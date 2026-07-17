Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Venüs’ün Başak burcundaki konumu, ilişkilerinde “kim ne kadar emek veriyor” sorusunu gündeme getiriyor. Büyük sözler ve gösterişli jestler yerine, küçük ama somut davranışlar bugün senin için çok daha anlamlı hale geliyor. Kendine ve çevrene karşı biraz daha pratik ve gerçekçi bakman, günü daha huzurlu geçirmeni sağlayacak.

Kariyer ve para tarafında bugün detaylara dikkat etmen gereken bir gün. Yarım kalan işleri toparlamak, hesapları gözden geçirmek ya da bir anlaşmanın küçük maddelerini tekrar okumak sana zaman kazandıracak. Ani ve atak kararlar yerine, adım adım ilerlemek bugün seni koruyacak; sabırlı davrandığında emeğinin karşılığını fazlasıyla alacaksın.

Aşk hayatında da benzer bir enerji hakim. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinin sana sözlerle değil davranışlarıyla ne kadar değer verdiğini fark edeceğin bir gün seni bekliyor; onun sessiz emeğini görmezden gelme. Bekar bir Koç burcu isen, ilgilendiğin kişinin sana gösterdiği küçük ama tutarlı ilgiye odaklan, büyük vaatlere değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…