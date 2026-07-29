Sevgili Koç, bugün Ay’ın burcuna geçmesiyle birlikte enerjin bir anda yükseliyor! Dünkü Dolunayın ardından kafanda netleşen ne varsa artık düşünmekten çok uygulamak isteyebilirsin. İş hayatında da bekleyen bir işi başlatmak, bir toplantıda sözü almak ya da uzun zamandır aklındaki fikri ortaya atmak konusunda oldukça cesursun. Ay ile Mars arasındaki uyum da seni destekliyor. Yine de hızına kapılıp herkesten aynı tempoyu bekleme derim. Sen çoktan üçüncü adıma geçmişken karşındaki kişi daha ilk adımı düşünüyor olabilir!

Maddi konularda ise kendi kararını vermek ve kimseyi beklemeden harekete geçmek isteyebilirsin. Yeni bir girişim, ek gelir fikri ya da yatırım planı heyecanını artırabilir. Fakat Ay ile Plüton arasındaki gerilim nedeniyle “Şimdi yapmazsam fırsat kaçar” düşüncesine kapılma. Bir gece daha düşünmek hiçbir şeyi kaybettirmez, aksine paranı koruyabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, bugün ilişkinin enerjisini yükselten taraf sen olabilirsin. Partnerini dışarı çıkarmak, plansız bir buluşma ayarlamak ya da aranızdaki küçük bir soğukluğu ilk adımı atarak bitirmek sana düşebilir.

Bekar bir Koç burcu isen, beklemek bugün pek sana göre değil! Bir süredir hoşlandığın biri varsa mesajı atan ya da buluşma teklifini yapan taraf sen olabilirsin. Karşılık beklediğinden hızlı gelirse şaşırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…