Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Ay Düğümleri burç değiştiriyor. Kuzey Ay Düğümü Kova burcuna, Güney Ay Düğümü ise Aslan burcuna geçiyor. Bu geçiş senin sosyal çevre ve gelecek hedefleri alanını harekete geçiriyor. İş hayatında artık tek başına parlamak yerine bir ekibin parçası olmanın zamanı geldi. Tek başına yürüttüğün bir işi bir gruba açman ya da ortak bir projeye katılman bugün sana kapı aralıyor. Bireysel başarı hırsını bir kenara bırakıp iş birliğine yöneldiğinde, çok daha uzağa gittiğini göreceksin.

Maddi konularda ortak kazanç öne çıkıyor. Bir topluluk, bir ekip ya da birlikte yürüttüğün bir işten gelecek gelir bugün gündemine giriyor. Kendi cebini düşünmek yerine paylaşımı esas aldığında kazancın da büyüyor. Uzun vadeli bir hedef için küçük bir grup bütçesi oluşturmayı düşünebilirsin.

Aşk hayatında dostluk temelli bağlar güçleniyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle önce arkadaş gibi olmanın kıymetini bugün yeniden anlıyorsun; birlikte ortak bir amaca yönelmek aranızı güçlendiriyor. Bekar bir Koç burcu isen, sosyal bir ortamda ya da ortak bir ilgi alanında tanıştığın biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…