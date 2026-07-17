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270 Yıllık Gemiyi Denizin Dibinde Dik Halde Buldular: İçindeki Kasalar Bile Açılmamış

270 Yıllık Gemiyi Denizin Dibinde Dik Halde Buldular: İçindeki Kasalar Bile Açılmamış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 11:02
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Norveç açıklarında, adeta zamanın durduğu büyüleyici bir keşfe imza atıldı. Yaklaşık 600 metre derinlikte, okyanus tabanında dik bir şekilde duran 18. yüzyıla ait bir gemi enkazı bulundu. Batığın en heyecan verici yanı ise içindeki lüks kargonun, porselenlerin ve gizemli kasaların neredeyse hiç bozulmadan günümüze ulaşmış olması.

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Denizcilik tarihi için "muhteşem" olarak nitelendirilen bir keşif, Norveç sularından geldi.

Denizcilik tarihi için "muhteşem" olarak nitelendirilen bir keşif, Norveç sularından geldi.

Norveç’in güneydoğu kıyısındaki Skagerrak Boğazı'nda, yüzeyin yaklaşık 1970 fit (yaklaşık 600 metre) altında yatan 270 yıllık bir gemi enkazı gün yüzüne çıkarıldı.

Kuzey Avrupa’da bugüne kadar bulunmuş en iyi korunmuş kargolardan birine ev sahipliği yapan bu batık, arkeoloji dünyasında adeta bir 'zaman kapsülü' heyecanı yarattı.

Bu sıra dışı keşif, profesyonel bir kazı ekibinden ziyade, kendi kurduğu araştırma şirketiyle deniz altını inceleyen ve uzaktan kumandalı bir su altı aracı (ROV) kullanan saat tasarımcısı Espen Saastad tarafından yapıldı.

Bu sıra dışı keşif, profesyonel bir kazı ekibinden ziyade, kendi kurduğu araştırma şirketiyle deniz altını inceleyen ve uzaktan kumandalı bir su altı aracı (ROV) kullanan saat tasarımcısı Espen Saastad tarafından yapıldı.

Norveç Kültürel Miras Müdürlüğü Direktörü Hanna Geiran, bu derinlikte ve yaşta bir gemiden bu kadar sağlam kargo çıkmasının olağanüstü derecede nadir bir durum olduğunu vurguladı:

'Yükün içeriği, Kuzey Avrupa'daki batıklarda daha önce hiç karşılaşmadığımız türden bir bütünlüğe sahip.'

Modern trol teknelerinin geçmişte enkaza hafif zarar vermiş olmasına rağmen, geminin taşıdığı lüks kargo neredeyse ilk günkü gibi duruyor.

Modern trol teknelerinin geçmişte enkaza hafif zarar vermiş olmasına rağmen, geminin taşıdığı lüks kargo neredeyse ilk günkü gibi duruyor.

Su altı kameralarının kaydettiği görüntülerde en dikkat çeken detaylar şunlar:

  • Hasarsız Çin Porselenleri: Okyanus tabanında üst üste istiflenmiş halde duran porselen tabakların üzerinde hâlâ göz alıcı lotus bitkisi motifleri seçilebiliyor.

  • Lüks Eşyalar: Dönemin aristokratlarına hitap eden kristal kadehler, avize parçaları, cam şişeler ve tahıl fıçıları.

  • Açılmamış Kasalar: Yan yana düzenli bir şekilde sıralanmış, içleri henüz tamamen incelenmemiş büyük kasalar. Bu kasaların birinde tekstil ürünleri; diğerinde ise çay, şifalı otlar ve ilaç gibi organik maddelerin bulunduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacılar geminin rotasını ve kökenini belirlemek için adeta bir dedektif gibi iz sürüyor.

Araştırmacılar geminin rotasını ve kökenini belirlemek için adeta bir dedektif gibi iz sürüyor.

Henüz kesin bir rota çizilememiş olsa da batıktaki küçük ipuçları önemli kapılar aralıyor:

  • Çin, İngiltere ve Almanya Üçgeni: Kargonun başrolündeki porselenlerin Çin kökenli olduğu kesinleşirken, diğer lüks tüketim mallarının İngiltere veya Almanya'dan yüklenmiş olabileceği düşünülüyor.

  • Tarihlendirmeyi Sağlayan Tuğla: Geminin mutfak (kadırga) bölümünde bulunan bir tuğla, tarih tespitinde kilit rol oynadı. Üzerinde Lübeck'teki ünlü bir tuğla fabrikası olan Lübecker Ratsziegelei'nin damgasını taşıyan bu tuğla, geminin 15. yüzyıl ile fabrikanın kapandığı 1772 yılı arasında inşa edildiğini kanıtlıyor.

Yetkililer, 18. yüzyıl ortalarında birer servet değerinde olan bu lüks porselenlerin ve kargonun maddi değerinden ziyade, taşıdığı tarihi değere odaklanıyor.

Yetkililer, 18. yüzyıl ortalarında birer servet değerinde olan bu lüks porselenlerin ve kargonun maddi değerinden ziyade, taşıdığı tarihi değere odaklanıyor.

Norveç Kültürel Miras Müdürü Hanna Geiran, enkazın koruma altına alınmış bir kültürel anıt statüsünde olduğunu belirterek, 'Bu muhteşem buluntu nihayetinde Oslo'daki Norveç Denizcilik Müzesi'nde sergilenecek. Bu, halka ait olan muhteşem bir değer' diyerek heyecanını paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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