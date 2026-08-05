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Trabzonspor'un Mısırlı Yıldızı Mohamed Salah'ın Giyeceği Forma Numarası Belli Oldu

Trabzonspor'un Mısırlı Yıldızı Mohamed Salah'ın Giyeceği Forma Numarası Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.08.2026 - 17:58
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Liverpool'da geçirdiği başarı dolu 9 sezonun ardından yeni adresi merak edilen Mısırlı yıldız Mohamed Salah gündüz saatlerinde Trabzonspor'a imza attı. İki yıllık anlaşma sağlanan Mısırlı futbolcu tanıtım videosunda 61 numaralı formayı sırtına geçirse de yeni forma numarasının 10 olacağı açıklandı.

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Salah Trabzonspor'a imza atınca yeni sezon formaları büyük talep gördü.

Salah Trabzonspor'a imza atınca yeni sezon formaları büyük talep gördü.

Taraftarların bir kısmı Salah'ın tanıtım videosunda giydiği ve Trabzon'un plaka numarası olan 61'i giyeceğini düşünürken bazı taraftarlarda Salah'la Liverpool'da özdeşleşen 11 numara giyeceğini düşündü. Hatta pek çok taraftar 11 numaralı Salah forması siparişi verdi.

Ancak Trabzonspor'un resmi mağazasının paylaşımına göre Mısırlı yıldızın 10 numara giyeceği öğrenildi.

Liverpool'da 11 numarayla özdeşleşen Salah'ın bu numara yerine Mısır milli takımında giydiği 10 numarayı istediği öğrenildi. Aktarılan bilgilere göre 10 numarayı giyen Ernest Muçi farklı bir numara giymesi konusunda yönetim tarafından ikna edildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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