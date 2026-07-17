270 Yıllık Gemiyi Denizin Dibinde Dik Halde Buldular: İçindeki Kasalar Bile Açılmamış
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Norveç açıklarında, adeta zamanın durduğu büyüleyici bir keşfe imza atıldı. Yaklaşık 600 metre derinlikte, okyanus tabanında dik bir şekilde duran 18. yüzyıla ait bir gemi enkazı bulundu. Batığın en heyecan verici yanı ise içindeki lüks kargonun, porselenlerin ve gizemli kasaların neredeyse hiç bozulmadan günümüze ulaşmış olması.
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Denizcilik tarihi için "muhteşem" olarak nitelendirilen bir keşif, Norveç sularından geldi.
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Bu sıra dışı keşif, profesyonel bir kazı ekibinden ziyade, kendi kurduğu araştırma şirketiyle deniz altını inceleyen ve uzaktan kumandalı bir su altı aracı (ROV) kullanan saat tasarımcısı Espen Saastad tarafından yapıldı.
Modern trol teknelerinin geçmişte enkaza hafif zarar vermiş olmasına rağmen, geminin taşıdığı lüks kargo neredeyse ilk günkü gibi duruyor.
Araştırmacılar geminin rotasını ve kökenini belirlemek için adeta bir dedektif gibi iz sürüyor.
Yetkililer, 18. yüzyıl ortalarında birer servet değerinde olan bu lüks porselenlerin ve kargonun maddi değerinden ziyade, taşıdığı tarihi değere odaklanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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