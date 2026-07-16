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10-3-2-1-0 Kuralı ile Kaliteli Uyumanın Formülü Açıklandı

10-3-2-1-0 Kuralı ile Kaliteli Uyumanın Formülü Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 18:44
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Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan uykusuzluğa karşı, dijital dünyada hızla yayılan yeni bir yöntem rüzgâr estiriyor. Spor hekimi ve çocuk doktoru Dr. Jess Andrade’nin sosyal medya paylaşımıyla popülerleşen '10-3-2-1-0 Uyku Kuralı', daha derin ve dinlendirici bir uyku çekmek için günlük alışkanlıklarımızı saat saat nasıl düzenlememiz gerektiğini gözler önüne seriyor.

Yatmadan önceki geri sayıma dayanan bu basit ama etkili formül, sirkadiyen ritmimizi koruyarak sabahları çok daha zinde uyanmamızı hedefliyor. İşte adım adım kaliteli uykunun şifresi...

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10 Saat Önce: Kafeine Veda

10 Saat Önce: Kafeine Veda

Yatmayı planladığınız saatten tam 10 saat önce kafein tüketimini durdurun. Örneğin, gece 22:00’de uyumayı hedefliyorsanız, son kahvenizi en geç öğlen 12:00’de içmiş olmalısınız.Neden önemli? Uyarıcı bir madde olan kafeinin vücuttaki etkileri 6 saate kadar sürebilir ve dinlendirici uykunun önüne geçer.

Alternatifler: Gün içinde enerjinizi korumak için sabah güneş ışığı alın, erken saatlerde egzersiz yapın ve kahve yerine su, bitki çayı veya zerdeçallı latte gibi içecekleri tercih edin.

3 Saat Önce: Yiyecek ve Alkole Son

3 Saat Önce: Yiyecek ve Alkole Son

Uykudan 3 saat önce yeme içme (özellikle alkol) faslını kapatın.

  • Neden önemli? Yatmadan hemen önce yemek yemek gece uykunuzun bölünmesine yol açar. Alkol ise ilk başta uykunuzu getirse de, beyin fonksiyonları için hayati önem taşıyan REM uykusunu baltalar.

  • Öneriler: Gece açlık krizlerini önlemek için gün içinde düzenli beslenin. Akşamları bir şeyler atıştırmak yerine kitap okuma alışkanlığı edinin veya alkollü içeceklerinizi alkolsüz alternatiflerle değiştirin.

2 Saat Önce: İş Dünyasıyla Bağları Koparın

2 Saat Önce: İş Dünyasıyla Bağları Koparın

Yatmadan 2 saat önce iş görevlerinizi ve zihinsel olarak yorucu aktiviteleri tamamen bırakın.Neden önemli? Zihni aktif tutan işler uykuya dalmayı zorlaştırır. Özellikle akşamları işle ilgili e-postaları yanıtlamak veya mesajlaşmak uykuyu ciddi oranda böler.

Öneriler: İşinizi yatak odanızın dışında tutun. Akşamın son saatlerini yoga veya hafif esneme hareketleri gibi bedeni ve zihni rahatlatan aktivitelerle değerlendirin.

1 Saat Önce: Ekranları Kapatın

1 Saat Önce: Ekranları Kapatın

Yatmadan 1 saat önce telefon, televizyon ve bilgisayar ekranlarıyla vedalaşın.Neden önemli? Ekranlardan yayılan mavi ışık, vücudun uyku hormonu olan melatonin salgılamasını baskılar ve biyolojik saatinizi (sirkadiyen ritim) bozar.

Öneriler: Yatak odanızı tamamen ekransız bir alana dönüştürün, telefonunuzu gece moduna alın ve uykuya hazırlık için loş ışıkta kitap okumak gibi sakinleştirici ritüeller edinin.

0: Erteleme Düğmesine Asla Basmayın!

0: Erteleme Düğmesine Asla Basmayın!

Sabah alarmı çaldığında erteleme düğmesine basmak kesinlikle yasak.Neden önemli? Alarmı ertelemek uyku döngünüzü kesintiye uğratarak sabahları daha yorgun uyanmanıza neden olur. Sık sık alarmı erteliyorsanız, bu durum kronik uyku yoksunluğunun bir işareti olabilir.

Öneriler: Daha fazla uykuya ihtiyacınız varsa alarmınızı doğrudan uyanmanız gereken son saate kurun. Erteleme alışkanlığından kurtulmak için ise alarm cihazınızı odanın diğer ucuna yerleştirerek kapatmak için ayağa kalkmak zorunda kalın.

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10-3-2-1-0 kuralının yanı sıra, uyku kalitenizi zirveye taşıyacak diğer uzman önerileri ise şunlar:

10-3-2-1-0 kuralının yanı sıra, uyku kalitenizi zirveye taşıyacak diğer uzman önerileri ise şunlar:

  • İdeal Uyku Ortamı: Yatak odanızın her zaman serin, karanlık ve sessiz olmasını sağlayın.

  • Düzenli Saatler: Hafta sonları da dahil olmak üzere her gün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmaya özen gösterin.

  • Gündüz Aktiviteleri: Gün içinde en az 30 dakika hareket edin veya yürüyüş yapın. Öğleden sonra saat 14:00'ten sonra uyumaktan kaçının.

  • Yataktan Kalkın: Eğer yatakta 20 dakikadan fazla süre uykunuz gelmeden dönüp duruyorsanız, kendinizi zorlamayın. Yataktan çıkın ve uykunuz gelene kadar loş ışıkta sakin bir aktiviteyle (örneğin kitap okuyarak) meşgul olun.

Önemli Uyarı: Eğer kronik olarak uyku problemleri yaşıyor, gün içinde sürekli yorgun hissediyor ve bu durum nedeniyle günlük işlerinizi aksatıyorsanız, mutlaka bir uzman hekime danışmalısınız.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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