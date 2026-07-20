Sevgili Koç, Ay ile Güneş arasında bugün oluşan gerilim, kariyerinde bir ortaklığı ya da birlikte yürüttüğün bir işi terazinin kefesine koyuyor. 'Bu böyle devam etsin mi, yoksa baştan mı düzenlensin?' sorusu bugün karşına çıkıyor. Cevabı bugün vermek zorunda değilsin ama soruyu görmezden gelmen de artık mümkün değil.

Maddi tarafta ortak bir hesap, paylaşılan bir kasa ya da birlikte alınmış bir yükümlülük gündemde. Ay'ın Akrep burcuna geçişiyle rakamların altındaki gerçek yüzeye çıkıyor; kimin ne verdiğini net gördüğünde şaşırabilirsin.

Aşk hayatında yüzeysellik bugün hiç işe yaramıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle aranızdaki bağ bugün bir test veriyor; küçük bir olay, ilişkinin gerçek gücünü gösterecek. Bekar bir Koç burcu isen, hafif bir flörtten çok yoğun bir bağ arıyorsun, oyalanmaya niyetin yok. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…