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Dağları Delip Çıkardılar: Ülkeye Milyarlarca Dolar Getirdiler

Dağları Delip Çıkardılar: Ülkeye Milyarlarca Dolar Getirdiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 16:51
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Ülke sınırları zorlayarak ilk kez 400 milyon ton eşiğini aştı; artan küresel talep ekonomiye 28,9 milyar dolarlık devasa bir sıcak para akışı sağladı.

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Brezilya madencilik sektörü, 2025 yılında kelimenin tam anlamıyla dağları yerinden oynatarak tarihi bir rekora imza attı.

Brezilya madencilik sektörü, 2025 yılında kelimenin tam anlamıyla dağları yerinden oynatarak tarihi bir rekora imza attı.

Büyük madencilik devlerinin üretim atağı ve küresel pazarın lokomotifi Çin’in dinmeyen iştahı sayesinde, ülkenin demir cevheri ihracatı ilk kez tek bir yılda 400 milyon ton sınırını aşarak 416,4 milyon tona ulaştı. Bu devasa operasyon, Brezilya ekonomisine 28,9 milyar dolarlık rekor bir gelir akıttı.

İhracat hacmi %7,1 artarak 416,4 milyon ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İhracat hacmi %7,1 artarak 416,4 milyon ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

  • Demir cevheri, 28,9 milyar dolarlık getirisiyle 2025 yılında Brezilya'nın en çok ihraç ettiği üçüncü ürün oldu. İhraç edilen cevherin neredeyse üçte ikisini (%67) tek başına Çin satın aldı.

  • Tek başına madencilik devi Vale, yaklaşık 335 milyon tonluk üretimle bu tarihi rekorun ana mimarı oldu.

Brezilya limanlarından kalkan gemilerin rotası neredeyse tamamen Asya'ya, özellikle de Çin'e çevrilmiş durumda.

Brezilya limanlarından kalkan gemilerin rotası neredeyse tamamen Asya'ya, özellikle de Çin'e çevrilmiş durumda.

Verilere göre; Çin, 2025 yılında 19,5 milyar dolar değerinde cevher ithal ederek toplam Brezilya ihracatının %67'sini tek başına sırtladı.

Çin'in devasa altyapı projeleri, köprüleri, gökdelenleri ve otomotiv sektörü için ihtiyaç duyduğu çeliğin ham maddesi doğrudan Brezilya dağlarından sağlandı. Kısacası, Çin şehirler inşa etmeye devam ettikçe Brezilya limanlarından kalkan dev gemiler okyanusu doldurmaya devam ediyor.

Yılda 416 milyon tondan fazla malzemeyi yerin altından çıkarıp okyanus aşırı ülkelere taşımak sadece madencilik değil, aynı zamanda devasa bir lojistik mühendislik harikası gerektiriyor.

Yılda 416 milyon tondan fazla malzemeyi yerin altından çıkarıp okyanus aşırı ülkelere taşımak sadece madencilik değil, aynı zamanda devasa bir lojistik mühendislik harikası gerektiriyor.

Bu devasa hacmin arkasında madenlerden başlayıp limanlara kadar uzanan özel demiryolu hatları ve dev yük gemilerini günler içinde dolduran yüksek kapasiteli liman terminalleri yer alıyor. Bu entegre zincir olmasaydı, yer altında ne kadar zenginlik olursa olsun bu rekor kırılamazdı.

Ülkenin madencilik devi Vale, 2025 yılında üretimini bir önceki yıla göre 7 milyon ton artırarak yaklaşık 335 milyon tona çıkardı. Bu rakam, Brezilya'nın dünya pazarına sunduğu toplam cevherin ezici çoğunluğunu tek bir şirketin göğüslediğini gösteriyor. Madencilik sektörünün gerektirdiği milyarlarca dolarlık altyapı yatırımları pazardaki oyuncu sayısını sınırlasa da ülkeye giren dövizin kalitesini zirveye taşıyor

Demir madenciliği bugünden yarına değişen bir sektör değil.

Demir madenciliği bugünden yarına değişen bir sektör değil.

Bugün kırılan 416,4 milyon tonluk rekor, aslında yıllar önce milyarlarca dolar bütçeyle başlatılan genişleme ve altyapı projelerinin bir sonucu.

Yüksek demir içeriği ve düşük safsızlık oranıyla dünya çelik üreticilerinin gözdesi olan Brezilya cevheri, ülkenin madencilik yapılan eyalet ve belediyelerine akan vergi ve telif gelirlerini katlarken, sektöre bağlı tüm lojistik zincirini de beslemeye devam ediyor. Dünya çeliğe ihtiyaç duyduğu sürece, Brezilya limanlarının hareketli kalacağı kesin görünüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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