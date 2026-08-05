Acun Ilıcalı Hull City’nin 5 Yeni Transferini Film Gibi Videoyla Duyurdu

Acun Ilıcalı’nın 2022 yılında satın aldığı Hull City, 2025-2026 sezonunu Championship’te altıncı sırada tamamlayarak play-off’lara katıldı. Wembley’de oynanan finalde Middlesbrough’u 1-0 mağlup eden takım, 10 yıllık aranın ardından yeniden Premier League’e yükseldi. Ilıcalı’nın paylaştığı video da bu karşılaşmanın görüntüleri ve “Görev: Premier League” mesajıyla başladı. Hull City’nin yükselişi kulübün resmî sitesinden de duyuruldu.

Videoda Ilıcalı’nın telefon görüşmesi yaptığı görüntülerin ardından beş transfer sırayla açıklandı. İlk olarak Rangers’tan kadroya katılan İngiliz kaleci Jack Butland gösterildi. Onu Newcastle United’dan ayrılarak iki yıllık sözleşme imzalayan sol bek Matt Targett takip etti.

Üçüncü sırada Slovenya ekibi Maribor’dan alınan Ekvadorlu orta saha oyuncusu Óscar Zambrano yer aldı. Dördüncü transfer ise Sporting’den ayrılan Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita oldu.

Videonun beşinci bölümünde Olympiakos’tan transfer edilen Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis tanıtıldı. Beş yıllık sözleşme imzalayan Tzolakis için ödenen açıklanmayan bedelin Hull City tarihinin transfer rekoru olduğu belirtildi. Paylaşım, harita ve “Devam edecek” mesajıyla sona erdi.