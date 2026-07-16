Dağları Delip Çıkardılar: Ülkeye Milyarlarca Dolar Getirdiler

Bugün kırılan 416,4 milyon tonluk rekor, aslında yıllar önce milyarlarca dolar bütçeyle başlatılan genişleme ve altyapı projelerinin bir sonucu.

Yüksek demir içeriği ve düşük safsızlık oranıyla dünya çelik üreticilerinin gözdesi olan Brezilya cevheri, ülkenin madencilik yapılan eyalet ve belediyelerine akan vergi ve telif gelirlerini katlarken, sektöre bağlı tüm lojistik zincirini de beslemeye devam ediyor. Dünya çeliğe ihtiyaç duyduğu sürece, Brezilya limanlarının hareketli kalacağı kesin görünüyor.