Şehri Korumak İçin Denizin Ortasına Kurulan Ada Dünyaya Örnek Oldu
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19. yüzyılda Amsterdam’ı düşman saldırılarından korumak amacıyla IJmeer Gölü’nün ortasına inşa edilen yapay kale adası Pampus, tarihi misyonunu fütüristik bir çevre devrimiyle taçlandırdı. Tarihi dokusu tamamen korunarak fosil yakıtlardan arındırılan ada; kendi enerjisini üreten, kendi suyunu arıtan ve %100 kendi kendine yeten dünyadaki tek UNESCO Dünya Mirası alanı haline geldi.
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Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a yaklaşık yarım saatlik bir tekne mesafesinde bulunan tarihi Pampus Kale Adası, olağanüstü bir dönüşüm hikayesine imza attı.
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Geçmişte adada konuşlanan askerler, kısıtlı kaynaklarla hayatta kalmak zorundaydı.
UNESCO Dünya Mirası Vakfı'ndan Boris van der Ham, Pampus projesinin Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile birebir örtüştüğünü belirterek şunları söylüyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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