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Oğlak Burcu right-white
6 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 6 Ağustos Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Son Dördün yaratıcılık ve keyif alanında gerçekleşiyor ve artık sana zevk vermeyen bir uğraşı bırakmanı istiyor. İş hayatında yaratıcı bir projenin bir aşaması tamamlanıyor. Akşam Venüs’ün kariyer alanına geçmesiyle mesleki itibarın yükseliyor. Bugün bitmiş olanı bitirip yeni bir başlangıca yer açmalısın.

Maddi konularda eğlenceye ayırdığın bütçeyi gözden geçiriyorsun. Keyif için yapılan harcamaların toplamı bugün gözüne çarpabilir. Bir düzenleme yapman doğru olacak.

Aşk hayatında görünürlük artıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, akşamdan itibaren ilişkinizi çevrenize daha rahat gösterebiliyorsun. Bekar bir Oğlak burcu isen, önümüzdeki günlerde iş çevrenden biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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