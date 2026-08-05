Trabzonspor'un Mısırlı Yıldızı Mohamed Salah'ın Giyeceği Forma Numarası Belli Oldu
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Liverpool'da geçirdiği başarı dolu 9 sezonun ardından yeni adresi merak edilen Mısırlı yıldız Mohamed Salah gündüz saatlerinde Trabzonspor'a imza attı. İki yıllık anlaşma sağlanan Mısırlı futbolcu tanıtım videosunda 61 numaralı formayı sırtına geçirse de yeni forma numarasının 10 olacağı açıklandı.
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Salah Trabzonspor'a imza atınca yeni sezon formaları büyük talep gördü.
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Ancak Trabzonspor'un resmi mağazasının paylaşımına göre Mısırlı yıldızın 10 numara giyeceği öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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