10-3-2-1-0 Kuralı ile Kaliteli Uyumanın Formülü Açıklandı

Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan uykusuzluğa karşı, dijital dünyada hızla yayılan yeni bir yöntem rüzgâr estiriyor. Spor hekimi ve çocuk doktoru Dr. Jess Andrade’nin sosyal medya paylaşımıyla popülerleşen '10-3-2-1-0 Uyku Kuralı', daha derin ve dinlendirici bir uyku çekmek için günlük alışkanlıklarımızı saat saat nasıl düzenlememiz gerektiğini gözler önüne seriyor.

Yatmadan önceki geri sayıma dayanan bu basit ama etkili formül, sirkadiyen ritmimizi koruyarak sabahları çok daha zinde uyanmamızı hedefliyor. İşte adım adım kaliteli uykunun şifresi...

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