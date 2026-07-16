Dağları Delip Çıkardılar: Ülkeye Milyarlarca Dolar Getirdiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brezilya madencilik sektörü, 2025 yılında kelimenin tam anlamıyla dağları yerinden oynatarak tarihi bir rekora imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İhracat hacmi %7,1 artarak 416,4 milyon ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Brezilya limanlarından kalkan gemilerin rotası neredeyse tamamen Asya'ya, özellikle de Çin'e çevrilmiş durumda.
Yılda 416 milyon tondan fazla malzemeyi yerin altından çıkarıp okyanus aşırı ülkelere taşımak sadece madencilik değil, aynı zamanda devasa bir lojistik mühendislik harikası gerektiriyor.
Demir madenciliği bugünden yarına değişen bir sektör değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın