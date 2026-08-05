article/comments
article/share
Haberler
Spor
Rövanş Öncesi Avantaj Fenerbahçe'de! Sturm Graz Engeli İlk Maçta Aşıldı

Rövanş Öncesi Avantaj Fenerbahçe'de! Sturm Graz Engeli İlk Maçta Aşıldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.08.2026 - 22:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Kadıköy'de konuk ettiği Sturm Graz'ı Anderson Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesi önemli bir avantaj yakalarken UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna bir adım daha yaklaştı. 

İşte karşılaşmanın öne çıkan anları ve Fenerbahçe'yi bekleyen kritik süreç...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Talisca açılışı yaptı, Greenwood fişi çekti: Fenerbahçe rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Talisca açılışı yaptı, Greenwood fişi çekti: Fenerbahçe rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında taraftarı önünde etkili bir performans sergileyerek Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya adeta golle başlarken, 10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun hazırladığı pozisyonda Anderson Talisca'nın sert şutuyla 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında ise bu kez sahneye Greenwood çıktı. 45. dakikada ağları havalandıran yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitmesini sağladı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan sarı-lacivertliler, farkı artırmaya çok yaklaştı. 58. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamazken, dönen topu tamamlamak isteyen Talisca'nın şutunu da kaleci çıkardı. Pozisyonun devamında Kerem'in kafa vuruşu ise az farkla auta gitti. Aynı dakikada Sturm Graz'da Kerem'e yaptığı faul sonrası Heil sarı kart görürken, 64. dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle Kayombo da sarı kartla cezalandırıldı. Teknik direktör Jose Mourinho ilerleyen dakikalarda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle skoru korumayı tercih etti. 

70. dakikada Asensio ve Greenwood'un yerine Fred ile İrfan Can Kahveci, 85. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu ve Semedo'nun yerine Mert Müldür ile Oğuz Aydın oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Kadıköy'de oynanan ilk maçı 2-0'lık net bir galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, rövanş öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun kapısını ardına kadar araladı.

Kadıköy'de oynanan ilk maçı 2-0'lık net bir galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, rövanş öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun kapısını ardına kadar araladı.

Sarı-lacivertliler, Avusturya'da oynanacak rövanş karşılaşmasında bu avantajını koruması halinde adını play-off turuna yazdıracak. 

Play-off'a yükselmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını da garantileyecek olan Fenerbahçe, son engeli de aşarsa doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın