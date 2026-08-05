Sevgili Oğlak, bugün Son Dördün yaratıcılık ve keyif alanında gerçekleşiyor ve artık sana zevk vermeyen bir uğraşı bırakmanı istiyor. İş hayatında yaratıcı bir projenin bir aşaması tamamlanıyor. Akşam Venüs’ün kariyer alanına geçmesiyle mesleki itibarın yükseliyor. Bugün bitmiş olanı bitirip yeni bir başlangıca yer açmalısın.

Maddi konularda eğlenceye ayırdığın bütçeyi gözden geçiriyorsun. Keyif için yapılan harcamaların toplamı bugün gözüne çarpabilir. Bir düzenleme yapman doğru olacak.

Aşk hayatında görünürlük artıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, akşamdan itibaren ilişkinizi çevrenize daha rahat gösterebiliyorsun. Bekar bir Oğlak burcu isen, önümüzdeki günlerde iş çevrenden biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…