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Koç Burcu right-white
21 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 21 Temmuz Salı günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay ile Güneş arasında bugün oluşan gerilim, kariyerinde bir ortaklığı ya da birlikte yürüttüğün bir işi terazinin kefesine koyuyor. 'Bu böyle devam etsin mi, yoksa baştan mı düzenlensin?' sorusu bugün karşına çıkıyor. Cevabı bugün vermek zorunda değilsin ama soruyu görmezden gelmen de artık mümkün değil.

Maddi tarafta ortak bir hesap, paylaşılan bir kasa ya da birlikte alınmış bir yükümlülük gündemde. Ay'ın Akrep burcuna geçişiyle rakamların altındaki gerçek yüzeye çıkıyor; kimin ne verdiğini net gördüğünde şaşırabilirsin.

Aşk hayatında yüzeysellik bugün hiç işe yaramıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle aranızdaki bağ bugün bir test veriyor; küçük bir olay, ilişkinin gerçek gücünü gösterecek. Bekar bir Koç burcu isen, hafif bir flörtten çok yoğun bir bağ arıyorsun, oyalanmaya niyetin yok. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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