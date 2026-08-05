Rövanş Öncesi Avantaj Fenerbahçe'de! Sturm Graz Engeli İlk Maçta Aşıldı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Kadıköy'de konuk ettiği Sturm Graz'ı Anderson Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesi önemli bir avantaj yakalarken UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna bir adım daha yaklaştı.
İşte karşılaşmanın öne çıkan anları ve Fenerbahçe'yi bekleyen kritik süreç...
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Talisca açılışı yaptı, Greenwood fişi çekti: Fenerbahçe rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
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Kadıköy'de oynanan ilk maçı 2-0'lık net bir galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, rövanş öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun kapısını ardına kadar araladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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