Denizin Ortasına Kurulan Ada Dünyaya Örnek Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 12:05
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19. yüzyılda Amsterdam’ı düşman saldırılarından korumak amacıyla IJmeer Gölü’nün ortasına inşa edilen yapay kale adası Pampus, tarihi misyonunu fütüristik bir çevre devrimiyle taçlandırdı. Tarihi dokusu tamamen korunarak fosil yakıtlardan arındırılan ada; kendi enerjisini üreten, kendi suyunu arıtan ve %100 kendi kendine yeten dünyadaki tek UNESCO Dünya Mirası alanı haline geldi.

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Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a yaklaşık yarım saatlik bir tekne mesafesinde bulunan tarihi Pampus Kale Adası, olağanüstü bir dönüşüm hikayesine imza attı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a yaklaşık yarım saatlik bir tekne mesafesinde bulunan tarihi Pampus Kale Adası, olağanüstü bir dönüşüm hikayesine imza attı.

Geçmişte başkenti koruyan 135 kilometrelik savunma hattının en kritik noktası olan bu yapay ada, bugün insanlığın en büyük küresel mücadelesi olan 'enerji geçişi' ve 'sürdürülebilirlik' konusunda dünyaya modellik yapıyor.

Adanın tarihi silüetine zarar vermemek adına yeni giriş binası, sıra dışı bir mimariyle doğrudan setin içine gömülü (kısmen yer altında) olarak tasarlandı. Bu tasarım sadece görsel bir tercih değil, aynı zamanda mühendislik harikası bir yalıtım yöntemi:

  • Binayı çevreleyen toprak yüzey, yazın aşırı ısınmayı önlerken kışın ise ısı kaybını engelleyerek minimum enerji tüketimiyle içeriyi ideal sıcaklıkta tutuyor.

  • Batı tarafındaki cam cephe, adeta bir mercek görevi görerek ziyaretçileri kalenin zengin tarihini izlemeye davet ediyor.

  • Alanı 410 m²’den 690 m²’ye çıkarılan yeni bina; restoranı, toplantı salonları ve sergi alanlarıyla artık yılda 100.000’den fazla ziyaretçiyi ağırlayabiliyor.

Geçmişte adada konuşlanan askerler, kısıtlı kaynaklarla hayatta kalmak zorundaydı.

Geçmişte adada konuşlanan askerler, kısıtlı kaynaklarla hayatta kalmak zorundaydı.

Pampus, bu tarihi zorunluluğu modern bir avantaja dönüştürerek tamamen döngüsel bir ekosistem kurdu. Projenin ana sütunları şu şekilde sıralanıyor:

  • Ada; güneş enerjisi, rüzgar gücü ve akıllı batarya depolama sistemlerinden oluşan bağımsız bir mikro şebeke ile yönetiliyor.

  • Organik atıklar, yenilikçi bir sistemle biyogaza dönüştürülüyor.

  • Adada kurulan yeni su arıtma tesisi, benzersiz bir filtreleme yöntemiyle IJmeer Gölü'nün suyunu yüksek kaliteli içme suyuna dönüştürüyor. Böylece ada dışarıdan su taşıma zorunluluğundan kurtuluyor.

  • Adanın geri kalan tarihi binalarının restorasyonunun ardından, adaya ulaşım sağlayan tüm deniz araçlarının da sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Vakfı'ndan Boris van der Ham, Pampus projesinin Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile birebir örtüştüğünü belirterek şunları söylüyor:

UNESCO Dünya Mirası Vakfı'ndan Boris van der Ham, Pampus projesinin Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile birebir örtüştüğünü belirterek şunları söylüyor:

'Pampus'u döngüsel ve kendi kendine yeten bir ada haline getiren somut sürdürülebilir teknolojiler, tüm miras sektörü için harika bir pilot proje. Sürdürülebilirlik bu sektörün asli bir parçasıdır; çünkü bu mirası gelecek nesillere ancak bu şekilde aktarabiliriz.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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