10-3-2-1-0 Kuralı ile Kaliteli Uyumanın Formülü Açıklandı
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Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan uykusuzluğa karşı, dijital dünyada hızla yayılan yeni bir yöntem rüzgâr estiriyor. Spor hekimi ve çocuk doktoru Dr. Jess Andrade’nin sosyal medya paylaşımıyla popülerleşen '10-3-2-1-0 Uyku Kuralı', daha derin ve dinlendirici bir uyku çekmek için günlük alışkanlıklarımızı saat saat nasıl düzenlememiz gerektiğini gözler önüne seriyor.
Yatmadan önceki geri sayıma dayanan bu basit ama etkili formül, sirkadiyen ritmimizi koruyarak sabahları çok daha zinde uyanmamızı hedefliyor. İşte adım adım kaliteli uykunun şifresi...
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10 Saat Önce: Kafeine Veda
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3 Saat Önce: Yiyecek ve Alkole Son
2 Saat Önce: İş Dünyasıyla Bağları Koparın
1 Saat Önce: Ekranları Kapatın
0: Erteleme Düğmesine Asla Basmayın!
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10-3-2-1-0 kuralının yanı sıra, uyku kalitenizi zirveye taşıyacak diğer uzman önerileri ise şunlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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