270 Yıllık Gemiyi Denizin Dibinde Dik Halde Buldular: İçindeki Kasalar Bile Açılmamış

Norveç Kültürel Miras Müdürlüğü Direktörü Hanna Geiran, bu derinlikte ve yaşta bir gemiden bu kadar sağlam kargo çıkmasının olağanüstü derecede nadir bir durum olduğunu vurguladı:

'Yükün içeriği, Kuzey Avrupa'daki batıklarda daha önce hiç karşılaşmadığımız türden bir bütünlüğe sahip.'