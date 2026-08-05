Rövanş Öncesi Avantaj Fenerbahçe'de! Sturm Graz Engeli İlk Maçta Aşıldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında taraftarı önünde etkili bir performans sergileyerek Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya adeta golle başlarken, 10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun hazırladığı pozisyonda Anderson Talisca'nın sert şutuyla 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında ise bu kez sahneye Greenwood çıktı. 45. dakikada ağları havalandıran yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitmesini sağladı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan sarı-lacivertliler, farkı artırmaya çok yaklaştı. 58. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamazken, dönen topu tamamlamak isteyen Talisca'nın şutunu da kaleci çıkardı. Pozisyonun devamında Kerem'in kafa vuruşu ise az farkla auta gitti. Aynı dakikada Sturm Graz'da Kerem'e yaptığı faul sonrası Heil sarı kart görürken, 64. dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle Kayombo da sarı kartla cezalandırıldı. Teknik direktör Jose Mourinho ilerleyen dakikalarda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle skoru korumayı tercih etti.

70. dakikada Asensio ve Greenwood'un yerine Fred ile İrfan Can Kahveci, 85. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu ve Semedo'nun yerine Mert Müldür ile Oğuz Aydın oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.