Sevgili Oğlak, bugün Ay Boğa burcuna geçerken biraz keyif almanın da hayatın bir parçası olduğunu hatırlayabilirsin. İş hayatında yaratıcı tarafını kullanabileceğin bir konuda güzel bir fikir bulman mümkün. Her şeyi kurallara göre yapmak yerine bugün kendi yöntemini denemek daha iyi sonuç verebilir. İş yaparken biraz eğlenmek verimini düşürmez, merak etme!

Maddi konularda sevdiğin bir uğraştan kazanç elde etme ihtimali doğabilir. Yeteneğini kullanabileceğin küçük bir iş ya da teklif gündeme gelebilir. Bir yandan da kendine güzel bir şey almak isteyebilirsin. Bütçeni zorlamadığı sürece küçük bir ödülün kimseye zararı yok.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, bugün ciddi konuları biraz kenara bırakıp partnerinle eğlenmeye bak. Güzel bir yemek, küçük bir sürpriz ya da plansız bir buluşma aranızdaki sıcaklığı artırabilir.

Bekar bir Oğlak burcu isen, yanında rahatça gülebildiğin biri ilgini çekebilir. Her tanışmayı hemen geleceğe taşımaya çalışma; bugün sadece güzel vakit geçirmenin tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…