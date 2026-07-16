Sevgili Koç, Ay'ın Başak burcundaki analitik ilerleyişi, çalışma ortamınızda biriken işleri organize etmek ve yarım kalmış projeleri sonuca bağlamak adına harika bir odaklanma gücü getiriyor. Güneş ile Satürn arasındaki destekleyici bağ, üstlerinizle olan ilişkilerinizde kalıcı adımlar atmanızı sağlarken, disiplinli duruşunuz sayesinde profesyonel alanda takdir toplayabilirsiniz. Önemli ticari kararlar alırken durağan Merkür'ün ayrıntıları gözden kaçırma riskine karşı her belgeyi iki kez okumanız yararınıza olacaktır.

Maddi olarak, geçmiş dönemlerde başvurusu yapılmış bir mülk satışı, miras payı ya da ailevi bir alacak konusu bugün sabırlı duruşunuz sayesinde resmiyet kazanarak çözüme kavuşabilir. Gayrimenkul yatırımları veya ev içi harcamalar konusunda aceleci davranmak yerine bütçenizi korumaya odaklanmalı, eldeki likit kaynakları güvenli alanlarda tutmaya özen göstermelisiniz. Gelecekteki belirsiz gelirlere güvenerek harcama dengenizi sarsmamalı, mevcut sermayeniz üzerinden gerçekçi bir strateji izlemelisiniz.

İlişkisi olan bir Koçsanız, partnerinizle ev hayatı ve ortak sorumlulukların bölüşülmesi üzerine son derece makul ve yapıcı konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Bekar bir Koç burcu iseniz, bugün sosyal çevreye veya dış dünyaya ayırdığınız zamanı azaltarak tamamen kendi yaşam alanınıza odaklanabilirsiniz; hayatınızdaki fazlalıkları eledikçe, kendi ayaklarınız üzerinde durmanın ve bağımsızlığın verdiği o güçlü hissin tadını çıkaracaksınız.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…