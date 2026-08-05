Acun Ilıcalı Hull City’nin 5 Yeni Transferini Film Gibi Videoyla Duyurdu
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İngiltere Premier League’e yükselen Hull City, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, takıma katılan beş futbolcuyu özel olarak hazırlanan bir videoyla tanıttı.
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Videoya buradan ulaşabilirsiniz:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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